Um participante de leilão eletrônico afirmou ofertar R$ 24 mil por um automóvel anunciado, mas recebeu cobrança de R$ 32 mil. Foi negativado. O tribunal distrital afastou a cobrança e fixou indenização moral de R$ 3 mil, destacando a documentação insuficiente sobre o lance e as condições da arrematação.
A cobrança chegou depois do leilão eletrônico
Um participante de leilão pela internet afirmou ter oferecido R$ 24 mil por um veículo. Posteriormente, recebeu a informação de que deveria pagar R$ 32 mil, sendo R$ 30 mil pelo carro e o restante por taxas e encargos relacionados à operação.
Diante da diferença, o homem disse ter deixado de pagar. Seu nome foi incluído em cadastro de inadimplentes por causa da cobrança. Ele procurou a Justiça para contestar o débito, pedir a retirada da restrição e solicitar indenização pelos danos alegados.
Por que o comprador recorreu da sentença?
O pedido não foi acolhido pelo juiz de primeira instância. O consumidor então apresentou recurso ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, questionando a cobrança e a manutenção de seu nome no cadastro de devedores.
Os julgadores precisaram examinar se a operação era uma relação de consumo e quais regras valiam para a negociação. A definição dependia do tipo de atividade do leiloeiro e das condições da venda, não simplesmente do fato de o lance ter ocorrido online.
O tribunal verificou a falta de provas
O colegiado observou que não havia comprovação suficiente do valor real do lance nem das regras da arrematação. Os documentos apresentados tratavam de momento posterior ao negócio e não esclareciam o que tinha sido efetivamente ajustado antes da cobrança.
Sem prova clara do preço e das condições, os julgadores entenderam que não estava demonstrada a desistência do comprador. A falta de documentos foi determinante para afastar a obrigação de pagar, de acordo com o informativo oficial de jurisprudência.
Quais valores foram discutidos?
O processo reuniu números diferentes: o lance alegado pelo participante, a cobrança posterior e a indenização fixada. É importante preservar a distinção entre aquilo que a pessoa disse ter oferecido e o que o tribunal conseguiu comprovar nos autos.
- Lance alegado: R$ 24 mil pelo automóvel
- Cobrança posterior: R$ 32 mil no total
- Preço informado: R$ 30 mil pelo carro, mais encargos
- Provas: valor e regras da arrematação não demonstrados
- Reparação: R$ 3 mil por danos morais
- Restrição: ordem de retirar o nome do cadastro
- Primeira sentença: pedidos do comprador tinham sido rejeitados
- Recurso: ordem de retirar restrição em cinco dias após reforma da decisão
A Turma Recursal não declarou comprovado o lance de R$ 24 mil. O resultado foi outro: a cobrança também não estava sustentada por provas suficientes das condições da venda. Isso explica por que o débito foi afastado, mesmo sem confirmação da versão integral do comprador.
As regras de consumo em leilões variam
O Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado quando o leiloeiro atua de forma habitual no mercado e o comprador é destinatário final. O tribunal explicou que vendas particulares intermediadas em condições diferentes podem seguir regras do Código Civil.
A responsabilidade civil envolve a análise do dano causado por uma cobrança indevida. Para participantes de leilão, documentos com o anúncio, os encargos, o lance e as condições de pagamento ajudam a esclarecer o que foi aceito. Não é possível presumir os fatos ausentes.
Qual foi a decisão sobre a dívida?
A 3ª Turma Recursal reformou a sentença e declarou o débito inexistente. Também determinou a exclusão da restrição de crédito em cinco dias e fixou indenização de R$ 3 mil. O acórdão foi julgado em janeiro de 2024.
O informativo não comprova quando o nome foi retirado do cadastro nem se o valor foi pago. O resultado documentado está na reforma judicial da cobrança, motivada pela falta de comprovação das regras e do preço da arrematação.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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