Criança foi buscar carrinho enquanto fazia compras com a mãe e tropeçou numa barra sem sinalização dentro de um supermercado. A queda causou fratura no braço esquerdo e exigiu cirurgia. O TJDFT confirmou indenização de R$ 8 mil por danos morais, além de R$ 431,73 por prejuízos materiais comprovados.

A queda aconteceu perto dos carrinhos de compras

A criança acompanhava a mãe quando se dirigiu ao local dos carrinhos de compras. No caminho, tropeçou numa barra de contenção sem sinalização adequada. A queda causou fratura no braço esquerdo e, segundo o processo, foi necessária uma cirurgia para tratar a lesão.

A família também relatou que funcionários do estabelecimento não ofereceram o apoio esperado depois da queda. A discussão judicial passou a envolver as condições do espaço e os cuidados que um supermercado deve adotar com pessoas de diferentes idades.

Criança caminha em direção aos carrinhos de compras acompanhada pela mãe, com uma barra metálica baixa próxima da área de circulação // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que o supermercado contestou a condenação?

O estabelecimento recorreu da condenação inicial. Afirmou que a mãe tinha o dever de acompanhar e vigiar a criança e questionou a existência de dano moral indenizável. O processo, porém, não foi decidido apenas pela presença de uma criança no corredor.

O TJDFT examinou as condições da barreira que provocou o tropeço. O supermercado não apresentou comprovação suficiente de que a estrutura tinha sinalização e altura adequadas. Os desembargadores entenderam que havia falha na prevenção de acidentes dentro do local de compras.

A falta de aviso teve peso no julgamento

Quem entra em um comércio não espera encontrar obstáculos mal sinalizados numa área de circulação. Nesse contexto, a responsabilidade civil discutida no processo dependeu da ligação entre o obstáculo, a queda e a lesão documentada. A análise foi específica para essa situação.

O Código de Defesa do Consumidor trata da segurança que deve acompanhar a oferta de produtos e serviços. Para os julgadores, a loja deveria prever que clientes, inclusive crianças, poderiam esbarrar em objetos expostos no espaço e ajustar suas instalações para reduzir riscos.

Detalhe de uma barra metálica baixa sem sinalização destaca o obstáculo próximo aos carrinhos, sobre o piso claro do supermercado // Imagem ilustrativa feita por IA

Que segurança a loja precisava oferecer?

A fratura não ficou limitada a um machucado passageiro. O registro judicial fala de exames, procedimento cirúrgico e fisioterapia no período de recuperação. Esses fatos ajudaram a demonstrar a dimensão do acidente e a diferenciar a situação de um pequeno susto sem consequência física.

Os registros mais importantes desse processo ajudam a separar o que aconteceu, o que foi alegado e o resultado reconhecido pela Justiça:

Local : área de circulação do supermercado

: área de circulação do supermercado Obstáculo : barra de contenção sem sinalização adequada

: barra de contenção sem sinalização adequada Lesão : fratura do braço esquerdo e cirurgia

: fratura do braço esquerdo e cirurgia Valores : R$ 8 mil e R$ 431,73

: R$ 8 mil e R$ 431,73 Contestação : loja alegou dever de vigilância da mãe

: loja alegou dever de vigilância da mãe Recuperação: documentos mencionaram exames e fisioterapia

Na defesa, o supermercado tentou transferir a causa do acidente ao dever de vigilância da mãe. A Turma não aceitou o argumento como suficiente para afastar a falha do estabelecimento. O problema central continuou sendo a barreira de contenção sem sinalização apropriada.

Reencenação mostra mãe organizando documentos médicos ao lado de criança com braço imobilizado durante a recuperação em casa // Imagem ilustrativa feita por IA

A decisão separou danos morais e gastos

Os magistrados mantiveram R$ 8 mil por danos morais e R$ 431,73 por danos materiais. O primeiro valor foi ligado à lesão e ao sofrimento do processo de recuperação. O segundo correspondeu aos gastos reconhecidos pelos documentos apresentados no caso.

O julgamento confirmou que o comércio responde pelas condições de circulação oferecidas aos consumidores. Isso não significa que todo tropeço gere indenização: o processo depende de provas sobre risco, comportamento dos envolvidos e consequências concretas do acidente.

O que ficou comprovado no processo?

As imagens do local, os documentos médicos e a descrição da barreira deram forma à discussão. A decisão publicada em janeiro de 2022 manteve o resultado anterior e reconheceu a necessidade de segurança, inclusive para quem acompanha os responsáveis durante uma compra.

Para o supermercado, a prevenção passa por identificar obstáculos e revisar áreas frequentadas por clientes. Para as famílias, registrar o lugar da queda e guardar documentos de atendimento ajuda a esclarecer o fato, sem substituir a avaliação que cada caso exige.