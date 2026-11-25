Uma câmera apontada exclusivamente para um apartamento provocou disputa entre morador e síndica. Ele também relatou ofensas durante assembleia condominial. No Distrito Federal, a Justiça ampliou a indenização de R$ 1 mil para R$ 2 mil após examinar a invasão de privacidade e o comportamento na reunião.

A câmera foi apontada para uma única entrada

Em um condomínio do Cruzeiro, no Distrito Federal, uma síndica instalou uma câmera de segurança voltada especificamente para a entrada de um apartamento. O morador considerou a gravação uma invasão de privacidade e levou a situação à Justiça, questionando o alcance da vigilância.

O problema não era simplesmente existir uma câmera na área comum. Segundo a ação, o equipamento direcionava a observação a uma única moradia. Essa diferença foi importante para a análise judicial, porque envolve o uso das áreas coletivas e a proteção da vida privada.

Corredor de condomínio mostra uma câmera posicionada diante da porta de um apartamento, com a lente voltada diretamente para a entrada // Imagem ilustrativa feita por IA

O que aconteceu durante a assembleia?

O morador afirmou que, além do monitoramento de sua porta, recebeu ofensas da síndica em uma assembleia do condomínio. O episódio teria ocorrido diante de outros condôminos. A discussão, portanto, reuniu uma questão de vigilância e outra de convivência entre moradores.

Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o processo avaliou as duas condutas. Uma assembleia é espaço para tratar de assuntos comuns, mas isso não torna aceitáveis agressões pessoais durante debates sobre administração e regras internas.

O condomínio também foi responsabilizado

A decisão inicial havia reconhecido dano à privacidade e fixado R$ 1 mil de reparação. O morador recorreu porque queria que o julgamento também considerasse as ofensas relatadas durante a reunião. A 1ª Turma Recursal examinou essa parte do pedido.

Embora a instalação da câmera tivesse sido um ato particular da síndica, os julgadores entenderam que o condomínio falhou ao não impedir a conduta abusiva. Também consideraram que houve tolerância às ofensas em assembleia, o que ampliou a responsabilidade atribuída ao condomínio.

Quais condutas foram consideradas?

A Turma Recursal não tratou o caso como uma proibição geral de câmeras de segurança. O ponto central foi o direcionamento para a entrada de um único imóvel, associado a ofensas pessoais que não foram coibidas no ambiente de decisão coletiva.

A decisão destacou dois grupos de fatos diferentes:

Vigilância : câmera apontada exclusivamente para a porta do morador

: câmera apontada exclusivamente para a porta do morador Reclamação : alegação de invasão da intimidade do apartamento

: alegação de invasão da intimidade do apartamento Assembleia : ofensas pessoais durante reunião do condomínio

: ofensas pessoais durante reunião do condomínio Omissão : ausência de resposta eficaz da administração

: ausência de resposta eficaz da administração Indenização : valor elevado de R$ 1 mil para R$ 2 mil

: valor elevado de R$ 1 mil para R$ 2 mil Bairro : caso ocorreu no Cruzeiro, segundo os autos mencionados pelo tribunal

: caso ocorreu no Cruzeiro, segundo os autos mencionados pelo tribunal Recurso: apresentado pelo morador para incluir as ofensas na reparação

Esse conjunto explica a mudança no valor da reparação. O julgamento levou em conta tanto o monitoramento direcionado quanto a discussão pública ofensiva. A notícia oficial não informa qualquer ordem geral para retirar todas as câmeras daquele condomínio.

Reencenação de assembleia no Distrito Federal mostra discussão entre síndica e morador, com outros condôminos acompanhando o conflito // Imagem ilustrativa feita por IA

A proteção da privacidade vale em áreas comuns

O Código Civil protege direitos da personalidade e oferece bases para a reparação de danos. No condomínio, é preciso conciliar segurança, circulação de moradores e respeito à intimidade. Câmeras podem existir para proteção coletiva, mas o modo como são usadas pode gerar conflitos.

O direito à privacidade não desaparece na entrada de casa. Por isso, situações de monitoramento direcionado exigem avaliação do objetivo, do posicionamento dos aparelhos e da exposição causada. O julgamento específico não define que toda câmera perto de uma porta seja irregular.

Como terminou o recurso do morador?

A 1ª Turma Recursal aumentou a indenização por danos morais para R$ 2 mil. A decisão foi divulgada em 24 de março de 2021 e ficou registrada no processo 0722621-32.2020.8.07.0016, conforme o tribunal.

O resultado conhecido é o aumento do valor devido pelo condomínio. A notícia não confirma se houve pagamento ou se a gestão interna adotou novas medidas. O caso deixa documentado que a administração pode responder quando permite abusos em espaços que deveria organizar.