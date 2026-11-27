A instituição financeira prometeu desbloqueio em oito dias, porém manteve o bloqueio integral por 38. O correntista havia avisado sobre o roubo do celular e precisava usar o dinheiro numa viagem familiar. A Justiça distrital elevou indenização moral para R$ 4 mil e preservou a devolução de R$ 776,02.
O bloqueio veio depois do roubo do celular
Em julho de 2023, um consumidor teve o celular roubado e comunicou a ocorrência ao banco. Mesmo depois do aviso, segundo a ação, apareceram compras feitas com o cartão. A instituição informou que a conta ficaria temporariamente bloqueada por segurança.
O cliente relatou que recebera previsão de oito dias para a liberação. No entanto, passou 38 dias sem acesso integral à conta. Durante parte desse período, estava viajando com a família e afirmou ter enfrentado dificuldades para realizar pagamentos.
O que aconteceu durante a espera?
Além de ficar sem movimentar a conta, o consumidor afirmou ter recebido cobranças de multa, juros e impostos ligados ao cartão. Essas quantias foram questionadas no processo por terem relação com a situação de bloqueio, de acordo com a publicação judicial.
Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a primeira sentença reconheceu falha no serviço. Determinou devolução de R$ 776,02 e indenização de R$ 2,5 mil por danos morais. O consumidor recorreu buscando um valor maior.
O tribunal aumentou os danos morais
A 1ª Turma Recursal considerou insuficientes os R$ 2,5 mil fixados inicialmente. Levou em conta o período de 38 dias, a mensagem do banco com prazo menor e os transtornos relacionados à impossibilidade de usar o dinheiro durante a viagem.
O colegiado elevou a reparação para R$ 4 mil. A devolução de R$ 776,02 foi mantida. O julgamento foi unânime, segundo a divulgação de abril de 2024, e tratou separadamente o ressarcimento de cobranças e a compensação pelos transtornos.
Quais datas e valores aparecem no caso?
A diferença entre a previsão informada e o prazo real foi decisiva. Medidas de segurança podem justificar bloqueios temporários, mas o tribunal avaliou que a restrição integral e prolongada, nas condições do processo, se tornou falha de serviço.
- Ocorrência: roubo de celular comunicado ao banco
- Previsão: oito dias informados para regularizar o acesso
- Duração: bloqueio integral por 38 dias
- Primeira sentença: R$ 2,5 mil por danos morais
- Recurso: valor elevado para R$ 4 mil
- Cobranças: devolução de R$ 776,02 mantida
- Circunstância: bloqueio persistiu durante viagem de férias com a família
- Decisão: julgamento unânime da 1ª Turma Recursal distrital
Os números mostram duas questões diferentes. O banco adotou uma precaução após o roubo, mas a solução levou muito mais tempo que o informado. A decisão não condena qualquer bloqueio de segurança; analisa a duração e as consequências do bloqueio específico.
Segurança bancária também exige atendimento
O Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade por falhas na prestação de serviços. Em uma conta bancária, comunicação clara e canais de solução são importantes quando o cliente precisa recuperar o acesso e contestar compras que não reconhece.
A responsabilidade civil depende das provas de cada situação. Documentos com prazos informados, protocolos de atendimento, faturas e registros do bloqueio ajudam a explicar como o problema ocorreu. O valor da reparação não deve ser tomado como tabela para outros clientes.
Como terminou o recurso sobre a conta?
A Turma Recursal aumentou a indenização moral para R$ 4 mil e preservou a devolução de R$ 776,02. O resultado foi publicado pelo tribunal em 26 de abril de 2024, depois de recurso apresentado pelo próprio consumidor.
A notícia confirma esses valores na decisão, mas não comprova a data de pagamento. O caso documenta uma falha ligada ao tempo de resposta do banco após uma medida preventiva tomada em razão do roubo do celular.
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