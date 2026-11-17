Uma mulher fez compras no supermercado e pagou normalmente, mas foi acusada injustamente por um segurança de furtar uma caixa de creme de leite. O filho de seis anos presenciou a abordagem. Em outubro de 2023, o TJDFT manteve indenização de R$ 5 mil pelo constrangimento reconhecido na decisão judicial.

Como começou a abordagem no supermercado?

A cliente relatou que visitou o estabelecimento em 29 de janeiro de 2022, acompanhada do filho menor. Depois de escolher os produtos, passou pelo caixa e efetuou o pagamento. A situação mudou quando tentava deixar o local e foi parada por um funcionário da segurança.

Segundo a versão levada ao processo, o segurança afirmou que ela havia levado uma caixa de creme de leite sem pagar. A suspeita de furto se tornou uma acusação direta. A consumidora disse que foi chamada de ladra e precisou aguardar a chegada da polícia.

Mulher confere suas compras já pagas, com uma caixa de creme de leite dentro da sacola e o filho ao seu lado perto do caixa // Imagem ilustrativa feita por IA

A acusação aconteceu diante do filho da cliente

A notícia judicial destaca que a abordagem ocorreu na presença do filho de seis anos e de outros consumidores. A mulher afirmou que só pôde ir embora após a chegada dos policiais. Nesse momento, o funcionário percebeu que havia cometido um engano na suspeita.

Não há, na fonte oficial, informação de que o menino tenha feito qualquer declaração ou apresentado reação específica. O dado documentado é que ele presenciou a acusação pública. Essa exposição foi considerada relevante na avaliação do constrangimento vivido pela mãe durante as compras.

O que levou a mulher a procurar a Justiça?

A consumidora recorreu ao Judiciário contra o Supermercado Bom de Comprar. O pedido de reparação se baseou na forma da abordagem e na acusação posteriormente afastada. O conflito não tratou de preço errado, produto vencido ou divergência na nota, mas da conduta do segurança.

Os pontos registrados na decisão incluem:

Compra: produtos pagos no caixa antes da saída.

produtos pagos no caixa antes da saída. Acusação: suspeita de furto de uma caixa de creme de leite.

suspeita de furto de uma caixa de creme de leite. Testemunha: filho de seis anos presente na abordagem.

filho de seis anos presente na abordagem. Engano: segurança reconheceu o erro após chegada da polícia.

segurança reconheceu o erro após chegada da polícia. Julgamento: reparação moral de R$ 5 mil mantida.

Os julgadores avaliaram os acontecimentos registrados e o modo como a cliente foi tratada. Para a decisão, a defesa do patrimônio da loja não justificava uma exposição vexatória. A situação documentada ajuda a distinguir uma conferência discreta de uma acusação realizada diante de terceiros.

Policial conversa com uma cliente abordada na saída do supermercado, enquanto o filho permanece junto dela e o segurança acompanha a situação // Imagem ilustrativa feita por IA

O supermercado apresentou sua versão dos fatos

O supermercado contestou a versão apresentada. Disse que estabelecimentos abertos ao público podem realizar verificações de segurança para proteger mercadorias e clientes. Também argumentou que não havia prova de abordagem truculenta, excessiva ou de má-fé do funcionário envolvido.

A 2ª Turma Cível não acolheu a defesa como suficiente para afastar a reparação. O colegiado considerou o constrangimento produzido pela abordagem inadequada e pelo erro reconhecido depois. A discussão foi sobre os limites do procedimento de fiscalização, não sobre proibir cuidados de segurança.

Representação judicial mostra consumidora e advogada diante de documentos sobre a acusação de furto de creme de leite em supermercado // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que uma suspeita pode gerar indenização?

O Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade por falhas ligadas aos serviços prestados. Em situações como essa, importa verificar a conduta, o dano e sua ligação com o ocorrido. A expressão dano moral se refere a prejuízos que não se limitam ao dinheiro perdido.

A abordagem inadequada foi considerada capaz de ultrapassar a proteção regular do estoque. A decisão enfatizou a presença da criança e de outras pessoas durante a acusação. Isso não significa que toda suspeita equivocada produza o mesmo resultado: cada caso depende da forma de tratamento e das provas.

A Justiça manteve o pagamento de R$ 5 mil

Segundo a notícia oficial do TJDFT, a 2ª Turma Cível manteve a condenação de R$ 5 mil por danos morais. O processo foi registrado sob o número 0708750-03.2022.8.07.0003. O valor se refere à decisão desse caso específico.

A publicação do tribunal confirma a manutenção da condenação, mas não traz prova de quando a mulher recebeu o dinheiro. O desfecho conhecido é a decisão judicial. O episódio revela que proteger mercadorias não autoriza expor um consumidor a uma acusação sem confirmação diante de outras pessoas.