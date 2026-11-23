Dias depois de discutir com um homem no trânsito, um motorista recebeu penalidade assinada pelo mesmo funcionário, agente estatal. O TJDFT anulou a autuação de R$ 1.467,35 e manteve R$ 3 mil por danos morais. O julgamento não estabeleceu que suposta vingança pessoal do agente tivesse sido comprovada.

A discussão aconteceu antes da multa

Em julho de 2025, um homem se envolveu numa discussão de trânsito com um casal. Houve acusações de ambos os lados, conforme a notícia judicial. Dias depois, ele recebeu uma autuação por suposta infração gravíssima, lavrada por quem havia participado daquela discussão.

O motorista contestou a multa porque considerou suspeita a coincidência. Também tentou demonstrar que não estava no lugar indicado no dia da infração. A disputa passou a discutir a confiabilidade do auto e os limites da atuação do agente público.

Notificação de trânsito aparece sobre a mesa ao lado de um envelope, chave de carro e calendário, com uma mão examinando o documento // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que o motorista desconfiou da autuação?

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, conhecido como DER-DF, afirmou que seu agente cumprira o dever funcional. O órgão sustentou que não existia prova de vingança e defendeu a presunção de legitimidade normalmente atribuída aos atos administrativos.

A defesa buscou preservar a autuação, lembrando que a Justiça não substitui o agente na fiscalização de toda infração. O TJDFT, entretanto, examinou as circunstâncias particulares: a discussão anterior e a identidade de quem assinou a penalidade.

O órgão de trânsito defendeu a validade do auto

Na avaliação da Turma Recursal, a coincidência comprometeu a confiança normalmente depositada no registro. Isso não equivaleu a concluir, como fato estabelecido, que o agente queria se vingar. O julgamento tratou da fragilidade da prova que sustentava a multa.

O Código de Trânsito Brasileiro disciplina as infrações e as penalidades aplicáveis. Mas cumprir os requisitos legais também exige que o ato administrativo seja legítimo. Quando há dúvida relevante sustentada por provas, o Judiciário pode verificar sua legalidade.

Dois profissionais analisam documentos de trânsito e fotografias de uma via, com papéis organizados sobre uma mesa de escritório // Imagem ilustrativa feita por IA

Quando uma multa pode ser anulada?

A responsabilidade civil discutida no processo apareceu ligada aos prejuízos atribuídos à autuação irregular. O tribunal não precisou transformar a discussão na rua em prova de intenção pessoal do servidor para manter a anulação e a reparação reconhecidas.

Os registros mais importantes desse processo ajudam a separar o que aconteceu, o que foi alegado e o resultado reconhecido pela Justiça:

Discussão : ocorreu dias antes da autuação

: ocorreu dias antes da autuação Coincidência : mesmo agente assinou o auto

: mesmo agente assinou o auto Multa : R$ 1.467,35 e pontuação prevista

: R$ 1.467,35 e pontuação prevista Decisão : anulação e R$ 3 mil por danos morais

: anulação e R$ 3 mil por danos morais Defesa : DER-DF sustentou legitimidade do registro

: DER-DF sustentou legitimidade do registro Limite: intenção de vingança não foi demonstrada como fato

O auto apontava infração gravíssima, com multa de R$ 1.467,35 e pontos na habilitação. Essa combinação tornou importante a análise da validade do registro. A decisão examinou o efeito concreto da sanção sobre o motorista, não apenas o valor em reais.

Motorista compara um mapa no notebook com notificação e fotografias de carro, organizando informações sobre a autuação contestada // Imagem ilustrativa feita por IA

Qual reparação foi fixada?

A Turma Recursal manteve a nulidade da infração e o pagamento de R$ 3 mil por danos morais. A decisão foi unânime, segundo a divulgação de novembro de 2025. O resultado incluiu retirar a penalidade contestada, além da reparação fixada.

Os desembargadores entenderam que o conjunto das circunstâncias enfraquecia a presunção de legitimidade do auto. Essa conclusão valeu para o registro questionado, não como declaração geral de que multas aplicadas por agentes com desavenças anteriores sejam sempre inválidas.

Não houve prova conclusiva de vingança

O episódio mostra o valor de conservar datas, documentos, registros de localização e cópias de autuações quando houver divergência. A análise depende da consistência das evidências, e não apenas da versão de quem recebeu a penalidade ou de quem a aplicou.

No caso concreto, a coincidência entre os envolvidos, somada às demais circunstâncias examinadas, levou à anulação da multa. A Justiça distinguiu suspeita de intenção de vingança comprovada, mas reconheceu que o auto não deveria continuar produzindo efeitos.