Buddy escapou do pet shop onde estava hospedado e morreu atropelado. O shih-tzu convivia havia cinco anos com a família, que procurou reparação judicial. Uma sentença catarinense fixou R$ 6,8 mil por danos materiais e morais, reconhecendo a falha na guarda do animal. A decisão ainda admitia recurso.
Buddy foi deixado sob os cuidados do estabelecimento
O shih-tzu Buddy vivia havia cinco anos com a família. Em março de 2023, a tutora deixou o cachorro em um pet shop de Santa Catarina porque precisava viajar. A expectativa era encontrá-lo seguro ao retornar, conforme a guarda assumida pelo serviço.
Quatro dias depois, a responsável pelo local avisou que Buddy tinha fugido. De acordo com o relato apresentado ao processo, ela precisou sair e deixou o animal junto de seus próprios cães. Alguém abriu o portão, e os animais tiveram acesso à rua.
Como ocorreu o atropelamento do cachorro?
Buddy atravessou a rua depois de escapar do pet shop e foi atingido por um carro. O animal morreu no local. A notícia publicada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina descreve a sequência a partir dos autos, sem identificar quem abriu o portão.
Para a família, o prejuízo ultrapassou o preço de compra do cachorro. A tutora relatou o vínculo afetivo mantido com o animal, que aparecia até em fotos de aniversário da filha. Essas informações foram apresentadas no processo, não resultam de entrevista posterior.
A defesa discutiu o valor da reparação
O estabelecimento não contestou os fatos principais relatados na ação, segundo a publicação judicial. A discussão se concentrou na extensão da indenização. A responsável afirmou admitir o ressarcimento dos R$ 800 pagos pelo cão e mencionou proposta de acordo extrajudicial.
A proposta relatada era de R$ 3 mil, com pagamento parcelado, mas não foi aceita pela família. O juiz da comarca de Campo Erê analisou os fatos e entendeu que a falha na guarda teve relação direta com a fuga e a morte.
Quais pontos pesaram na sentença?
O caso exigiu examinar quem tinha o dever de proteger Buddy durante a estadia e o que aconteceu quando o portão foi aberto. O acidente ocorreu enquanto o cão estava entregue ao serviço, e o estabelecimento não afastou os fatos centrais descritos na ação.
- Animal: shih-tzu chamado Buddy, com cinco anos de convivência familiar
- Guarda: entrada no pet shop em 15 de março de 2023
- Fuga: portão aberto e acesso dos cães à rua
- Acidente: atropelamento fatal após a saída
- Sentença: R$ 6,8 mil em danos materiais e morais
- Valor de compra: família havia adquirido Buddy por R$ 800
- Defesa: proposta de acordo de R$ 3 mil não aceita pelos tutores
A existência de uma oferta de acordo não encerrou a disputa. A família não a aceitou, e houve julgamento. A sentença reconheceu que a guarda de um animal envolve responsabilidade concreta, mesmo quando o negócio oferece um serviço temporário.
O dever de cuidado e o valor afetivo
O Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade por falhas em serviços. Em situações de hospedagem ou guarda de animais, o que foi prometido e as condições efetivas de segurança podem ser decisivos para avaliar a atuação da empresa.
A responsabilidade civil considera danos e sua ligação com uma conduta ou falha. A sentença também levou em conta o afeto pela vida do animal, mas o valor fixado é resultado daquele processo. Não existe uma quantia única de indenização aplicável a qualquer morte de pet.
A indenização foi paga à família?
A sentença divulgada em novembro de 2023 fixou R$ 6,8 mil para cobrir os danos materiais e morais, com correção e juros previstos na decisão. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina informou expressamente que ainda cabia recurso.
Não há confirmação, nessa notícia, de pagamento efetivo ou de encerramento definitivo da ação. O que está documentado é o julgamento favorável à tutora, após a morte de Buddy enquanto permanecia sob os cuidados do estabelecimento contratado.
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