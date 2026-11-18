Uma mulher procurou um salão para fazer um penteado, mas sofreu quebra de cabelo durante o atendimento. A profissional aplicou spray fixador e usou babyliss antes da secagem, sem proteção térmica. Fotografias e avaliação especializada ajudaram a comprovar o dano, reconhecido em decisão judicial de abril de 2026.

O atendimento começou com um penteado no salão

A consumidora foi ao salão de beleza para realizar um penteado. A profissional responsável utilizou produtos de fixação e um aparelho de calor para modelar os fios. O procedimento, que deveria entregar um resultado estético, terminou com cabelos quebrados ainda durante o atendimento.

O cabelo tem estrutura que pode sofrer danos físicos e químicos, como apresenta a página sobre cabelo humano. Mas a causa específica do ocorrido não foi atribuída apenas ao calor em geral: a Justiça examinou a sequência do procedimento e os cuidados que faltaram.

Cabeleireira aplica spray fixador em uma mecha durante o penteado, com babyliss apoiado na bancada e cliente diante do espelho // Imagem ilustrativa feita por IA

O que aconteceu depois da aplicação do spray?

Conforme os registros do processo, a profissional aplicou spray fixador e passou a usar o babyliss sem aguardar a secagem. Não houve aplicação de protetor térmico. A sequência desencadeou a quebra imediata de fios, percebida pela cliente ainda naquele atendimento.

O caso também envolveu a ausência de teste de mecha, citado pelos julgadores entre os cuidados esperados. A empresa tentou atribuir à cliente a opção de não lavar os cabelos antes do penteado. O tribunal analisou se isso afastaria a responsabilidade do serviço.

Fotos e avaliação técnica ajudaram a demonstrar o dano

Após o episódio, foram apresentados registros fotográficos, atendimento posterior e um laudo de tricologista, profissional da área capilar. Esse conjunto permitiu relacionar a quebra ao procedimento do salão, segundo a análise publicada pelo tribunal. A conclusão não se baseou apenas na palavra da consumidora.

A ementa divulgada pelo TJDFT registra julgamento da Terceira Turma Recursal em 6 de abril de 2026, com publicação em 22 de abril. Os julgadores reconheceram a falha técnica e afastaram a tese de que o dano teria sido causado exclusivamente pela própria cliente.

Especialista examina fios quebrados de uma cliente após penteado, com lupa e fotografias dos danos sobre a mesa de atendimento // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que a culpa não foi atribuída à cliente?

O tribunal observou que a falta de lavagem prévia decorria de orientação da profissional e não demonstrava culpa exclusiva da cliente. Também destacou que cabe ao salão avaliar riscos do procedimento, respeitar recomendações dos produtos e adotar cuidados antes de usar calor.

Os pontos que definiram o episódio foram estes:

Spray : aplicado antes do uso do aparelho quente

: aplicado antes do uso do aparelho quente Secagem : não concluída antes do babyliss

: não concluída antes do babyliss Proteção : ausência de protetor térmico e teste de mecha

: ausência de protetor térmico e teste de mecha Provas: fotos, atendimento posterior e laudo técnico

A decisão aplicou regras de responsabilidade do fornecedor de serviços. Isso não significa que qualquer resultado insatisfatório produza indenização automática. O entendimento dependeu de provas do dano, da execução inadequada e do vínculo entre o atendimento e a quebra capilar.

Cliente mostra fotos de fios quebrados a uma advogada em escritório, com documentos sobre a mesa para análise do atendimento no salão // Imagem ilustrativa feita por IA

O dever técnico do salão não passa automaticamente à cliente

Quando o salão oferece um procedimento estético, precisa avaliar os cuidados necessários para executá-lo. A orientação profissional tem peso porque o cliente depende do conhecimento de quem presta o serviço. No caso, a decisão considerou imprudente usar o produto e o calor da forma registrada.

Para quem enfrenta situação semelhante, guardar fotos, recibos e contatos pode ajudar a documentar o problema. O serviço público Consumidor.gov.br recebe reclamações contra empresas participantes. Uma avaliação técnica pode ser importante para demonstrar dano concreto, mas cada processo depende de suas próprias provas.

Como ficou o caso judicial sobre os fios quebrados?

O resultado confirmado é o acórdão da Terceira Turma Recursal, que reconheceu a falha na prestação do serviço e rejeitou a alegação de culpa exclusiva da consumidora. A página de jurisprudência consultada não informa, no trecho disponível, um valor de indenização para esse processo.

A decisão concentra-se na ligação entre spray ainda úmido, calor e quebra dos fios, amparada pela documentação reunida. O ponto central é a responsabilidade por realizar um atendimento com cuidados técnicos mínimos, sem transferir de forma automática o risco à cliente.