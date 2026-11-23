Um casal reservou viagem e resort para comemorar o aniversário de casamento, mas encontrou reformas, barulho e parte da piscina interditada. As obras não haviam sido informadas antes da contratação, segundo o processo. O TJDFT manteve a condenação da operadora turística a pagar R$ 8 mil por danos morais.

A viagem foi comprada para uma comemoração

Os consumidores contrataram um pacote de viagem com passagens aéreas e hospedagem para comemorar o aniversário de casamento. A expectativa era aproveitar os serviços anunciados. Ao chegar ao resort, encontraram obras em andamento e restrições no uso de parte das áreas de lazer.

O casal afirmou que houve barulho durante a estadia e que uma piscina estava parcialmente interditada. Também relatou não ter recebido aviso prévio sobre a reforma. O conflito começou porque a experiência encontrada no hotel não correspondia ao que havia sido informado na contratação.

Casal planeja viagem diante de um notebook com fotografia de piscina de resort, com documentos e uma mala ao lado da mesa // Imagem ilustrativa feita por IA

O que o casal encontrou ao chegar ao resort?

A operadora de turismo contestou a reclamação. Afirmou que as intervenções no hotel eram pequenas e não impediam a hospedagem. Disse ainda que a piscina não estava inteiramente fechada e que o casal recebera serviços adicionais gratuitos como compensação pelos transtornos.

A empresa questionou se os fatos eram suficientes para justificar danos morais. A controvérsia não girava apenas em torno da existência de obras: era preciso verificar a dimensão do incômodo e se os clientes haviam recebido informação clara antes da viagem.

A operadora disse que as obras eram pequenas

O TJDFT confirmou que havia diversas reformas, inclusive com restrição parcial de piscina. Para os julgadores, cabia à operadora demonstrar que as obras eram pequenas e não interferiam na estadia. Essa demonstração não foi suficiente diante das provas.

O Código de Defesa do Consumidor reconhece a importância de informações claras sobre serviços. Quando alguém paga por férias num resort, detalhes que limitam o uso de áreas anunciadas podem influenciar a decisão de contratar ou escolher outra data.

Piscina de resort aparece parcialmente isolada para reformas, com trabalhadores junto à borda e uma área de lazer ainda disponível // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que faltou informação sobre as obras?

A responsabilidade civil discutida no processo envolveu os efeitos de oferecer uma hospedagem sem revelar uma limitação relevante. O excesso de barulho e o acesso reduzido à piscina foram avaliados em conjunto, sem pressupor que qualquer reparo em hotel seja automaticamente ilícito.

Os registros mais importantes desse processo ajudam a separar o que aconteceu, o que foi alegado e o resultado reconhecido pela Justiça:

Contrato : passagens e hospedagem em resort

: passagens e hospedagem em resort Problemas : reformas, barulho e piscina parcialmente fechada

: reformas, barulho e piscina parcialmente fechada Defesa : obras pequenas e serviços extras oferecidos

: obras pequenas e serviços extras oferecidos Decisão : R$ 8 mil por danos morais

: R$ 8 mil por danos morais Interdição : piscina ficou parcialmente indisponível

: piscina ficou parcialmente indisponível Resposta: operadora alegou ter oferecido serviços adicionais

A decisão também não considerou que uma atividade oferecida de graça resolvesse necessariamente todos os problemas. A análise levou em conta o pacote comprado e as condições efetivas durante as férias, especialmente porque a viagem tinha uma comemoração como motivo declarado.

Casal conversa com atendente na recepção do resort, com documentos de hospedagem e uma área de reforma visível ao fundo // Imagem ilustrativa feita por IA

Quanto o casal recebeu na decisão?

A 3ª Turma Recursal manteve R$ 8 mil por danos morais. O colegiado considerou que as obras e a limitação de uso das instalações comprometeram a experiência contratada. O resultado não inclui outro valor por prejuízo material na notícia judicial consultada.

Os desembargadores decidiram de forma unânime, segundo divulgação de fevereiro de 2024. O processo demonstra que o consumidor não precisa demonstrar a interdição total do hotel para questionar uma falha: restrições relevantes e não informadas podem ser consideradas.

A falta de aviso sobre obras foi decisiva

Antes de escolher hospedagem, informações sobre reformas, horários de obras e áreas fechadas ajudam a evitar surpresas. Do lado da operadora, informar essas condições no momento da oferta permite que o cliente avalie se quer viajar nas condições disponíveis.

No caso do aniversário de casamento, o tribunal entendeu que os transtornos ultrapassaram o desconforto esperado numa estadia comum. A condenação mantida se apoiou nas obras comprovadas, na restrição de parte da piscina e na falta de informação adequada ao casal.