Vestido alugado por R$ 1.500 passou pela última prova satisfatória, quatro dias antes do casamento. Na preparação da cerimônia, a vestimenta não fechou. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal considerou inadequada a prestação e fixou R$ 2 mil por danos morais, além de R$ 750 em restituição parcial.

O aluguel começou com uma prova satisfatória

A mulher contratou o aluguel do vestido de noiva para uma cerimônia marcada para setembro de 2014. Segundo o relato levado ao processo, ela compareceu a uma prova em 9 de setembro, quatro dias antes da festa, quando a peça parecia adequada.

Depois dessa prova, o vestido foi encaminhado à lavagem habitual. O registro judicial não permite afirmar exatamente o que aconteceu com a peça nesse intervalo. Saber que uma roupa estava ajustada antes não prova, por si só, que encolheu durante a limpeza.

Noiva experimenta vestido branco ajustado diante do espelho de um ateliê, enquanto costureira verifica o caimento da saia // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que o vestido não serviu no casamento?

No momento de se preparar para a cerimônia, a noiva percebeu que o vestido não fechava. O problema surgiu quando já não havia a mesma margem de tempo para ajustes. Ela só conseguiu usar os adornos da roupa após receber ajuda de outras pessoas.

A publicação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal registra a possibilidade de alteração na lavagem ou mesmo de troca da peça, sem estabelecer a causa exata. O fato reconhecido no julgamento foi a inadequação do vestido entregue diante das condições contratadas.

A falha levou a dois valores diferentes

A Terceira Turma Recursal considerou o efeito do problema em um evento com data definida. O colegiado reconheceu que a falha ultrapassava um desconforto comum de consumo, pois comprometeu a preparação da noiva para um momento específico.

A decisão separou duas formas de reparação:

Aluguel: R$ 1.500 pagos pela contratação do vestido.

R$ 1.500 pagos pela contratação do vestido. Danos morais: R$ 2 mil pela situação reconhecida.

R$ 2 mil pela situação reconhecida. Devolução: R$ 750, metade do aluguel.

R$ 750, metade do aluguel. Atualização: valores sujeitos à correção indicada na decisão.

A restituição foi de 50% do preço, e não do valor integral, porque a noiva chegou a utilizar a vestimenta. A indenização moral foi estabelecida em R$ 2 mil. São parcelas diferentes, com fundamentos distintos na decisão.

Noiva segura um buquê diante do espelho enquanto acompanhante organiza um adorno do vestido, após dificuldades na preparação // Imagem ilustrativa feita por IA

O que a lei diz sobre roupa inadequada?

O Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 18 citado pelo tribunal, prevê possibilidades de reparação quando um produto apresenta problema de qualidade. No caso julgado, foi aplicado o abatimento proporcional do preço do aluguel, conforme a situação comprovada.

O valor emocional de uma celebração não dispensa a análise de provas. O casamento é um evento com preparação e expectativas, mas a responsabilidade judicial depende de falha concreta, consequências e vínculo com o serviço. Foi esse conjunto que sustentou a condenação.

Noiva e advogada comparam fotografias da prova e do vestido sem fechar, com contrato de aluguel sobre a mesa // Imagem ilustrativa feita por IA

O que pesou para fixar a indenização?

Os magistrados consideraram a proximidade do casamento e a impossibilidade de nova prova no momento da preparação. A mulher precisou lidar com um problema de ajuste quando deveria estar pronta para a cerimônia. Isso deu ao defeito uma consequência concreta naquela data.

Também foi levado em conta que a noiva utilizou a roupa, mesmo com dificuldades. Por essa razão, a solução financeira combinou abatimento parcial do aluguel com indenização pela situação vivida. O tribunal não estabeleceu que qualquer atraso ou alteração resulte em indenização idêntica.

O julgamento esclareceu a origem e os limites da reparação

O tribunal destacou que a peça tinha servido na prova realizada quatro dias antes e falhou no momento da utilização. Isso sustentou a conclusão sobre o serviço inadequado. Não houve demonstração suficiente para apontar lavagem ou troca como causa definitiva da alteração.

O resultado divulgado em novembro de 2015, relativo ao processo 20141210060977ACJ, fixou os valores de indenização e devolução. A decisão mostra que, para um serviço ligado a uma data única, a entrega em condições de uso pode ser decisiva.