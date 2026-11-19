Uma barra de ferro que sustentava a porta de uma loja atingiu uma cliente na saída e fraturou um metatarso. Ela precisou de atendimento médico e relatou cicatriz permanente. A Justiça manteve R$ 5 mil por danos morais e estéticos, além do ressarcimento de despesas e rendimentos perdidos pelo acidente.

A saída da loja terminou com uma fratura no pé

A consumidora passava pela saída de um estabelecimento quando foi atingida por uma barra de ferro ligada à porta. O acidente motivou atendimento do Corpo de Bombeiros e encaminhamento ao hospital. O diagnóstico apontou lesões e fratura em um osso do metatarso.

A mulher relatou ainda uma cicatriz permanente no pé, desconforto ao usar sapatos fechados e perdas financeiras associadas ao período posterior ao acidente. Esses efeitos foram discutidos no processo que chegou à 8ª Turma Cível do TJDFT.

Socorristas atendem cliente ferida no pé próximo à entrada de uma loja, com barra de ferro caída e materiais de primeiros socorros // Imagem ilustrativa feita por IA

Como a empresa tentou afastar sua responsabilidade?

A loja recorreu da condenação. Disse que havia prestado socorro e assistência imediata dentro de suas possibilidades e sustentou que não existia falha no serviço. Também contestou a indenização moral e o valor referente às consequências estéticas da lesão.

A alegação de atendimento após o acidente não foi suficiente para afastar a responsabilidade. Os desembargadores consideraram que a segurança do ambiente comercial deve existir antes do dano, sobretudo nas passagens usadas pelos clientes.

Quais provas sustentaram a condenação?

O julgamento mencionou documentos que demonstraram o acidente e as consequências sofridas pela cliente. A loja não provou que o serviço estava livre de defeito, nem que a própria consumidora havia causado o ocorrido com culpa exclusiva.

Os valores divulgados pelo tribunal correspondem a tipos diferentes de prejuízo:

Danos morais e estéticos: R$ 5 mil pela lesão e seus efeitos

R$ 5 mil pela lesão e seus efeitos Despesas: R$ 1.120,52 em danos emergentes reconhecidos

R$ 1.120,52 em danos emergentes reconhecidos Renda: R$ 3.372,58 em lucros cessantes

R$ 3.372,58 em lucros cessantes Outros prejuízos: valores materiais sujeitos à comprovação posterior

A 8ª Turma Cível confirmou o dever de indenizar em decisão unânime divulgada em julho de 2025. A análise relacionou o risco da estrutura da loja ao ferimento, em vez de tratar a queda de uma peça pesada como um simples azar.

Médico examina radiografia de um pé com fratura no metatarso, enquanto a paciente mantém a perna apoiada durante atendimento ortopédico // Imagem ilustrativa feita por IA

A condenação somou reparações de natureza diferente

A notícia do TJDFT sobre a queda da barra discrimina R$ 5 mil por danos morais e estéticos, R$ 1.120,52 por despesas e R$ 3.372,58 por rendimentos perdidos. Não é correto dizer que os R$ 5 mil representavam o total de todos os prejuízos.

A decisão também previu pagamento de outros danos materiais, desde que comprovados em etapa própria. A referência não permite informar quantias futuras ainda não apuradas. O julgamento manteve a condenação, sem garantir que todos os valores já tenham sido recebidos.

Técnico examina a fixação de uma barra metálica em porta comercial, com entrada isolada para uma inspeção preventiva de segurança // Imagem ilustrativa feita por IA

Quem responde por um acidente dentro do comércio?

O caso envolve responsabilidade civil e o dever de fornecer ambiente seguro. O Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade pelo defeito de serviço. A existência de assistência após um acidente não apaga, por si, falha anterior de manutenção ou proteção.

Em situações semelhantes, relatórios médicos, comprovantes de despesas, registros do estabelecimento e testemunhas podem ajudar na apuração. Isso não dispensa demonstrar os fatos. Cada indenização depende de provas, das consequências e da avaliação realizada no processo judicial.

A decisão de 2025 manteve a obrigação de indenizar

O processo 0716185-45.2024.8.07.0007 teve a condenação confirmada pela Turma Cível, conforme notícia publicada em 17 de julho de 2025. Não foram encontrados na fonte dados suficientes para descrever o pagamento final ou a apuração de todos os danos materiais adicionais.

O desfecho informado reforça uma exigência prática: portas, suportes e áreas de circulação precisam ser mantidos de modo seguro. Quando uma peça se desprende e fere alguém, a responsabilidade não se resolve apenas com o socorro prestado depois.