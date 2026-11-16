Casal comprou dois ingressos para o Natiruts, por R$ 468, e seguiu o endereço indicado pelo aplicativo em Brasília. A apresentação havia mudado de local, mas o ingresso digital continuava com a informação antiga. A Justiça fixou R$ 1.500 para cada consumidor, além da restituição do valor dos ingressos.

Onde o casal procurou o show do Natiruts?

Os consumidores compraram ingressos para uma apresentação da banda Natiruts, inicialmente prevista para a Arena BRB Mané Garrincha. Depois, o evento foi transferido para o Na Praia Festival, mas os dados exibidos no aplicativo continuaram apontando para o endereço inicial.

No dia da apresentação, o casal seguiu as instruções do ingresso digital e chegou ao estádio. O show não aconteceria ali, e os dois perderam a apresentação. A banda Natiruts foi a atração escolhida, mas a discussão judicial tratou da informação prestada na venda.

Casal se afasta da entrada praticamente vazia da Arena BRB Mané Garrincha, após descobrir que o show havia mudado de local // Imagem ilustrativa feita por IA

A informação errada levou o conflito à Justiça

A perda da apresentação levou os dois compradores a ajuizar ação contra a Eventim Brasil. Eles pediram reparação porque o aplicativo e o bilhete eletrônico mostravam o local anterior, apesar da mudança feita na organização do espetáculo.

A empresa afirmou que era mera intermediadora e disse ter enviado aviso por e-mail, além de disponibilizar prazo para cancelamento. A defesa pediu a rejeição dos pedidos. O juiz, porém, avaliou o que aparecia no documento usado para entrar no evento.

Por que um aviso por e-mail não resolveu o problema?

O magistrado considerou que o ingresso e seu QR code eram referências decisivas de informação para o consumidor na data da apresentação. A mensagem anterior por e-mail não eliminava, por si só, a contradição mantida no aplicativo.

A sequência documentada inclui:

Compra: dois ingressos adquiridos por R$ 468 no total.

dois ingressos adquiridos por R$ 468 no total. Local original: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Mudança: apresentação transferida para o Na Praia Festival.

apresentação transferida para o Na Praia Festival. Falha: aplicativo e bilhete eletrônico mantiveram o endereço antigo.

aplicativo e bilhete eletrônico mantiveram o endereço antigo. Consequência: os consumidores perderam o show.

Os registros divulgados pelo tribunal mostram como surgiu a falha de informação e qual foi seu efeito concreto sobre a ida ao espetáculo. O endereço antigo permaneceu em dois canais usados para acessar a apresentação: o ingresso e o aplicativo. Essa divergência persistiu na data do espetáculo, segundo a sentença.

Computador e celular apresentam referências a locais diferentes de um espetáculo, mostrando a divergência entre aviso e ingresso // Imagem ilustrativa feita por IA

A sentença reconheceu a falha do aplicativo

O 6º Juizado Especial Cível de Brasília entendeu que as informações desatualizadas caracterizaram defeito na prestação do serviço. A sentença considerou insuficiente a defesa de que uma mensagem genérica teria comunicado a mudança ao público.

Pelo Código de Defesa do Consumidor, fornecedores devem apresentar informações claras e responder por falhas do serviço conforme as circunstâncias legais. Isso não significa que qualquer mudança de local gere indenização: importam os avisos, as provas e o prejuízo efetivamente demonstrado.

Quais documentos foram relevantes na decisão?

A notícia oficial do TJDFT destaca a divergência entre o aviso encaminhado por e-mail e o endereço que permanecia visível no ingresso e no aplicativo. O juiz considerou que os consumidores perderam integralmente a apresentação contratada.

Para situações semelhantes, guardar ingresso original, mensagens e comprovante de pagamento pode ajudar a demonstrar quais informações foram recebidas. Neste processo, o elemento central foi o desencontro entre a orientação apresentada no canal digital de acesso e o local real do show.

Casal reúne comprovantes e ingressos digitais após perder a apresentação, com os documentos usados para conferir as informações // Imagem ilustrativa feita por IA

A decisão prevê restituição e indenização

Em janeiro de 2026, o tribunal divulgou sentença determinando a devolução dos R$ 468 pagos pelos dois ingressos e compensação moral de R$ 1.500 para cada consumidor. Os valores correspondem ao caso julgado, não a uma tabela geral de reembolso por eventos.

A sentença estava sujeita a recurso quando foi divulgada. O processo é o 0801318-91.2025.8.07.0016. A fonte consultada não comprova pagamento das quantias nem trânsito em julgado; o resultado conhecido é a decisão de primeira instância e seus fundamentos.