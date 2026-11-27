A porta traseira de um ônibus atingiu uma idosa durante o embarque e provocou sua queda. Ela perdeu a visão de um olho. O tribunal catarinense confirmou indenização próxima de R$ 45,4 mil por danos morais, estéticos e materiais, além de despesas posteriores comprovadas. A notícia não confirma pagamento.

A passageira tentava embarcar com a filha

Em um ponto do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, uma idosa aguardava o ônibus com a filha. Como tinha direito à gratuidade, tentou entrar pela porta traseira, enquanto a filha subiu pela dianteira para pagar a passagem.

O motorista não percebeu que a senhora ainda embarcava. A porta bateu no rosto dela, o ônibus começou a se mover e a passageira caiu. Segundo o processo, o veículo só parou depois que a filha gritou para chamar a atenção.

Idosa se prepara para entrar pela porta traseira de ônibus no Vale do Itajaí, enquanto sua filha embarca pela dianteira // Imagem ilustrativa feita por IA

Quais foram as consequências do acidente?

A idosa sofreu uma lesão ocular e perdeu a visão de um dos olhos. Ela afirmou não ter recebido o atendimento necessário da empresa de transporte e apresentou ação por danos morais, materiais e estéticos, buscando reparação pelos efeitos do acidente.

Segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a empresa acionou sua seguradora no processo. A Justiça de primeira instância examinou os registros do embarque e das lesões para decidir quem deveria responder pelas consequências do fechamento da porta.

A empresa e a seguradora recorreram da decisão

A condenação inicial reconheceu responsabilidade da transportadora e de sua seguradora. A seguradora recorreu ao tribunal e sustentou, principalmente, que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da passageira, argumento analisado pela 4ª Câmara Civil.

O relator destacou que a queda se deu quando a idosa ainda estava embarcando. Na avaliação do colegiado, o fechamento da porta e a saída do veículo estiveram ligados diretamente às lesões, e a tese usada para afastar a responsabilidade não foi aceita.

Como a indenização foi calculada?

A decisão reconheceu danos diferentes, ligados à lesão física, à mudança na aparência e aos gastos causados pelo acidente. Em vez de apresentar um único valor sem explicação, a sentença separou os tipos de reparação e incluiu despesas que poderiam ser comprovadas depois.

Os valores citados na publicação judicial foram estes:

Dano moral : R$ 25 mil pela lesão sofrida

: R$ 25 mil pela lesão sofrida Dano estético : R$ 20 mil pelos efeitos na aparência

: R$ 20 mil pelos efeitos na aparência Dano material : R$ 446,94 reconhecidos inicialmente

: R$ 446,94 reconhecidos inicialmente Complemento : ressarcimento de gastos posteriores comprovados

: ressarcimento de gastos posteriores comprovados Recurso : decisão mantida pelo tribunal catarinense

: decisão mantida pelo tribunal catarinense Tribunal : julgamento unânime da 4ª Câmara Civil de Santa Catarina

: julgamento unânime da 4ª Câmara Civil de Santa Catarina Seguradora: recorreu alegando culpa exclusiva da passageira

A soma dos valores principais chega a R$ 45.446,94, divulgados de forma arredondada como R$ 45,4 mil. Juros e correção monetária ainda poderiam alterar a quantia final. O valor não representa pagamento confirmado na data da notícia.

Idosa realiza exame oftalmológico após acidente de ônibus em Santa Catarina, com o rosto apoiado numa lâmpada de fenda // Imagem ilustrativa feita por IA

O dever de segurança no transporte coletivo

O Código de Defesa do Consumidor prevê proteção contra falhas em serviços, e o transporte de passageiros também envolve deveres específicos de segurança. O embarque e o desembarque fazem parte do serviço, não são momentos sem responsabilidade para a empresa.

A responsabilidade civil foi reconhecida após avaliação da forma como a porta fechou e do resultado para a passageira. O julgamento não afirma que todo tombo em ônibus gera a mesma indenização, pois a extensão das lesões e as provas podem variar.

Qual foi o resultado da ação da idosa?

A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a condenação, em julgamento unânime divulgado em setembro de 2020. A decisão manteve a reparação por danos morais, estéticos e materiais, além da previsão de gastos posteriores comprovados.

A fonte não informa quando a idosa recebeu os valores ou qual foi a evolução clínica depois do julgamento. O que permanece documentado é a perda da visão de um olho e a responsabilidade reconhecida pelo acidente durante o embarque.