Uma recém-formada em Educação Física perdeu oportunidade de contratação porque a faculdade atrasou a emissão do diploma. O documento ultrapassou em mais de quatro meses o prazo legal considerado pela magistrada. No Distrito Federal, a Justiça fixou R$ 20 mil por danos morais. A sentença ainda admitia recurso.

A vaga dependia de um documento da faculdade

A estudante concluiu todas as disciplinas de Educação Física no segundo semestre de 2023 e teve o trabalho final aprovado. Ela já estagiava em uma academia desde março de 2022 e relatou a possibilidade concreta de passar a trabalhar como profissional contratada.

Para assumir a vaga, precisava do diploma e do registro no Conselho Regional de Educação Física. A instituição, porém, não havia concluído a colação de grau nem entregue o documento. A ausência dessa comprovação impediu a contratação profissional descrita no processo.

Estudante de Educação Física acompanha uma orientação de musculação sob supervisão numa academia, com instrutor e aluna próximos // Imagem ilustrativa feita por IA

Como a demora chegou ao Judiciário?

A recém-formada afirmou ter tentado resolver a questão com a faculdade antes de procurar a Justiça. O caso acabou na Vara Cível do Riacho Fundo, no Distrito Federal, com pedido ligado à perda da oportunidade de emprego e ao atraso acadêmico.

Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a instituição negou irregularidade. Alegou ter observado as regras administrativas aplicáveis à emissão de diploma e contestou a existência de dano moral, afirmando que o transtorno não justificava indenização.

Uma ordem judicial antecipou a colação de grau

A colação de grau ocorreu em 19 de março de 2024, depois de determinação judicial que estabeleceu prazo de 15 dias e multa diária. O diploma, porém, só foi emitido em outubro de 2024, meses depois da solenidade.

A juíza aplicou a Portaria nº 1.095 de 2018, do Ministério da Educação, que prevê prazo máximo de 90 dias após a colação para os procedimentos de expedição e registro. Na avaliação judicial, o documento ultrapassou esse limite por mais de quatro meses.

O que demonstrou a perda da oportunidade?

A existência de estágio anterior e a proposta de contratação condicionada ao diploma ajudaram a diferenciar a situação de um simples desejo de conseguir emprego. A autora apresentou uma oportunidade concreta que dependia da regularização acadêmica e profissional.

A sequência descrita nos autos foi a seguinte:

Formação : disciplinas concluídas no segundo semestre de 2023

: disciplinas concluídas no segundo semestre de 2023 Trabalho : estágio em academia desde março de 2022

: estágio em academia desde março de 2022 Exigência : diploma e registro profissional para contratação

: diploma e registro profissional para contratação Colação : realizada em março de 2024 por ordem judicial

: realizada em março de 2024 por ordem judicial Diploma : emitido somente em outubro de 2024

: emitido somente em outubro de 2024 Regra : prazo máximo examinado foi de 90 dias depois da colação

: prazo máximo examinado foi de 90 dias depois da colação Sentença: cabia recurso quando a decisão foi noticiada em fevereiro de 2026

O processo discutiu a perda de uma chance de trabalho, e não uma promessa de emprego garantido para sempre. A sentença considerou que a demora atingiu uma possibilidade real de contratação, além de descumprir o prazo usado pela magistrada como referência.

Reencenação de colação de grau no Distrito Federal mostra uma estudante de Educação Física participando da cerimônia sem receber o diploma // Imagem ilustrativa feita por IA

O serviço educacional também tem obrigações

O Código de Defesa do Consumidor oferece regras para serviços educacionais privados, inclusive quando a entrega de documentos faz parte da obrigação contratada. O prazo aplicável ao diploma não deve ser confundido com o dia em que a pessoa termina a última disciplina.

A responsabilidade civil foi examinada a partir da falha no serviço e da consequência profissional demonstrada. O tribunal não afirmou que qualquer atraso escolar gera automaticamente R$ 20 mil. O valor dependeu dos fatos daquele processo e da avaliação da magistrada.

Qual foi a decisão sobre o diploma atrasado?

A sentença divulgada em 11 de fevereiro de 2026 fixou R$ 20 mil por danos morais contra a instituição de ensino. Também determinou o pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme a comunicação oficial do tribunal.

A notícia informa que cabia recurso. Não é correto afirmar que a indenização já foi recebida nem que a causa terminou definitivamente. O que ficou documentado foi o reconhecimento judicial de que a demora comprometeu uma chance concreta de trabalho.