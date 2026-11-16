No velório no cemitério Campo da Esperança, em Brasília, familiares encontraram o corpo de um desconhecido no caixão. O filho e a ex-companheira buscaram reparação judicial pela troca gravemente inesperada. Em 2019, a Turma Recursal reconheceu falha de duas funerárias e fixou indenizações de R$ 3 mil para cada um.

Quem percebeu a troca do corpo no velório?

O filho e a ex-companheira de um homem falecido relataram ter encontrado um corpo desconhecido durante a despedida, diante de familiares e amigos. O episódio aconteceu no cemitério Campo da Esperança, em Brasília, segundo o processo divulgado pelo tribunal.

O relato descreveu um momento de despedida interrompida por uma troca que não deveria ocorrer. O velório reúne pessoas para se despedirem de alguém que morreu. A identificação correta do corpo é parte essencial desse serviço funerário.

A família percebeu o erro ao encontrar uma pessoa desconhecida no caixão durante a despedida – Imagem ilustrativa feita por IA

A reclamação chegou ao Judiciário

O filho e a ex-companheira entraram com uma ação de indenização contra as duas empresas responsáveis pelo serviço. A discussão deixou de ser apenas sobre um erro operacional e passou a envolver o efeito da falha sobre quem participava da cerimônia.

Na primeira decisão, a Justiça determinou o pagamento de R$ 3 mil ao filho. Já o pedido da ex-companheira foi rejeitado porque o juízo considerou que ainda não havia provas suficientes da união estável. Essa diferença levou a um recurso.

Por que a ex-companheira recorreu?

Ao analisar o recurso, a 2ª Turma Recursal reconheceu o vínculo entre a mulher e o falecido, especialmente pela existência de filhos comuns. Esse dado mudou a situação jurídica dela: a ex-companheira passou a ter sua condição familiar reconhecida no processo.

Os pontos centrais apresentados na decisão foram:

Troca de corpos: o caixão exibido no velório continha uma pessoa desconhecida.

o caixão exibido no velório continha uma pessoa desconhecida. Primeira sentença: o filho recebeu indenização, mas a mulher teve o pedido negado.

o filho recebeu indenização, mas a mulher teve o pedido negado. Recurso: o colegiado reconheceu o vínculo da ex-companheira.

o colegiado reconheceu o vínculo da ex-companheira. Valor final do julgamento: R$ 3 mil para cada um dos dois autores.

A documentação judicial permite separar as principais etapas dessa disputa por reparação, sem inventar acontecimentos além dos que foram relatados pelo tribunal. A decisão envolveu dois pedidos, mas o reconhecimento dos direitos aconteceu em momentos diferentes do processo.

A responsabilidade das duas funerárias foi reconhecida

O tribunal entendeu que houve falha na preparação dos caixões, seguida pela troca dos corpos antes do traslado para o cemitério. As empresas envolvidas eram Bom Senhor e HR Serviços Póstumos, identificadas na notícia oficial. Ambas foram responsabilizadas judicialmente na decisão.

O Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade por defeitos na prestação de serviços. Neste caso, a conclusão concreta veio das provas do processo e da avaliação dos magistrados, não de uma regra que determine valor fixo para toda troca de cadáver.

A falha na identificação do corpo levou à responsabilização judicial das duas funerárias – Imagem ilustrativa feita por IA

Que provas sustentaram o reconhecimento do dano?

No julgamento divulgado pelo TJDFT, o colegiado destacou a negligência na preparação dos caixões e o vínculo familiar reconhecido. A decisão considerou também as circunstâncias da despedida, quando os autores se depararam com o corpo de outra pessoa.

A indenização por dano moral procura reparar uma lesão que não se limita ao dinheiro gasto com o serviço. O valor depende das particularidades examinadas em cada ação. Não se pode concluir que qualquer falha funerária gere automaticamente a mesma quantia.

O resultado da ação fixou duas indenizações

Em setembro de 2019, o TJDFT informou que a Turma Recursal, por maioria, estendeu à ex-companheira a indenização antes concedida ao filho. Assim, o resultado reconhecido foi de R$ 3 mil para cada autor, com responsabilidade das duas funerárias.

O caso foi julgado no processo 0700539-72.2018.8.07.0017, que reconheceu o direito à indenização. No entanto, as informações públicas não permitem confirmar se os valores determinados pela Justiça já foram pagos.