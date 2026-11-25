O registro fotográfico matrimonial continuava ausente mais de três anos após o prazo de 60 dias. A contratante pagara R$ 2,5 mil por fotografias e filmagem. Sentença catarinense determinou a entrega dos registros e indenização de R$ 10 mil por danos morais. A decisão continuava sujeita a recurso judicial.

A espera começou depois da cerimônia de 2019

A cerimônia aconteceu em maio de 2019, e a contratação previa fotos, filmagem e um álbum encadernado. A noiva tinha pago R$ 2,5 mil pelo serviço. Pelo acordo, os registros deveriam chegar 60 dias depois do casamento, prazo que passou sem a entrega.

O pacote incluía um álbum de 20 por 30 centímetros com 100 fotos e um DVD. Eram os registros oficiais de um acontecimento que não poderia ser repetido nas mesmas condições. A falta do material acabou levando a contratante a procurar a Justiça.

Reencenação de casamento religioso em Santa Catarina mostra o casal diante do altar, com um fotógrafo registrando a cerimônia // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que a noiva decidiu processar a empresa?

Depois de mais de três anos de espera, as fotografias e a filmagem ainda não estavam com a cliente. Segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a ação foi julgada na 1ª Vara Cível de Joinville e envolveu tanto a entrega do serviço quanto a compensação pelo atraso.

A empresa contratada foi citada por edital no processo, segundo a notícia oficial. Esse tipo de citação segue regras processuais próprias. O tribunal não informou, naquela publicação, que as imagens tivessem sido perdidas ou que o material tivesse sido finalmente entregue.

A sentença determinou a entrega dos registros

O juiz ordenou que a responsável entregasse o álbum, o DVD original e uma cópia da filmagem em 15 dias. Também estabeleceu multa diária de R$ 100, limitada a R$ 5 mil, caso a obrigação de entregar o material não fosse cumprida.

Além da ordem de entrega, a sentença fixou R$ 10 mil por danos morais. São determinações diferentes: uma busca obter o serviço contratado; a outra reconhece os prejuízos não materiais examinados no caso. A divulgação do julgamento ocorreu em janeiro de 2024.

O que ficou registrado no processo?

O que tornou a situação especialmente relevante foi a combinação entre pagamento antecipado, prazo definido e ausência dos registros por anos. Uma festa pode ser lembrada pelos convidados, mas o serviço contratado tinha a função específica de guardar imagens e sons da cerimônia.

Os pontos centrais da disputa foram registrados assim:

Contrato : fotos e filmagem da cerimônia realizada em maio de 2019

: fotos e filmagem da cerimônia realizada em maio de 2019 Preço : R$ 2,5 mil pelo conjunto contratado

: R$ 2,5 mil pelo conjunto contratado Prazo : 60 dias para entregar os registros

: 60 dias para entregar os registros Atraso : mais de três anos sem o material

: mais de três anos sem o material Sentença : entrega obrigatória e R$ 10 mil por danos morais

: entrega obrigatória e R$ 10 mil por danos morais Multa : R$ 100 por dia, até o limite de R$ 5 mil, se a entrega não ocorrer

: R$ 100 por dia, até o limite de R$ 5 mil, se a entrega não ocorrer Recurso: possível após a sentença divulgada em janeiro de 2024

Esses dados ajudam a entender por que o caso não foi tratado apenas como um atraso de poucos dias. A noiva pediu o cumprimento do acordo, e o juízo examinou a espera prolongada. O documento público não demonstra que a indenização tenha sido efetivamente paga.

Mulher apresenta documentos do serviço de fotografia de casamento a uma profissional do direito, durante conversa sobre a entrega atrasada // Imagem ilustrativa feita por IA

O contrato e a responsabilidade do fornecedor

O Código de Defesa do Consumidor oferece regras para serviços contratados e não prestados como prometido. Quando há conflito, os documentos do acordo, comprovantes de pagamento e comunicações sobre prazos podem ajudar a esclarecer o que foi combinado e quais obrigações não foram atendidas.

A responsabilidade civil é a discussão sobre quem responde pelos danos reconhecidos em determinada situação. Neste processo, a sentença separou a obrigação de entregar os registros da reparação pelo sofrimento associado à espera. Isso não significa que todo atraso de serviço gere automaticamente indenização moral.

Qual foi o resultado conhecido da disputa?

A informação oficial disponível é a sentença da Justiça catarinense, divulgada em 15 de janeiro de 2024. Ela determinou a entrega em 15 dias, estabeleceu uma multa em caso de descumprimento e fixou a compensação de R$ 10 mil para a autora.

O próprio tribunal informou que cabia recurso. Assim, não é possível apresentar o dinheiro como recebido nem afirmar que as fotos foram entregues sem uma atualização processual. O desfecho documentado é a decisão de primeira instância, não a execução final do contrato.