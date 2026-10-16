EM FOCO Resumo da matéria 01 Pintura sem aviso O vizinho usou uma pistola para pintar o portão, sem avisar a moradora ao lado nem instalar proteção para conter a tinta. 02 Carro na garagem O veículo estava na garagem da proprietária. Fotos feitas após o serviço mostram os pontos de tinta e ajudam a registrar o prejuízo. 03 Conserto proporcional Uma avaliação técnica pode indicar limpeza especializada, sem concluir antes que toda a lataria precisa de uma nova pintura.

Sem qualquer aviso, a pintura com pistola do portão vizinho atingiu um carro estacionado dentro da garagem. Neste relato fictício, a proprietária encontra respingos na lataria e pede explicações. O vizinho rejeita a reclamação, dizendo que ela deveria ter retirado o veículo mesmo sem receber aviso prévio ou proteção.

Como o portão com pistola virou motivo de briga?

Na manhã seguinte à pintura, a dona do carro percebeu pequenos pontos de tinta no capô, nos vidros e em uma das portas. O veículo não estava na rua. Permanecera na garagem, onde ela costumava deixá-lo todos os dias.

Ao procurar o vizinho, ouviu que deveria ter retirado o automóvel. Ela respondeu que não tinha recebido aviso e que ninguém cobriu o carro ou colocou lona perto da divisa. A conversa terminou sem proposta de limpeza.

A falta de proteção durante a pintura virou o centro de uma discussão entre vizinhos.

Por que o carro estar dentro da garagem muda a discussão?

A moradora não havia levado o veículo para dentro da área da obra. O local do carro reforça a dúvida sobre a falta de proteção durante a pintura e enfraquece a ideia de que o problema surgiu apenas por escolha dela.

Em situações desse tipo, os critérios de responsabilidade civil ajudam a separar reclamação de prova: importa saber se houve dano, quem o causou e o que liga a tinta encontrada à atividade realizada. Nenhuma versão deve ser tomada como definitiva sem examinar os registros.

Que registros podem esclarecer de onde vieram os respingos?

Antes de tentar remover as manchas, a proprietária fotografou a pintura do portão e o estado da lataria. Guardou também imagens do carro estacionado na garagem e anotou o dia em que o vizinho fez o serviço.

A preocupação era evitar que uma limpeza mal feita causasse novos danos ao verniz. Por isso, ela pediu um orçamento a uma empresa de estética automotiva, solicitando que o profissional descrevesse o método proposto e as áreas atingidas.

A seguir listamos quatro registros importantes que ajudam a examinar o impasse:

Fotos do carro : registram a posição na garagem e os pontos de tinta antes de qualquer limpeza.

: registram a posição na garagem e os pontos de tinta antes de qualquer limpeza. Imagens da obra : mostram a proximidade entre o portão pintado e o veículo atingido.

: mostram a proximidade entre o portão pintado e o veículo atingido. Mensagens trocadas : ajudam a demonstrar se houve aviso prévio e qual foi a resposta do vizinho.

: ajudam a demonstrar se houve aviso prévio e qual foi a resposta do vizinho. Orçamento detalhado: indica um serviço compatível com as marcas encontradas, sem exagerar a reparação.

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O responsável pelo serviço acredita que a dona do veículo deveria ter tomado mais cuidado.

Quem pode ser chamado a pagar pela limpeza?

O dever de reparar depende da análise do dano e da relação entre a pintura e o resultado. O fato de um morador pintar o próprio portão não resolve, sozinho, a responsabilidade pelos respingos que chegam ao imóvel vizinho.

Pelo Código Civil, condutas negligentes que causam prejuízo podem gerar obrigação de indenizar. No relato, o orçamento aponta uma limpeza específica; cobrar uma repintura geral sem avaliação técnica seria ir além do prejuízo efetivamente demonstrado.

A seguir listamos quatro pontos da discussão que esclarecem o problema:

DADOS EM FOCO O que pesa na análise dos respingos Comparação dos registros: O que pesa na análise dos respingos Situação Prova disponível Por que importa Carro na garagem Fotografia do local Mostra onde o veículo estava durante o serviço Pintura sem proteção Imagens e relatos da obra Ajuda a avaliar a prevenção dos respingos Manchas na lataria Fotos dos pontos de tinta Registra o alcance do possível dano Limpeza necessária Orçamento especializado Ajuda a medir o custo de uma reparação proporcional

Como a proprietária pode tentar encerrar o conflito?

Com as fotos e o orçamento em mãos, a moradora encaminhou um pedido escrito de pagamento da limpeza. Também ofereceu ao vizinho a possibilidade de acompanhar uma avaliação, para que ele entendesse por que o preço não era uma exigência aleatória.

Se não houver acordo, a questão pode ser discutida por vias formais, como a solução nos Juizados Especiais Cíveis, conforme o caso. O ponto final da história não é uma repintura presumida, mas descobrir e comprovar a medida suficiente para recuperar o carro.