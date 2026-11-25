Buddy escapou do pet shop onde estava hospedado e morreu atropelado. O shih-tzu convivia havia cinco anos com a família, que procurou reparação judicial. Uma sentença catarinense fixou R$ 6,8 mil por danos materiais e morais, reconhecendo a falha na guarda do animal. A decisão ainda admitia recurso.

Buddy foi deixado sob os cuidados do estabelecimento

O shih-tzu Buddy vivia havia cinco anos com a família. Em março de 2023, a tutora deixou o cachorro em um pet shop de Santa Catarina porque precisava viajar. A expectativa era encontrá-lo seguro ao retornar, conforme a guarda assumida pelo serviço.

Quatro dias depois, a responsável pelo local avisou que Buddy tinha fugido. De acordo com o relato apresentado ao processo, ela precisou sair e deixou o animal junto de seus próprios cães. Alguém abriu o portão, e os animais tiveram acesso à rua.

Tutora se despede de um shih-tzu durante a entrega do animal a um pet shop de Santa Catarina, com uma funcionária segurando a guia // Imagem ilustrativa feita por IA

Como ocorreu o atropelamento do cachorro?

Buddy atravessou a rua depois de escapar do pet shop e foi atingido por um carro. O animal morreu no local. A notícia publicada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina descreve a sequência a partir dos autos, sem identificar quem abriu o portão.

Para a família, o prejuízo ultrapassou o preço de compra do cachorro. A tutora relatou o vínculo afetivo mantido com o animal, que aparecia até em fotos de aniversário da filha. Essas informações foram apresentadas no processo, não resultam de entrevista posterior.

A defesa discutiu o valor da reparação

O estabelecimento não contestou os fatos principais relatados na ação, segundo a publicação judicial. A discussão se concentrou na extensão da indenização. A responsável afirmou admitir o ressarcimento dos R$ 800 pagos pelo cão e mencionou proposta de acordo extrajudicial.

A proposta relatada era de R$ 3 mil, com pagamento parcelado, mas não foi aceita pela família. O juiz da comarca de Campo Erê analisou os fatos e entendeu que a falha na guarda teve relação direta com a fuga e a morte.

Quais pontos pesaram na sentença?

O caso exigiu examinar quem tinha o dever de proteger Buddy durante a estadia e o que aconteceu quando o portão foi aberto. O acidente ocorreu enquanto o cão estava entregue ao serviço, e o estabelecimento não afastou os fatos centrais descritos na ação.

Os registros trazem os seguintes dados sobre a sequência:

Animal : shih-tzu chamado Buddy, com cinco anos de convivência familiar

: shih-tzu chamado Buddy, com cinco anos de convivência familiar Guarda : entrada no pet shop em 15 de março de 2023

: entrada no pet shop em 15 de março de 2023 Fuga : portão aberto e acesso dos cães à rua

: portão aberto e acesso dos cães à rua Acidente : atropelamento fatal após a saída

: atropelamento fatal após a saída Sentença : R$ 6,8 mil em danos materiais e morais

: R$ 6,8 mil em danos materiais e morais Valor de compra : família havia adquirido Buddy por R$ 800

: família havia adquirido Buddy por R$ 800 Defesa: proposta de acordo de R$ 3 mil não aceita pelos tutores

A existência de uma oferta de acordo não encerrou a disputa. A família não a aceitou, e houve julgamento. A sentença reconheceu que a guarda de um animal envolve responsabilidade concreta, mesmo quando o negócio oferece um serviço temporário.

Mulher observa um álbum de aniversário com a presença de um shih-tzu, enquanto uma caminha vazia lembra a perda do animal da família // Imagem ilustrativa feita por IA

O dever de cuidado e o valor afetivo

O Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade por falhas em serviços. Em situações de hospedagem ou guarda de animais, o que foi prometido e as condições efetivas de segurança podem ser decisivos para avaliar a atuação da empresa.

A responsabilidade civil considera danos e sua ligação com uma conduta ou falha. A sentença também levou em conta o afeto pela vida do animal, mas o valor fixado é resultado daquele processo. Não existe uma quantia única de indenização aplicável a qualquer morte de pet.

A indenização foi paga à família?

A sentença divulgada em novembro de 2023 fixou R$ 6,8 mil para cobrir os danos materiais e morais, com correção e juros previstos na decisão. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina informou expressamente que ainda cabia recurso.

Não há confirmação, nessa notícia, de pagamento efetivo ou de encerramento definitivo da ação. O que está documentado é o julgamento favorável à tutora, após a morte de Buddy enquanto permanecia sob os cuidados do estabelecimento contratado.