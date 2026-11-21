Uma discussão sobre malas no Aeroporto de Brasília terminou com um motorista de aplicativo agredido por passageiros. O profissional apresentou exame médico e a Justiça considerou também as imagens do local. O casal foi condenado a pagar R$ 20 mil por danos morais, em sentença ainda sujeita a recurso.

A discussão começou antes de a corrida acontecer

Em janeiro de 2020, um motorista de aplicativo foi chamado para uma corrida no Aeroporto de Brasília. Ao chegar, encontrou passageiros insatisfeitos com o tamanho do porta-malas, que não atendia à expectativa deles para acomodar a bagagem. A discussão começou na área de embarque, antes mesmo de a viagem acontecer.

Segundo o processo, um dos passageiros iniciou ofensas verbais. O motorista explicou que seria possível solicitar outro tipo de carro. Mesmo assim, a discussão continuou. Quando ele passou a retirar as malas do veículo, o conflito se agravou, conforme os fatos examinados pela Justiça.

Motorista e passageiro observam o espaço do porta-malas no Aeroporto de Brasília, com outra mala apoiada na calçada // Imagem ilustrativa feita por IA

Como a briga passou das palavras à agressão?

O tribunal relatou que o passageiro deu socos e empurrões no motorista. O profissional registrou ocorrência policial e se submeteu a exame no Instituto Médico Legal (IML), que apontou lesões relacionadas ao episódio. O exame documentou as lesões, enquanto as imagens ajudaram a reconstruir a discussão.

A situação não terminou na plataforma de transporte. O motorista buscou reparação judicial por danos morais. Para entender o que aconteceu, a Justiça considerou o relato das partes, o exame das lesões e registros de vídeo do local da discussão.

O casal apresentou outra versão dos acontecimentos

Na defesa, os passageiros alegaram que o motorista havia iniciado o desentendimento. Disseram que ele jogou as malas no chão e reclamou de como a porta do carro foi fechada. Sustentaram que a reação física pretendia afastar um perigo percebido naquele momento.

O que foi considerado na apuração judicial:

Origem: divergência sobre o espaço para malas.

divergência sobre o espaço para malas. Reação: agressões físicas durante a discussão.

agressões físicas durante a discussão. Registro: ocorrência apresentada pelo motorista.

ocorrência apresentada pelo motorista. Laudo: exame do IML confirmou lesões.

exame do IML confirmou lesões. Vídeos: filmagens ajudaram a avaliar o conflito.

A argumentação apresentada foi de legítima defesa. Essa versão foi examinada pela magistrada, mas não prevaleceu. As imagens e o laudo médico, de acordo com a sentença, sustentaram o reconhecimento de uma agressão injustificada contra o trabalhador.

Profissional examina o braço do motorista após a agressão no aeroporto, com documentos de atendimento sobre a mesa // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que a Justiça rejeitou a legítima defesa?

A juíza entendeu que a discussão verbal não demonstrava ameaça física que justificasse a reação dos réus. O laudo do IML e as filmagens do aeroporto foram utilizados para confirmar a violência sofrida pelo motorista. Esses registros permitiram avaliar o conflito além das versões opostas apresentadas pelas partes.

A decisão apontou que um desacordo sobre espaço de bagagem não autoriza agressões. No processo, ficou reconhecido o ato ilícito e a obrigação de reparar o dano moral causado ao trabalhador, conforme a avaliação das provas reunidas.

Motorista e advogada examinam laudo médico e registros visuais do aeroporto, com notebook e pasta judicial sobre a mesa // Imagem ilustrativa feita por IA

A indenização foi fixada em R$ 20 mil

A 3ª Vara Cível de Taguatinga condenou os dois passageiros, de forma solidária, a pagar R$ 20 mil ao motorista. A obrigação solidária permite que os responsáveis sejam cobrados conforme as regras da decisão, sem duplicar o valor total fixado.

O Código Civil disciplina a responsabilidade por atos que causam danos a outra pessoa. A sentença aplicou essa lógica à agressão demonstrada no processo. O valor de R$ 20 mil é o montante decidido no caso, não uma tabela geral para conflitos semelhantes.

A sentença já encerrou o processo?

O TJDFT publicou a notícia em 19 de setembro de 2024 e informou expressamente que ainda cabia recurso. A fonte consultada não comprova pagamento nem trânsito em julgado, expressão que indica quando não há mais recurso possível.

O episódio terminou, nos documentos disponíveis, com uma condenação civil por danos morais. A diferença entre discutir uma corrida e agredir um trabalhador foi decisiva na análise do juiz. A falta de informação sobre etapas posteriores impede afirmar que o processo esteja definitivamente encerrado.