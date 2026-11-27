Um participante de leilão eletrônico afirmou ofertar R$ 24 mil por um automóvel anunciado, mas recebeu cobrança de R$ 32 mil. Foi negativado. O tribunal distrital afastou a cobrança e fixou indenização moral de R$ 3 mil, destacando a documentação insuficiente sobre o lance e as condições da arrematação.

A cobrança chegou depois do leilão eletrônico

Um participante de leilão pela internet afirmou ter oferecido R$ 24 mil por um veículo. Posteriormente, recebeu a informação de que deveria pagar R$ 32 mil, sendo R$ 30 mil pelo carro e o restante por taxas e encargos relacionados à operação.

Diante da diferença, o homem disse ter deixado de pagar. Seu nome foi incluído em cadastro de inadimplentes por causa da cobrança. Ele procurou a Justiça para contestar o débito, pedir a retirada da restrição e solicitar indenização pelos danos alegados.

Consumidor tenta acessar a conta bancária pelo notebook após o roubo do celular, mas encontra uma tela com símbolo de bloqueio // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que o comprador recorreu da sentença?

O pedido não foi acolhido pelo juiz de primeira instância. O consumidor então apresentou recurso ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, questionando a cobrança e a manutenção de seu nome no cadastro de devedores.

Os julgadores precisaram examinar se a operação era uma relação de consumo e quais regras valiam para a negociação. A definição dependia do tipo de atividade do leiloeiro e das condições da venda, não simplesmente do fato de o lance ter ocorrido online.

O tribunal verificou a falta de provas

O colegiado observou que não havia comprovação suficiente do valor real do lance nem das regras da arrematação. Os documentos apresentados tratavam de momento posterior ao negócio e não esclareciam o que tinha sido efetivamente ajustado antes da cobrança.

Sem prova clara do preço e das condições, os julgadores entenderam que não estava demonstrada a desistência do comprador. A falta de documentos foi determinante para afastar a obrigação de pagar, de acordo com o informativo oficial de jurisprudência.

Quais valores foram discutidos?

O processo reuniu números diferentes: o lance alegado pelo participante, a cobrança posterior e a indenização fixada. É importante preservar a distinção entre aquilo que a pessoa disse ter oferecido e o que o tribunal conseguiu comprovar nos autos.

A decisão registra os seguintes pontos da disputa:

Lance alegado : R$ 24 mil pelo automóvel

: R$ 24 mil pelo automóvel Cobrança posterior : R$ 32 mil no total

: R$ 32 mil no total Preço informado : R$ 30 mil pelo carro, mais encargos

: R$ 30 mil pelo carro, mais encargos Provas : valor e regras da arrematação não demonstrados

: valor e regras da arrematação não demonstrados Reparação : R$ 3 mil por danos morais

: R$ 3 mil por danos morais Restrição : ordem de retirar o nome do cadastro

: ordem de retirar o nome do cadastro Primeira sentença : pedidos do comprador tinham sido rejeitados

: pedidos do comprador tinham sido rejeitados Recurso: ordem de retirar restrição em cinco dias após reforma da decisão

A Turma Recursal não declarou comprovado o lance de R$ 24 mil. O resultado foi outro: a cobrança também não estava sustentada por provas suficientes das condições da venda. Isso explica por que o débito foi afastado, mesmo sem confirmação da versão integral do comprador.

Consumidor compara faturas e mensagens bancárias para documentar a demora no desbloqueio da conta, com papéis sobre a mesa // Imagem ilustrativa feita por IA

As regras de consumo em leilões variam

O Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado quando o leiloeiro atua de forma habitual no mercado e o comprador é destinatário final. O tribunal explicou que vendas particulares intermediadas em condições diferentes podem seguir regras do Código Civil.

A responsabilidade civil envolve a análise do dano causado por uma cobrança indevida. Para participantes de leilão, documentos com o anúncio, os encargos, o lance e as condições de pagamento ajudam a esclarecer o que foi aceito. Não é possível presumir os fatos ausentes.

Qual foi a decisão sobre a dívida?

A 3ª Turma Recursal reformou a sentença e declarou o débito inexistente. Também determinou a exclusão da restrição de crédito em cinco dias e fixou indenização de R$ 3 mil. O acórdão foi julgado em janeiro de 2024.

O informativo não comprova quando o nome foi retirado do cadastro nem se o valor foi pago. O resultado documentado está na reforma judicial da cobrança, motivada pela falta de comprovação das regras e do preço da arrematação.