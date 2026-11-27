Um filtro de água se rompeu, alagou a cozinha e danificou dois móveis de madeira. O consumidor pediu ressarcimento e compensação moral. A Justiça distrital reconheceu os prejuízos materiais e determinou sua reparação, mas negou o pagamento por danos morais. A sentença divulgada ainda admitia recurso judicial.

O defeito apareceu meses depois da compra

Um consumidor comprou um purificador de água por R$ 1.180 em dezembro de 2023, com garantia anunciada de um ano. Em maio de 2024, segundo a ação, uma peça interna do aparelho, chamada vela, se rompeu e provocou vazamento na cozinha.

A água atingiu móveis de madeira que estavam abaixo do equipamento. O homem relatou que a loja cobrou por uma nova peça, apesar do prejuízo, e procurou a Justiça para recuperar os gastos e pedir indenização.

Dois armários de cozinha apresentam madeira inchada e revestimento danificado após vazamento de água, com poças sobre o piso cerâmico // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que a loja negou responsabilidade?

A empresa afirmou que a garantia legal da vela seria de 90 dias e disse atuar apenas como revendedora. Também alegou que o problema teria sido causado pela pressão da água, porque não havia uma válvula redutora instalada na ligação do purificador.

Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a magistrada considerou que a defesa não comprovou essa explicação. Também observou que não havia sido apresentada análise técnica que demonstrasse a causa do rompimento da peça anterior.

A sentença reconheceu prejuízo material

O juízo entendeu que o consumidor havia apresentado elementos suficientes para demonstrar o defeito e os danos. A loja foi condenada a ressarcir o valor da peça substituída e os prejuízos ligados aos dois móveis danificados pelo vazamento.

A comunicação judicial registra R$ 149 pela peça e R$ 1.220,21 pelos móveis. O consumidor havia relatado uma cobrança de R$ 149,90 na substituição, diferença que merece ser preservada ao distinguir pedido e quantia fixada na sentença.

Quais pedidos tiveram resultados diferentes?

O homem também pediu indenização por danos morais. A magistrada rejeitou essa parte, por considerar que os transtornos descritos não atingiram o nível exigido para a reparação moral. A decisão separou, assim, o prejuízo financeiro comprovado de outro tipo de dano.

Os dados publicados permitem observar cada parte da disputa:

Compra : purificador adquirido por R$ 1.180

: purificador adquirido por R$ 1.180 Defeito : rompimento da vela e vazamento de água

: rompimento da vela e vazamento de água Defesa : alegação de excesso de pressão sem prova suficiente

: alegação de excesso de pressão sem prova suficiente Móveis : dois itens de madeira atingidos

: dois itens de madeira atingidos Reparação : valores materiais reconhecidos pela Justiça

: valores materiais reconhecidos pela Justiça Dano moral : pedido negado na sentença

: pedido negado na sentença Data do rompimento : 30 de maio de 2024, segundo a ação

: 30 de maio de 2024, segundo a ação Ressalva: o valor cobrado pela peça foi relatado como R$ 149,90

O julgamento não afirma que o prejuízo foi pequeno. Ele reconheceu o custo da peça e o dano aos móveis, mas exigiu uma avaliação separada para a compensação moral. Isso explica por que os pedidos feitos na mesma ação tiveram respostas distintas.

Consumidor organiza recibos e fotografias dos armários danificados por um purificador, com os móveis ainda visíveis ao fundo // Imagem ilustrativa feita por IA

O consumidor pode cobrar por defeito no produto

O Código de Defesa do Consumidor prevê regras para vícios de produtos e responsabilidade dos fornecedores. A análise de uma falha envolve a garantia aplicável, os documentos da compra e as evidências sobre o motivo do defeito, sem aceitar automaticamente explicações sem prova.

A responsabilidade civil também exige separar os danos demonstrados. Fotos, recibos e documentos técnicos podem ajudar a calcular perdas materiais, enquanto a indenização moral depende de outros elementos. O caso não cria uma regra de que vazamentos nunca produzem danos morais.

O cliente recebeu as quantias da sentença?

A decisão de primeira instância, divulgada em outubro de 2024, determinou ressarcimento da peça e dos móveis. O tribunal informou expressamente que cabia recurso. O pedido de dano moral não foi acolhido pela magistrada responsável.

A notícia não informa se houve pagamento, recurso posterior ou solução definitiva do problema no aparelho. O resultado conhecido é a reparação material reconhecida judicialmente e a rejeição da compensação moral naquele estágio do processo.