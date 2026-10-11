Em recuperação de uma cirurgia, uma moradora foi multada por deixar o cachorro andar no chão nas áreas comuns do prédio. A regra exigia que os animais fossem carregados no colo. Em decisão divulgada em 2015, a Justiça do Distrito Federal anulou as multas e determinou ao condomínio a devolução de R$ 200.
Por que a moradora foi multada ao passear com o cachorro?
O condomínio havia aprovado em assembleia uma regra para que os moradores carregassem animais de estimação no colo ao passar pelas áreas comuns. A mulher recebeu duas notificações porque seu cachorro caminhava pelo chão, inclusive em espaços usados para circular entre as unidades.
A norma existia como decisão coletiva, mas isso não encerrou o conflito. A moradora levou o caso ao Juizado Especial Cível de Brasília, questionando a exigência e as multas recebidas. Para ela, a regra não considerava situações em que segurar o animal nos braços seria difícil.
O que a cirurgia teve a ver com a regra do condomínio?
Na época das multas, a proprietária estava em convalescença de cirurgia, período em que o corpo ainda se recupera de um procedimento. Carregar peso nesse momento podia representar uma dificuldade real. A exigência também poderia afetar outros moradores com limitações para erguer um animal.
A juíza observou que uma obrigação de levar cães sempre no colo poderia dificultar a posse de animais por idosos e pessoas com mobilidade reduzida. A discussão passou a envolver o direito de usar a moradia e os limites de uma norma aprovada em assembleia.
Quais razões levaram a Justiça a anular as multas?
A magistrada considerou ilegítima a exigência geral e explicou que carregar o animal não impede, por si só, doenças ou acidentes. Também faltava prova de que o cachorro da autora tivesse causado prejuízo concreto ao sossego, à salubridade ou à segurança dos demais moradores.
Sem essa demonstração, as multas foram declaradas nulas. A decisão determinou a restituição de R$ 200 e permitiu que a mulher circulasse com o cachorro no chão, desde que respeitasse as regras legais sobre guarda de animais e convivência.
A seguir listamos quatro pontos considerados pela juíza ao analisar as multas:
- Dificuldade física: a mulher se recuperava de cirurgia e questionou a obrigação de carregar o cão.
- Regra geral: a exigência valia para o trânsito de animais pelas áreas comuns.
- Prejuízo não provado: não se demonstrou risco concreto provocado pelo cachorro da autora.
- Multas inválidas: a juíza anulou as cobranças e determinou restituição.
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Que cuidados continuam valendo para animais nas áreas comuns?
A decisão não retirou os deveres de quem cria animais. O condomínio podia exigir higiene adequada, vacinação e vermifugação comprovadas, além da limpeza imediata quando o bicho sujasse uma área comum. Essas medidas foram citadas como formas de proteger os demais moradores.
Também permanecia a obrigação de evitar riscos, com uso de guias curtas e, quando previsto na legislação local, focinheiras. O Código Civil trata de deveres ligados à segurança e ao sossego. O ponto discutido era a punição por caminhar no chão, sem dano demonstrado.
A seguir listamos quatro situações de convivência e como foram tratadas na decisão:
|Situação
|Entendimento no caso
|Consequência
|Cão andando no chão
|Permitido respeitando a lei
|Multas anuladas
|Higiene do animal
|Pode ser exigida
|Tutela da área comum
|Vacinas e vermífugos
|Comprovação pode ser pedida
|Proteção dos moradores
|Guia e focinheira
|Conforme regra aplicável
|Prevenção de riscos
O que o julgamento ensina sobre regras de condomínio?
O episódio demonstra que uma regra de assembleia condominial não está acima da lei. O condomínio pode organizar o uso de seus espaços, mas uma restrição precisa respeitar os direitos dos moradores. A forma de aplicar multas também pode ser discutida judicialmente.
No caso do cachorro no chão, a recuperação da moradora ajudou a expor os efeitos da exigência, mas a sentença analisou também a falta de prova de prejuízo. Os R$ 200 foram devolvidos porque as multas específicas foram anuladas, não porque toda regra sobre animais seja proibida.
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