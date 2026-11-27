Um filtro de água se rompeu, alagou a cozinha e danificou dois móveis de madeira. O consumidor pediu ressarcimento e compensação moral. A Justiça distrital reconheceu os prejuízos materiais e determinou sua reparação, mas negou o pagamento por danos morais. A sentença divulgada ainda admitia recurso judicial.
O defeito apareceu meses depois da compra
Um consumidor comprou um purificador de água por R$ 1.180 em dezembro de 2023, com garantia anunciada de um ano. Em maio de 2024, segundo a ação, uma peça interna do aparelho, chamada vela, se rompeu e provocou vazamento na cozinha.
A água atingiu móveis de madeira que estavam abaixo do equipamento. O homem relatou que a loja cobrou por uma nova peça, apesar do prejuízo, e procurou a Justiça para recuperar os gastos e pedir indenização.
Por que a loja negou responsabilidade?
A empresa afirmou que a garantia legal da vela seria de 90 dias e disse atuar apenas como revendedora. Também alegou que o problema teria sido causado pela pressão da água, porque não havia uma válvula redutora instalada na ligação do purificador.
Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a magistrada considerou que a defesa não comprovou essa explicação. Também observou que não havia sido apresentada análise técnica que demonstrasse a causa do rompimento da peça anterior.
A sentença reconheceu prejuízo material
O juízo entendeu que o consumidor havia apresentado elementos suficientes para demonstrar o defeito e os danos. A loja foi condenada a ressarcir o valor da peça substituída e os prejuízos ligados aos dois móveis danificados pelo vazamento.
A comunicação judicial registra R$ 149 pela peça e R$ 1.220,21 pelos móveis. O consumidor havia relatado uma cobrança de R$ 149,90 na substituição, diferença que merece ser preservada ao distinguir pedido e quantia fixada na sentença.
Quais pedidos tiveram resultados diferentes?
O homem também pediu indenização por danos morais. A magistrada rejeitou essa parte, por considerar que os transtornos descritos não atingiram o nível exigido para a reparação moral. A decisão separou, assim, o prejuízo financeiro comprovado de outro tipo de dano.
- Compra: purificador adquirido por R$ 1.180
- Defeito: rompimento da vela e vazamento de água
- Defesa: alegação de excesso de pressão sem prova suficiente
- Móveis: dois itens de madeira atingidos
- Reparação: valores materiais reconhecidos pela Justiça
- Dano moral: pedido negado na sentença
- Data do rompimento: 30 de maio de 2024, segundo a ação
- Ressalva: o valor cobrado pela peça foi relatado como R$ 149,90
O julgamento não afirma que o prejuízo foi pequeno. Ele reconheceu o custo da peça e o dano aos móveis, mas exigiu uma avaliação separada para a compensação moral. Isso explica por que os pedidos feitos na mesma ação tiveram respostas distintas.
O consumidor pode cobrar por defeito no produto
O Código de Defesa do Consumidor prevê regras para vícios de produtos e responsabilidade dos fornecedores. A análise de uma falha envolve a garantia aplicável, os documentos da compra e as evidências sobre o motivo do defeito, sem aceitar automaticamente explicações sem prova.
A responsabilidade civil também exige separar os danos demonstrados. Fotos, recibos e documentos técnicos podem ajudar a calcular perdas materiais, enquanto a indenização moral depende de outros elementos. O caso não cria uma regra de que vazamentos nunca produzem danos morais.
O cliente recebeu as quantias da sentença?
A decisão de primeira instância, divulgada em outubro de 2024, determinou ressarcimento da peça e dos móveis. O tribunal informou expressamente que cabia recurso. O pedido de dano moral não foi acolhido pela magistrada responsável.
A notícia não informa se houve pagamento, recurso posterior ou solução definitiva do problema no aparelho. O resultado conhecido é a reparação material reconhecida judicialmente e a rejeição da compensação moral naquele estágio do processo.
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