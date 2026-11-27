A porta traseira de um ônibus atingiu uma idosa durante o embarque e provocou sua queda. Ela perdeu a visão de um olho. O tribunal catarinense confirmou indenização próxima de R$ 45,4 mil por danos morais, estéticos e materiais, além de despesas posteriores comprovadas. A notícia não confirma pagamento.
A passageira tentava embarcar com a filha
Em um ponto do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, uma idosa aguardava o ônibus com a filha. Como tinha direito à gratuidade, tentou entrar pela porta traseira, enquanto a filha subiu pela dianteira para pagar a passagem.
O motorista não percebeu que a senhora ainda embarcava. A porta bateu no rosto dela, o ônibus começou a se mover e a passageira caiu. Segundo o processo, o veículo só parou depois que a filha gritou para chamar a atenção.
Quais foram as consequências do acidente?
A idosa sofreu uma lesão ocular e perdeu a visão de um dos olhos. Ela afirmou não ter recebido o atendimento necessário da empresa de transporte e apresentou ação por danos morais, materiais e estéticos, buscando reparação pelos efeitos do acidente.
Segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a empresa acionou sua seguradora no processo. A Justiça de primeira instância examinou os registros do embarque e das lesões para decidir quem deveria responder pelas consequências do fechamento da porta.
A empresa e a seguradora recorreram da decisão
A condenação inicial reconheceu responsabilidade da transportadora e de sua seguradora. A seguradora recorreu ao tribunal e sustentou, principalmente, que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da passageira, argumento analisado pela 4ª Câmara Civil.
O relator destacou que a queda se deu quando a idosa ainda estava embarcando. Na avaliação do colegiado, o fechamento da porta e a saída do veículo estiveram ligados diretamente às lesões, e a tese usada para afastar a responsabilidade não foi aceita.
Como a indenização foi calculada?
A decisão reconheceu danos diferentes, ligados à lesão física, à mudança na aparência e aos gastos causados pelo acidente. Em vez de apresentar um único valor sem explicação, a sentença separou os tipos de reparação e incluiu despesas que poderiam ser comprovadas depois.
- Dano moral: R$ 25 mil pela lesão sofrida
- Dano estético: R$ 20 mil pelos efeitos na aparência
- Dano material: R$ 446,94 reconhecidos inicialmente
- Complemento: ressarcimento de gastos posteriores comprovados
- Recurso: decisão mantida pelo tribunal catarinense
- Tribunal: julgamento unânime da 4ª Câmara Civil de Santa Catarina
- Seguradora: recorreu alegando culpa exclusiva da passageira
A soma dos valores principais chega a R$ 45.446,94, divulgados de forma arredondada como R$ 45,4 mil. Juros e correção monetária ainda poderiam alterar a quantia final. O valor não representa pagamento confirmado na data da notícia.
O dever de segurança no transporte coletivo
O Código de Defesa do Consumidor prevê proteção contra falhas em serviços, e o transporte de passageiros também envolve deveres específicos de segurança. O embarque e o desembarque fazem parte do serviço, não são momentos sem responsabilidade para a empresa.
A responsabilidade civil foi reconhecida após avaliação da forma como a porta fechou e do resultado para a passageira. O julgamento não afirma que todo tombo em ônibus gera a mesma indenização, pois a extensão das lesões e as provas podem variar.
Qual foi o resultado da ação da idosa?
A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a condenação, em julgamento unânime divulgado em setembro de 2020. A decisão manteve a reparação por danos morais, estéticos e materiais, além da previsão de gastos posteriores comprovados.
A fonte não informa quando a idosa recebeu os valores ou qual foi a evolução clínica depois do julgamento. O que permanece documentado é a perda da visão de um olho e a responsabilidade reconhecida pelo acidente durante o embarque.
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