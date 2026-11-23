Um restaurante brasiliense solicitou ligação de água e esgoto em 7 de outubro de 2020, mas a Caesb apenas realizou a instalação no dia 27. Sem abastecimento, o proprietário postergou a inauguração. A sentença concedeu R$ 2 mil por danos morais e rejeitou lucros cessantes. A decisão ainda admitia recurso.

O pedido de ligação foi feito em 7 de outubro

O comerciante preparava a inauguração quando solicitou a ligação de água e esgoto em 7 de outubro de 2020. A prestação do serviço ficou pendente até o dia 27. Sem a estrutura necessária para funcionar, ele disse que precisou alterar a data de abertura.

No processo, o dono do restaurante afirmou que inaugurou o negócio dez dias depois do planejado. A espera envolveu uma etapa básica para o funcionamento de um estabelecimento de alimentação, não a instalação de um equipamento opcional ou uma melhoria estética.

Comerciante observa o salão vazio de um restaurante em Brasília, com mesas preparadas e cozinha ao fundo antes da inauguração // Imagem ilustrativa feita por IA

Como a espera afetou a abertura do restaurante?

O empresário pediu reparação por danos morais e pelos lucros que acreditava ter deixado de obter durante o período. A Caesb contestou os fatos e afirmou que havia realizado o serviço no dia seguinte ao pedido apresentado pelo consumidor.

A discussão passou a depender dos registros do atendimento e da data efetiva da ligação. A juíza considerou comprovada a demora relatada pelo comerciante. O TJDFT divulgou a sentença em abril de 2021, deixando claro que ela ainda admitia recurso.

A concessionária contestou o prazo alegado

A decisão aplicou uma regra da agência reguladora de água, energia e saneamento do Distrito Federal. Segundo a magistrada, a prestadora deveria realizar a ligação dentro do prazo regulamentar de 40 horas, o que não ocorreu naquele caso.

A responsabilidade civil foi reconhecida porque a demora afetou o funcionamento planejado do negócio. A questão também dialoga com o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece padrões para prestação de serviços. O atraso, porém, precisou ser demonstrado no processo.

Comerciante observa a tubulação preparada para ligação de água na parede de um restaurante em Brasília, com telefone na mão // Imagem ilustrativa feita por IA

Qual prazo a Caesb deveria cumprir?

O juiz não tratou a rede de água como detalhe secundário. Num restaurante, ter acesso regular ao serviço é condição para atividades de limpeza e preparo de alimentos. Por isso, o impacto do atraso foi analisado além do incômodo de esperar uma visita técnica.

Os registros mais importantes desse processo ajudam a separar o que aconteceu, o que foi alegado e o resultado reconhecido pela Justiça:

Solicitação : 7 de outubro de 2020

: 7 de outubro de 2020 Ligação : serviço realizado em 27 de outubro

: serviço realizado em 27 de outubro Prazo : regra de 40 horas considerada na sentença

: regra de 40 horas considerada na sentença Resultado : R$ 2 mil, sem lucros cessantes

: R$ 2 mil, sem lucros cessantes Defesa : Caesb alegou ligação no dia seguinte

: Caesb alegou ligação no dia seguinte Lucros: pedido de receita perdida foi negado

O processo também observou a diferença entre um transtorno real e uma afirmação genérica de prejuízo. A necessidade de adiar a inauguração foi considerada na reparação moral; a quantificação de vendas que deixariam de acontecer exigia prova de outra natureza.

Comerciante confere documentos e registros de atendimento numa mesa do restaurante, com o salão preparado ao fundo // Imagem ilustrativa feita por IA

O comerciante recebeu R$ 2 mil por danos morais

A Caesb foi condenada a pagar R$ 2 mil por danos morais. A magistrada rejeitou o pedido de lucros cessantes, ou seja, a reparação por lucro que o comerciante alegava ter deixado de ganhar no período sem ligação.

Esse resultado não significa que um negócio nunca possa receber indenização por faturamento perdido. Significa apenas que, naquele processo, o pedido não foi aceito. A Justiça distinguiu o atraso comprovado das estimativas de ganho que precisariam sustentar outro tipo de reparação.

Por que o lucro alegado não foi indenizado?

A sentença noticiada em abril de 2021 ainda admitia recurso. Não há confirmação, nessa fonte, de pagamento ao comerciante nem de decisão posterior que tenha encerrado a discussão. O resultado documentado é a condenação em primeira instância.

Para uma empresa que depende de infraestrutura, protocolos, datas de solicitação e comunicações com a concessionária fazem diferença. No caso do restaurante, essas informações ajudaram a definir o prazo não cumprido e o efeito do atraso sobre o começo das atividades.