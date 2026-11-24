Após tatuar 15 centímetros da coxa, ela sofreu dores persistentes, feridas e infecção grave, com necessidade de internação. Um laudo do Instituto Médico Legal relacionou as lesões ao procedimento. A Justiça fixou R$ 5 mil por danos morais e R$ 694,85 por danos materiais numa sentença que admitia recurso.

A tatuagem foi feita na coxa esquerda

A mulher já tinha outras tatuagens quando procurou o profissional para fazer um desenho de aproximadamente 15 centímetros na coxa esquerda. Após o procedimento, disse ter seguido cuidados de limpeza e curativos. Mesmo assim, a região continuou dolorida durante os dias seguintes.

Quase dez dias depois, segundo seu relato, a dor aumentou e a pele passou a apresentar cor arroxeada e secreção. Ela procurou o profissional, mas a situação não foi resolvida. O quadro infeccioso se agravou e acabou exigindo atendimento hospitalar.

Reencenação apresenta tatuador trabalhando num desenho de folhas na coxa esquerda de uma cliente, com materiais organizados no estúdio // Imagem ilustrativa feita por IA

Como os sintomas evoluíram após o procedimento?

A paciente relatou ter precisado interromper atividades de estudo e trabalho e comprar medicamentos, além de fazer exames. Sua reclamação dizia respeito às consequências físicas da tatuagem. Não era apenas uma insatisfação com o desenho ou com a aparência escolhida.

A gravidade da infecção foi narrada pela autora no processo. A decisão judicial levou em conta também registros médicos e perícia. Assim, o que a mulher relatou sobre o atendimento foi analisado junto das evidências documentadas, sem transformar toda alegação em fato independente.

O laudo confirmou lesões e cicatrizes

O Instituto Médico Legal identificou lesões na região tatuada que evoluíram com infecção e úlceras, deixando cicatrizes discretamente mais escuras. O TJDFT divulgou que o laudo relacionou essas marcas ao procedimento e classificou o dano estético como de grau leve.

A responsabilidade civil foi examinada a partir do nexo entre a tatuagem, as lesões e os prejuízos. A prova pericial teve papel central para demonstrar a origem das marcas. Não houve base para afirmar qual produto específico causou a infecção.

Avaliação médica destaca pequenas cicatrizes escurecidas ao redor de uma tatuagem na coxa, com profissional usando luvas // Imagem ilustrativa feita por IA

O que disseram o estúdio e o tatuador?

O tatuador afirmou que utilizara luvas, máscaras e materiais descartáveis. Disse que a clínica seguia medidas de esterilização e contestou a prova de falha profissional. Já o estúdio não apresentou defesa, conforme a notícia judicial publicada em 2012.

Os registros mais importantes desse processo ajudam a separar o que aconteceu, o que foi alegado e o resultado reconhecido pela Justiça:

Procedimento : tatuagem de cerca de 15 centímetros

: tatuagem de cerca de 15 centímetros Sintomas : dor persistente, lesões e infecção

: dor persistente, lesões e infecção Laudo : cicatrizes relacionadas à tatuagem

: cicatrizes relacionadas à tatuagem Valores : R$ 5 mil e R$ 694,85

: R$ 5 mil e R$ 694,85 Defesa : tatuador afirmou seguir cuidados de higiene

: tatuador afirmou seguir cuidados de higiene Ressalva: sentença de 2012 admitia recurso

O Código de Defesa do Consumidor considera a adequação e a segurança dos serviços. Na avaliação da juíza, o procedimento que provocou lesões documentadas gerou responsabilidade pelos prejuízos reconhecidos, independentemente das explicações apresentadas sobre a rotina do estúdio.

Mulher organiza recibos médicos e produtos de curativo numa pasta após tratamento de infecção ligada a uma tatuagem na coxa // Imagem ilustrativa feita por IA

Quais danos foram indenizados?

A sentença determinou R$ 5 mil por danos morais e R$ 694,85 por danos materiais. Embora o laudo tenha descrito dano estético leve, a notícia do tribunal apresenta essas duas parcelas como valores da condenação divulgada.

O valor dos danos materiais correspondeu aos gastos considerados no processo. A reparação moral levou em conta o sofrimento e os efeitos físicos da infecção. A notícia não autoriza somar uma terceira indenização estética ao total sem outra decisão que a estabeleça.

A sentença ainda podia ser contestada

O resultado foi noticiado em junho de 2012 e ainda admitia recurso, segundo a informação original. A fonte não confirma que houve pagamento posterior ou que o caso terminou definitivamente naquela sentença. Esses limites são importantes ao descrever o desfecho judicial.

Antes de uma tatuagem, informações sobre higiene, cuidados posteriores e sinais que exigem atendimento médico são essenciais. Nesse caso, o tribunal registrou que a infecção e as cicatrizes foram documentadas, e a sentença determinou reparação pelas consequências reconhecidas.