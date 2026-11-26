Uma mãe descobriu que a babá publicava fotografias dela e da filha pequena nas redes sociais sem autorização. A Justiça do Distrito Federal reconheceu violação do direito à imagem e fixou R$ 5 mil por danos morais. A sentença divulgada em junho de 2026 ainda admitia recurso, sem pagamento confirmado.

As fotografias foram feitas durante o trabalho

A mãe contratou uma babá em janeiro de 2024 para cuidar da filha. Segundo a ação, a profissional registrava imagens da criança e também da mãe durante o período de trabalho, compartilhando depois as fotografias nas redes sociais sem autorização.

A mulher procurou a Justiça e pediu indenização de R$ 20 mil. A discussão não envolvia apenas quem segurava a câmera, mas quem poderia autorizar a exposição pública das pessoas fotografadas, especialmente de uma criança.

Babá fotografa mãe e filha durante uma brincadeira na sala de uma casa em Ceilândia, com o celular apontado corretamente para as duas // Imagem ilustrativa feita por IA

Como o processo continuou sem a presença da ré?

A babá não foi localizada para receber pessoalmente a citação judicial. Por isso, houve citação por edital e atuação da Defensoria Pública como curadora especial, conforme informou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Essa forma de condução não significa que a ré concordou com as acusações. O juiz precisou examinar o pedido, a situação das imagens e os fundamentos legais. A decisão foi tomada pela 2ª Vara Cível de Ceilândia.

A sentença reconheceu o direito à imagem

O magistrado concluiu que a divulgação não autorizada violou o direito à imagem da família. Na fundamentação, tratou esse direito como parte da proteção da pessoa e destacou a necessidade de autorização válida para a publicação em meios acessíveis ao público.

O pedido de R$ 20 mil foi acolhido apenas em parte. O juiz estabeleceu R$ 5 mil por danos morais. A notícia oficial não informa que tenha havido acordo, retirada definitiva das fotos ou pagamento efetivo da indenização.

O que motivou a reparação judicial?

O ponto principal foi a divulgação em redes sociais sem o consentimento necessário. Uma fotografia feita durante a rotina de cuidados não se torna automaticamente conteúdo livre para postagem. A proteção é ainda mais importante quando envolve a imagem de uma pessoa menor de idade.

A decisão divulgada pelo tribunal apresenta estes elementos:

Contratação : serviço de babá iniciado em janeiro de 2024

: serviço de babá iniciado em janeiro de 2024 Imagens : fotos da criança e da mãe

: fotos da criança e da mãe Publicação : divulgação em redes sociais sem autorização

: divulgação em redes sociais sem autorização Pedido : indenização de R$ 20 mil solicitada pela mãe

: indenização de R$ 20 mil solicitada pela mãe Sentença : R$ 5 mil por danos morais

: R$ 5 mil por danos morais Citação : realizada por edital, com curadora especial da Defensoria Pública

: realizada por edital, com curadora especial da Defensoria Pública Recurso: possível após a sentença divulgada em junho de 2026, sem prova de pagamento efetivo no comunicado judicial

A divulgação do caso não mostra as imagens nem revela a identidade da criança, e esses dados não são necessários para compreender o julgamento. O processo discutiu a autorização para divulgar fotografias, não a qualidade do serviço de cuidado prestado.

Mãe apresenta no celular uma fotografia da filha publicada sem autorização, durante conversa com uma profissional do direito em Ceilândia // Imagem ilustrativa feita por IA

A imagem pessoal tem proteção jurídica

A Constituição Federal protege intimidade, vida privada, honra e imagem. Esses direitos ajudam a explicar por que fotografias de pessoas não podem ser tratadas como simples objetos de quem fez o registro, sobretudo em situações de confiança doméstica e profissional.

O direito à imagem permite discutir o uso público de fotografias sem consentimento. A aplicação das regras depende do contexto, e o valor de uma eventual indenização não é fixo. Neste caso, o juiz reconheceu a publicação indevida e estabeleceu a quantia específica.

Como ficou o caso da ex-babá?

A sentença da 2ª Vara Cível de Ceilândia determinou indenização de R$ 5 mil. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios divulgou o resultado em 22 de junho de 2026, indicando que ainda cabia recurso.

Assim, a notícia comprova a condenação em primeira instância, mas não um encerramento definitivo. O julgamento marcou a diferença entre ter acesso à rotina de uma família e possuir autorização para publicar imagens de seus integrantes.