Numa pista de kart ligada ao Beto Carrero World, uma mulher desviou do veículo à sua frente, atingiu pneus de proteção soltos e bateu numa mureta. Sofreu fraturas importantes na perna e passou por cirurgias. Uma sentença fixou R$ 41.281,47 em indenizações judiciais, mas admitia recurso na divulgação.

O acidente começou numa curva da pista

Na versão apresentada ao processo, a mulher pilotava um kart quando o veículo à frente derrapou numa curva. Para evitar uma batida direta, ela atingiu a proteção feita de pneus. Como estavam soltos, segundo o relato, o kart avançou e bateu numa mureta de concreto.

O impacto causou fraturas expostas na tíbia, na fíbula e em parte da articulação do tornozelo. A motorista afirmou que não havia recebido orientações suficientes sobre a pista e sobre a segurança. O caso chegou à Justiça após as lesões e os gastos médicos.

Pneus de proteção deslocados deixam parte de uma mureta de concreto exposta na curva de uma pista de kart // Imagem ilustrativa feita por IA

Como ficaram as consequências para a mulher?

A mulher contou ter passado por cirurgias, feito uso de muletas, cadeira de rodas e andador, além de depender de ajuda durante a recuperação. Essas consequências foram relatadas no processo. O tribunal também examinou documentos para avaliar quais danos poderiam ser ligados ao acidente.

Ela disse que ficou por meses sem apoiar o pé no chão e que precisou mudar sua rotina. O processo registrou preocupações com o tornozelo e com sequelas. Essas informações ajudaram a estabelecer a extensão do problema sem transformar toda previsão médica em resultado definitivo.

O parque contestou a própria responsabilidade

O parque argumentou que o kartódromo era explorado por empresa locatária, separada de seu negócio principal. Também afirmou que havia orientações para os pilotos e equipamentos de proteção. A defesa tentou atribuir o acidente à condução do kart ou a fatores externos.

A decisão destacou, porém, que o nome e a apresentação comercial ligavam o kartódromo ao parque. O TJDFT informou que a sentença considerou insuficientes os elementos apresentados para demonstrar ausência de falha ou responsabilidade exclusiva da cliente.

A pista oferecia segurança suficiente?

A responsabilidade civil foi examinada a partir da relação entre a pista, a proteção de pneus e o acidente. Na avaliação judicial, as provas disponíveis não demonstraram que a condutora havia causado sozinha o resultado nem que o serviço oferecia a segurança esperada.

Os registros mais importantes desse processo ajudam a separar o que aconteceu, o que foi alegado e o resultado reconhecido pela Justiça:

Dinâmica : desvio de outro kart e choque com pneus

: desvio de outro kart e choque com pneus Lesões : fraturas graves e cirurgias

: fraturas graves e cirurgias Materiais : R$ 11.281,47 em gastos aceitos

: R$ 11.281,47 em gastos aceitos Morais e estéticos : R$ 30 mil somados

: R$ 30 mil somados Defesa : parque alegou separação entre as empresas

: parque alegou separação entre as empresas Ressalva: decisão de primeira instância admitia recurso

O Código de Defesa do Consumidor protege quem contrata atividades de lazer contra falhas relevantes de segurança. Isso não elimina riscos normais de um esporte, mas exige avaliar se o estabelecimento adotou medidas adequadas diante dos perigos da pista.

Mulher se recupera de lesão na perna em casa, com imobilizador, muletas apoiadas na parede e documentos médicos sobre a mesa // Imagem ilustrativa feita por IA

Como a Justiça dividiu os danos?

A condenação incluiu R$ 11.281,47 por danos materiais, ligados a despesas documentadas, R$ 20 mil por danos morais e R$ 10 mil por danos estéticos. A soma superou R$ 41 mil, considerando categorias diferentes de prejuízo reconhecidas na sentença.

O magistrado também considerou marcas no tornozelo, perda óssea e possibilidade de problemas posteriores mencionada nos documentos. Os valores não foram definidos apenas porque o acidente ocorreu num parque conhecido, mas pelo conjunto das lesões, provas e vínculos entre empresas.

A sentença ainda podia ser contestada

A notícia de fevereiro de 2023 informou que a decisão ainda admitia recurso. Não é possível afirmar, com base apenas nessa divulgação, que todas as quantias foram pagas ou que não houve mudanças na tramitação do processo depois da sentença.

Em atividades recreativas com veículos, proteções, barreiras, informações sobre uso e socorro fazem parte da segurança. No caso da mulher ferida, a Justiça considerou que a estrutura e o atendimento relatados não afastaram o dever de reparar os danos reconhecidos.