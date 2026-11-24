Durante oito meses, uma obra num condomínio lançou poeira de cimento e fragmentos de argamassa sobre carros no prédio vizinho. Cinco moradores reclamaram da sujeira na Justiça. O TJDFT manteve indenização de R$ 1 mil para cada um, ao reconhecer transtornos que ultrapassaram os efeitos normais de uma reforma.

O problema vinha de uma obra no prédio vizinho

Os veículos estavam em vagas da garagem de um prédio próximo ao condomínio que passava por reforma. Ao longo de mais de oito meses, poeira de cimento, respingos e pedaços de argamassa atingiram repetidamente os carros. Os donos relataram limpeza quase diária.

Os moradores também afirmaram que precisavam lavar os veículos semanalmente e que a sujeira retornava. A duração do problema pesou na reclamação, porque não se tratava de um incidente isolado durante um dia de obra, mas de exposição prolongada aos resíduos.

Morador observa poeira de cimento e resíduos secos sobre o capô de um carro prata, com andaimes no prédio vizinho // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que os moradores levaram a situação à Justiça?

Os cinco moradores procuraram a Justiça por danos morais decorrentes da perturbação do sossego. A sentença inicial aceitou o pedido. O condomínio responsável pela reforma recorreu, afirmando que os detritos poderiam ter vindo de outro prédio e não alcançariam aquela garagem.

A contestação exigiu observar a posição dos imóveis e as características do material encontrado nos carros. Não bastava demonstrar que havia obras na região; era necessário relacionar a sujeira às intervenções realizadas pelo condomínio que aparecia como réu.

Fotografias ajudaram a identificar a origem

O TJDFT destacou imagens que aproximavam a massa aplicada nas janelas do edifício do material visto sobre um dos veículos. A Turma Recursal considerou demonstrada a ligação entre a reforma e os resíduos, afastando a explicação alternativa apresentada.

O caso se enquadra nas discussões de responsabilidade civil por danos causados a terceiros. O Código Civil também trata de prejuízos provenientes de coisas que caem de edifícios. A decisão aplicou esses princípios aos transtornos repetidos durante a reforma.

Respingos de argamassa sobre um carro aparecem diante da fachada em reforma, com material semelhante aplicado perto de uma janela // Imagem ilustrativa feita por IA

O que diz o direito de vizinhança?

Obras podem gerar ruído e poeira, mas isso não autoriza que resíduos caiam continuamente em propriedades vizinhas. Os magistrados distinguiram incômodos normais de uma reforma do excesso de sujeira relatado durante meses pelos moradores prejudicados.

Os registros mais importantes desse processo ajudam a separar o que aconteceu, o que foi alegado e o resultado reconhecido pela Justiça:

Duração : mais de oito meses de reforma

: mais de oito meses de reforma Resíduos : poeira de cimento e argamassa

: poeira de cimento e argamassa Provas : imagens e localização dos veículos

: imagens e localização dos veículos Reparação : R$ 1 mil para cada um dos cinco moradores

: R$ 1 mil para cada um dos cinco moradores Defesa : condomínio negou origem dos detritos

: condomínio negou origem dos detritos Critério: repetição prolongada da sujeira pesou na decisão

O direito de vizinhança envolve a convivência entre imóveis próximos. Nesse contexto, medidas de proteção, contenção de materiais e limpeza dos espaços ajudam a reduzir danos. No processo, a falta de cuidado considerada pelos julgadores levou à reparação moral.

Morador fotografa resíduos de argamassa no para-brisa enquanto uma vizinha limpa parte do capô, com prédio em reforma ao fundo // Imagem ilustrativa feita por IA

Quanto foi fixado para cada morador?

O tribunal manteve R$ 1 mil para cada um dos cinco autores. O valor total chegou a R$ 5 mil, mas a decisão foi individualizada por morador. Não há informação de condenação separada ao reembolso de todas as lavagens relatadas.

A Turma considerou que o sossego dos vizinhos foi afetado de maneira relevante pela sujeira persistente. A decisão foi unânime e foi divulgada em julho de 2022, confirmando a sentença anterior que reconhecera o direito de cada um à indenização.

Resíduos da obra ultrapassaram os limites da vizinhança

Fotos datadas e registros da frequência dos resíduos podem ajudar a diferenciar uma ocorrência ocasional de um problema contínuo. Nesse caso, a documentação e a duração das obras permitiram identificar que os efeitos alcançavam moradores de outro condomínio.

O resultado mostra que a reforma de um imóvel precisa considerar também quem vive ao redor. Não foi a simples existência de obra que gerou a condenação, mas os detritos repetidamente lançados sobre veículos de terceiros e a perturbação demonstrada no processo.