Um visitante com deficiência visual foi barrado na praça de alimentação de um shopping gaúcho porque estava acompanhado de um cão-guia. A Justiça considerou a restrição ilegal e manteve indenização de cerca de R$ 12,4 mil. O episódio envolveu acessibilidade, diferente das permissões para animais domésticos.

O que aconteceu na entrada do shopping?

Um homem com deficiência visual tentou entrar em um shopping no Rio Grande do Sul acompanhado de seu cão-guia. Ele pretendia acessar a área de alimentação. Funcionários impediram a entrada do animal, mesmo sendo usado para orientar a locomoção do visitante.

O shopping sustentou que a restrição se aplicava à praça de alimentação e que o homem estava com familiares, podendo circular sem o animal. Para o visitante, porém, o cão-guia era parte de sua autonomia e acessibilidade, não um pet levado apenas por companhia.

Cão-guia Labrador acompanha homem com deficiência visual pelo corredor de um shopping, próximo à entrada da praça de alimentação // Imagem ilustrativa feita por IA

A recusa chegou à Justiça do Rio Grande do Sul

O episódio deu origem a uma ação de indenização por danos morais. A decisão de primeira instância foi levada ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A discussão não era apenas sobre regras internas do comércio, mas sobre um direito de acesso protegido por lei.

Ao analisar o recurso, a 6ª Câmara Cível do TJRS considerou ilegal a proibição. O julgamento foi divulgado em janeiro de 2011 e tratou da aplicação da legislação que protege pessoas com deficiência visual acompanhadas de cão-guia em ambientes abertos ao público.

Por que barrar o cão-guia foi considerado ilegal?

Para os julgadores, a proibição atingiu o direito de locomoção do visitante. A justificativa de que os familiares poderiam ajudá-lo não afastou a proteção ligada ao cão treinado. O tribunal reconheceu o dever de indenizar pela negativa de acesso ao estabelecimento.

O processo reúne elementos que diferenciam o episódio de uma simples regra contra pets:

Visitante: homem com deficiência visual.

homem com deficiência visual. Animal: cão-guia usado para orientação e mobilidade.

cão-guia usado para orientação e mobilidade. Local: shopping com praça de alimentação.

shopping com praça de alimentação. Conduta: impedimento de acesso acompanhado do animal.

impedimento de acesso acompanhado do animal. Resultado: indenização de aproximadamente R$ 12,4 mil mantida.

O fato de o shopping ter regras de higiene ou circulação não autorizava a supressão do direito de acessibilidade. A decisão analisou a conduta dos seguranças e a restrição imposta à pessoa acompanhada de cão-guia. Não se tratava de uma discussão sobre animais de estimação comuns.

Homem com deficiência visual caminha com cão-guia Labrador em corredor comercial, segurando a alça rígida do peitoral // Imagem ilustrativa feita por IA

A lei federal protege o acesso com cão-guia

A Lei Federal nº 11.126/2005 assegura à pessoa com cegueira ou baixa visão o direito de entrar e permanecer com o animal em estabelecimentos abertos ao público e meios de transporte, observadas as condições previstas na legislação.

A norma trata especificamente do cão-guia treinado. Ela não estabelece entrada automática de qualquer cachorro em todo comércio. Regras para pets comuns dependem do tipo de atividade, das exigências sanitárias e da legislação local. A distinção evita confundir acessibilidade obrigatória e política pet friendly.

O tribunal manteve a indenização pela restrição

Segundo a notícia judicial divulgada pelo TJSE, com informações do tribunal gaúcho, a 6ª Câmara Cível manteve a obrigação de indenizar o visitante em cerca de R$ 12,4 mil. O colegiado considerou que houve violação da proteção legal.

O registro sustenta a existência da condenação, mas não confirma a data em que o dinheiro foi pago. Também não transforma toda restrição de entrada de animal em dano moral automático. A decisão dependeu de uma situação concreta de discriminação relacionada ao acesso com cão-guia.

Homem com deficiência visual conversa com profissional jurídica sobre decisão de acesso ao shopping, com o cão-guia deitado ao lado // Imagem ilustrativa feita por IA

O que muda para quem entra em estabelecimentos?

Quem utiliza cão-guia pode apresentar a proteção legal e pedir que o comércio respeite seu direito de acesso. Se houver recusa, registrar a data, o local e a resposta recebida pode ajudar. A descrição do cão-guia ajuda a entender sua função de mobilidade.

Para tutores de pets comuns, a situação jurídica é diferente e exige consulta às regras locais. O caso julgado no Rio Grande do Sul deixa uma conclusão específica: um estabelecimento não pode tratar o cão-guia como simples animal de estimação para retirar o direito de circulação de seu usuário.