Um cliente entregou roupas à lavanderia de Brasília para lavagem a seco e recebeu um paletó com forro rasgado, tecido interno enrugado e mangas encolhidas. A Justiça fixou R$ 2.519 de ressarcimento pelo dano à peça. O pedido de indenização moral foi rejeitado, apesar dos problemas reconhecidos no serviço.

O paletó voltou da lavanderia com avarias

O cliente contratou lavagem a seco para peças de roupa de marca, entre elas um paletó. Quando voltou para buscar os itens, percebeu rasgos no forro interno, enrugamento da entretela e mangas menores do que antes. Ele procurou a empresa para resolver o problema.

A negociação não solucionou a situação, conforme o processo. O homem afirmou que o paletó já não podia ser recuperado nas condições originais. Por isso, levou a discussão à Justiça e pediu devolução do prejuízo material, além de reparação por dano moral.

Cliente entrega um paletó azul-marinho conservado à funcionária de uma lavanderia, com outras roupas sociais organizadas no balcão // Imagem ilustrativa feita por IA

Que peças o cliente havia entregue para lavar?

O conjunto entregue incluía um terno, outro blazer e camisas sociais. O consumidor sustentou que algumas roupas, destinadas à limpeza a seco, poderiam ter recebido tratamento inadequado. O ponto discutido judicialmente foi o dano observado no paletó após o serviço.

A empresa afirmou que os estragos no forro surgiram durante a lavagem mecânica, mas alegou que havia desgaste anterior na peça. Também informou que uma funcionária ofereceu substituir o forro e a entretela, proposta que não encerrou a reclamação do consumidor.

A empresa reconheceu parte dos danos

A juíza considerou que a lavanderia não demonstrou a existência de danos anteriores capazes de explicar os defeitos. O TJDFT divulgou o entendimento de que a falha no serviço estava comprovada e que o cliente tinha direito a ressarcimento.

O Código de Defesa do Consumidor prevê reparação quando o serviço prestado não atende aos deveres legais. A decisão examinou a relação entre a lavagem e as alterações na roupa, em vez de considerar que todo tecido danificado estava necessariamente desgastado pelo uso anterior.

Close-up do paletó azul-marinho destaca rasgo no forro acetinado e tecido interno enrugado, com uma mão afastando a aba da peça // Imagem ilustrativa feita por IA

O que a juíza considerou ao avaliar o serviço?

Na análise da responsabilidade civil, a prova do estado do paletó e da prestação do serviço teve papel central. Não bastava a empresa dizer que a peça já estava frágil: era necessário demonstrar essa hipótese com elementos aceitos pela Justiça.

Os registros mais importantes desse processo ajudam a separar o que aconteceu, o que foi alegado e o resultado reconhecido pela Justiça:

Serviço : lavagem a seco de roupas de marca

: lavagem a seco de roupas de marca Dano : forro rasgado, estrutura enrugada e mangas encolhidas

: forro rasgado, estrutura enrugada e mangas encolhidas Prova : referência de preço de paletó idêntico

: referência de preço de paletó idêntico Decisão : R$ 2.519, sem dano moral

: R$ 2.519, sem dano moral Oferta : troca do forro foi proposta pela empresa

: troca do forro foi proposta pela empresa Limite: juíza não reconheceu dano moral no episódio

O processo também mostra uma diferença prática entre oferecer um conserto e reparar integralmente um prejuízo. A proposta de trocar partes internas do paletó não foi considerada suficiente para afastar a condenação, diante do conjunto de avarias apresentado.

Cliente compara o paletó com forro rasgado a outra peça azul-marinho em loja de roupas sociais, diante de um vendedor // Imagem ilustrativa feita por IA

O ressarcimento seguiu o preço de outra peça

A indenização material foi fixada em R$ 2.519, valor demonstrado por documento relativo a um paletó idêntico. A juíza considerou a referência compatível com a qualidade da peça e com as circunstâncias discutidas no processo.

Embora tenha reconhecido o prejuízo, a magistrada rejeitou o pedido de danos morais. A avaliação foi que o problema não alcançou, naquele caso, uma violação extraordinária da honra ou dignidade do cliente. O resultado distinguiu perda econômica de sofrimento indenizável.

Por que não houve indenização moral?

A notícia judicial é de janeiro de 2014 e registra uma decisão sobre o processo então analisado. Ela não comprova qualquer pagamento efetivo posterior. A condenação serve como exemplo do cuidado exigido de quem recebe roupas para tratar e devolver sem avarias.

Guardar recibos, fotografar peças valiosas antes da entrega e conferir o estado da roupa na retirada são medidas úteis para documentar problemas. Nesse caso, a discussão terminou com reparação pelo valor reconhecido do paletó, mas sem uma indenização adicional por dano moral.