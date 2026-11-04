Ao acompanhar a esposa como convidado, um homem foi barrado na entrada da academia por causa de R$ 49 registrados no sistema desde 2014. Contestou a dívida. A Justiça concluiu que o apontamento era incorreto e fixou R$ 1 mil de indenização pelo constrangimento público e injustificado causado naquela visita.

Por que o convidado foi barrado na academia?

Em 20 de outubro de 2023, o homem tentou entrar na academia acompanhado da esposa, que o havia convidado. Na recepção, foi informado de um débito de R$ 49 registrado em seu CPF, relativo a uma mensalidade antiga.

A cobrança, segundo a versão apresentada ao consumidor, seria da unidade de Ceilândia, referente a 2014, quase nove anos antes da visita. O episódio foi descrito na notícia oficial do TJDFT, que informa o impedimento de entrada ao estabelecimento.

O homem questionou a restrição depois de tentar acompanhar a esposa durante a visita

O consumidor contestou a dívida antiga

O homem afirmou que não reconhecia a cobrança registrada em seu nome e que nunca havia recebido aviso. Mesmo assim, o apontamento do sistema foi usado para impedir sua entrada como convidado. O conflito envolvia a validade do débito e a forma como a academia agiu diante dele.

A notícia judicial não apresenta uma contestação detalhada da academia sobre todos os pontos do processo. Por isso, não é possível inventar uma explicação adicional da defesa. O que foi divulgado é que a empresa vinculou a recusa de entrada à mensalidade lançada em 2014.

O que o juiz encontrou no sistema interno?

O 1º Juizado Especial Cível de Águas Claras identificou um apontamento incorreto no sistema da empresa. A Justiça entendeu que o homem foi impedido de usar o serviço por débito sem validade reconhecida, e não por uma obrigação legítima comprovada.

A relação foi examinada pelas regras de proteção do consumidor. O juiz considerou a responsabilidade pelo serviço prestado e o modo público de cobrança. O problema não se restringiu aos R$ 49: a recusa diante de outras pessoas também entrou na avaliação.

O impedimento público foi considerado constrangedor

Segundo a decisão, a cobrança provocou constrangimento diante de outras pessoas no local de entrada. O magistrado entendeu que a situação ultrapassou uma simples divergência sobre o pagamento. A academia não poderia bloquear um convidado com base em informação incorreta de seu próprio sistema.

A sequência conhecida no processo foi:

Convite: esposa chamou o marido para ir à academia.

esposa chamou o marido para ir à academia. Entrada: acesso impedido em 20 de outubro de 2023.

acesso impedido em 20 de outubro de 2023. Registro: mensalidade de R$ 49 atribuída a 2014.

mensalidade de R$ 49 atribuída a 2014. Ação: consumidor contestou a dívida e o constrangimento.

consumidor contestou a dívida e o constrangimento. Sentença: inexistência do débito e indenização de R$ 1 mil.

A discussão judicial envolveu o uso de cadastro antigo para barrar a entrada e a ausência de dívida válida. O valor de R$ 49 era a cobrança alegada, enquanto os R$ 1 mil correspondiam à reparação moral fixada pelo juiz. São quantias com funções diferentes.

A suposta dívida levantou dúvidas sobre a validade e as condições da cobrança

Como a lei trata erros de cobrança?

O Código de Defesa do Consumidor prevê direitos contra falhas na prestação de serviços e práticas de cobrança abusivas. Isso não significa que toda divergência de cadastro gera automaticamente dano moral. Nesse caso, houve impedimento público de entrada apoiado em registro considerado incorreto.

O tribunal avaliou a situação do cliente como convidado de sua esposa, além da cobrança antiga. A existência de contrato anterior não autorizaria, por si só, qualquer recusa. A prova da dívida e a conduta da empresa fazem diferença na análise de cada caso.

A Justiça anulou o débito e fixou R$ 1 mil

A sentença declarou a inexistência da dívida de R$ 49 e condenou a Smartfit ao pagamento de R$ 1 mil por danos morais. O caso foi divulgado pelo tribunal em 3 de julho de 2024, com informação expressa de que cabia recurso.

A publicação consultada não confirma o encerramento definitivo do processo nem o pagamento da condenação. O resultado documentado é a decisão favorável ao consumidor, baseada no erro de cadastro e no constrangimento causado na entrada da academia.