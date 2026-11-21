Uma visita para atualizar a internet terminou com duas joias de família desaparecidas em Brasília. O casal estimou as peças em R$ 25 mil, mas não conseguiu comprovar esse valor. A Justiça responsabilizou as empresas pelo serviço e estabeleceu R$ 15 mil por danos morais, em sentença sujeita a recurso.

A visita técnica terminou com duas joias desaparecidas

Em 9 de julho de 2024, o casal recebeu em casa um profissional ligado à Claro para atualizar um equipamento de internet. Segundo os moradores, ele circulou por cômodos privados durante o atendimento. Depois da saída, eles não encontraram um anel e uma pulseira de ouro.

As duas peças tinham uma origem especial. O anel havia sido dado pela mãe de um dos moradores como presente de formatura; a pulseira, por um amigo de infância. Os presentes tinham sido recebidos mais de 30 anos antes, segundo a versão levada à Justiça.

Técnico substitui roteador de internet na sala de uma residência em Brasília, com o casal acompanhando o atendimento // Imagem ilustrativa feita por IA

O que o casal fez após perceber o desaparecimento?

Os moradores registraram boletim de ocorrência e apresentaram documentos para sustentar a reclamação. A notícia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios relata que houve reconhecimento do técnico por fotografia e registro digital da ordem de serviço.

No processo, o casal pediu indenização pelos bens e pelo sofrimento ligado à perda. As joias foram avaliadas pelos autores em R$ 25 mil. Esse número representava uma estimativa dos donos, e não um valor comercial já aceito pelo juiz.

As empresas negaram a responsabilidade pelo episódio

A Claro alegou que o atendimento havia sido executado por uma prestadora. A empresa contratada e o profissional negaram o ato ilícito e contestaram os danos informados pelos moradores. A existência das joias e seu valor também foram discutidos na defesa.

Elementos que entraram na análise do caso:

Atendimento: ordem de serviço para a visita de atualização.

ordem de serviço para a visita de atualização. Registro: boletim de ocorrência comunicado pelos moradores.

boletim de ocorrência comunicado pelos moradores. Fotografia: reconhecimento do técnico apresentado no processo.

reconhecimento do técnico apresentado no processo. Defesa: contestação das empresas sobre ocorrência e prejuízo.

contestação das empresas sobre ocorrência e prejuízo. Resultado: dano moral acolhido; valor material rejeitado.

O magistrado examinou a presença do técnico no imóvel e o acesso aos espaços internos. A ordem de serviço digital, a fotografia apresentada e o registro policial ajudaram a sustentar a versão dos autores no julgamento civil.

Casal apresenta documentos e registro da visita técnica a uma policial em Brasília, após relatar a falta de duas joias // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que o juiz aceitou os danos morais?

O juiz considerou que perder objetos recebidos de pessoas próximas, depois de tantos anos, podia representar mais que um prejuízo financeiro. Reconheceu, por isso, o valor sentimental das joias e a responsabilidade das empresas pelos danos na relação de consumo.

O entendimento sobre o dever de reparar foi aplicado ao serviço prestado dentro da residência. O Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade do fornecedor por defeitos do serviço, dentro das condições legais. A decisão, porém, não substitui eventual apuração criminal dos fatos.

Casal e advogada analisam representações de um anel e uma pulseira de família, com documentos judiciais sobre a mesa // Imagem ilustrativa feita por IA

O que ficou de fora da indenização?

O pedido de ressarcimento dos R$ 25 mil foi rejeitado. Segundo o juiz, faltavam dados seguros sobre peso, quantidade de metal precioso e outras características necessárias para estimar o preço de mercado das peças desaparecidas.

A distinção é importante: a falta de prova do valor material não impediu o reconhecimento do dano moral. Os valores e a fundamentação constam da informação oficial sobre a sentença. Nenhum documento citado confirma que as joias tenham sido recuperadas.

A sentença fixou R$ 15 mil e ainda permitia recurso

A 25ª Vara Cível de Brasília condenou solidariamente a operadora e a prestadora ao pagamento de R$ 15 mil por danos morais, acrescidos dos encargos definidos na sentença. O tribunal informou, em fevereiro de 2026, que ainda cabia recurso.

O caso envolve responsabilidade civil, isto é, o dever de reparar um dano quando os requisitos legais estão presentes. A notícia não comprova pagamento da indenização, decisão criminal contra o técnico ou encerramento definitivo do processo. O resultado confirmado é a condenação civil divulgada pelo tribunal.