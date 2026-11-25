Uma ciclista caiu numa curva de estrada municipal e quebrou três dentes por causa de um buraco sem sinalização. Laudos médicos e testemunhas esclareceram o acidente. O tribunal catarinense manteve R$ 10 mil de indenização por danos morais e o custeio do tratamento médico e dentário, conforme decisão judicial divulgada.

A ciclista caiu numa curva da estrada

O acidente ocorreu em março de 2021, quando uma mulher pedalava por uma estrada municipal no sul de Santa Catarina. Ao passar por uma curva, ela caiu em um buraco sem sinalização. A queda causou ferimentos em diferentes partes do corpo.

Um laudo médico registrou lesões na boca, nos braços, nas mãos e nas pernas. Três dentes foram fraturados. A dentista que atendeu a moradora também documentou a necessidade de restaurações. Os registros ajudaram a demonstrar o dano causado pelo acidente.

Buraco sem sinalização aparece numa curva de descida de estrada municipal catarinense, com uma ciclista se aproximando ao fundo // Imagem ilustrativa feita por IA

Como o buraco foi ligado à queda?

Além dos documentos médicos, a ciclista apresentou testemunhas que relataram as condições da estrada. Uma delas descreveu o buraco na descida de um morro, em uma curva. A localização ajudou a reconstruir as condições encontradas por quem passava naquele trecho.

Segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a prefeitura contestou a ligação entre a falha da via e o acidente. Pediu a exclusão de sua responsabilidade ou, alternativamente, a redução da quantia fixada pela Justiça.

O município tentou afastar a condenação

A administração municipal alegou que a autora não teria comprovado o nexo entre o buraco e a queda. Também questionou as lesões e defendeu que o tratamento médico e dentário poderia ficar a cargo do Sistema Único de Saúde.

A 3ª Câmara de Direito Público manteve a decisão contrária ao município. Para os julgadores, as provas apresentadas sustentavam a relação entre a falta de conservação da estrada e os prejuízos sofridos pela mulher. O recurso da prefeitura não foi acolhido.

Quais provas sustentaram a decisão?

Os laudos não serviram apenas para indicar que houve uma queda. Eles ajudaram a demonstrar a extensão das lesões, enquanto os depoimentos situaram o buraco no caminho percorrido. O tribunal avaliou essas informações em conjunto ao examinar o recurso.

A documentação mencionada na decisão reúne fatos de naturezas diferentes:

Estrada : buraco sem sinalização próximo a uma curva

: buraco sem sinalização próximo a uma curva Atendimento : laudo médico com ferimentos no corpo

: laudo médico com ferimentos no corpo Dentes : três fraturas e necessidade de restauração

: três fraturas e necessidade de restauração Testemunhas : descrição do local e do acidente

: descrição do local e do acidente Julgamento : indenização de R$ 10 mil e despesas de tratamento

: indenização de R$ 10 mil e despesas de tratamento Data : acidente ocorreu em março de 2021 na estrada municipal

: acidente ocorreu em março de 2021 na estrada municipal Recurso: prefeitura buscava afastar a responsabilidade ou reduzir os valores, mas o tribunal considerou as provas suficientes para manter a condenação

O município também pediu redução do valor, mas o colegiado considerou a quantia compatível com casos semelhantes. A obrigação relacionada ao tratamento foi mantida. O processo não permite afirmar que todo buraco numa rua gera, por si só, dever de indenizar.

Reencenação de atendimento odontológico mostra dentista examinando dentes fraturados de uma ciclista após uma queda em estrada // Imagem ilustrativa feita por IA

A responsabilidade pela conservação da via

O Código Civil aborda reparação de danos, enquanto as regras de responsabilidade do poder público exigem análise das circunstâncias. No caso, o tribunal entendeu que havia elementos suficientes para responsabilizar a administração pela situação da estrada municipal.

A responsabilidade civil depende da avaliação de elementos como dano e relação com o fato. Fotos do local, atendimento médico, documentos e testemunhas podem ter funções diferentes na reconstrução de um acidente. Aqui, a soma das provas foi decisiva.

O que ficou decidido sobre a ciclista?

O tribunal manteve a condenação do município ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais, além das despesas com tratamento médico e dentário. A decisão foi divulgada em 17 de agosto de 2023, após julgamento de recurso da prefeitura.

A notícia oficial confirma a manutenção da condenação, mas não informa a data de pagamento nem o fim do tratamento. O resultado judicial documentado reconheceu o acidente, as lesões e o dever municipal de reparar os danos demonstrados.