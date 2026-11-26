Uma moradora reclamou da música alta de um bar durante aproximadamente 14 meses. Numa fiscalização, o ruído chegou a 63,9 decibéis às 23h54, acima do limite local de 55. O tribunal do Distrito Federal manteve indenização de R$ 5 mil, após considerar documentos oficiais e outros registros da perturbação.

A moradora relatou noites perturbadas pela música

Durante aproximadamente 14 meses, uma mulher relatou problemas para dormir por causa das apresentações musicais de um bar próximo da residência. O incômodo motivou reclamações e, depois, uma ação judicial no Distrito Federal contra os responsáveis pelo estabelecimento.

A disputa não ficou restrita à palavra de uma moradora contra a versão do comércio. O processo reuniu documentos de fiscalização, registro policial e vídeo feito da janela da autora, conforme a publicação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Mulher permanece acordada na cama enquanto as luzes de um bar aparecem pela janela do quarto, numa residência do Distrito Federal // Imagem ilustrativa feita por IA

Como o excesso de ruído foi comprovado?

O órgão ambiental local registrou 63,9 decibéis por volta das 23h54, em um ponto onde o limite aplicado era de 55 decibéis. A diferença entre esses valores foi uma das evidências usadas para demonstrar que o bar ultrapassava as condições permitidas.

Também houve termos de interdição que não foram atendidos, segundo a decisão. Esses registros mostraram continuidade do problema e reforçaram a análise judicial. A notícia descreve a medição daquele caso, sem afirmar que 55 decibéis sejam um limite idêntico em todo o Brasil.

O bar recorreu da primeira decisão

Depois de uma sentença parcialmente favorável à moradora, os responsáveis pelo bar contestaram o julgamento. Defenderam que deveria ter sido ouvido um vizinho que não se incomodava com o som e alegaram que a falta desse depoimento prejudicou a defesa.

A Turma Recursal rejeitou esse argumento. Os magistrados consideraram suficientes os documentos oficiais, a ocorrência policial e o vídeo juntados ao processo. A opinião de outro morador, ainda que favorável ao bar, não apagaria a medição realizada pela autoridade competente.

Quais registros fizeram diferença?

A fiscalização indicou o volume do som e o horário. O vídeo e o registro policial ajudaram a mostrar a situação relatada pela autora. Para os julgadores, a análise conjunta desses elementos tornou desnecessária a produção da prova adicional pedida pela defesa.

O processo reuniu informações com funções distintas:

Duração : reclamações por aproximadamente 14 meses

: reclamações por aproximadamente 14 meses Medição : 63,9 decibéis registrados pelo órgão ambiental

: 63,9 decibéis registrados pelo órgão ambiental Horário : aferição por volta das 23h54

: aferição por volta das 23h54 Limite : 55 decibéis aplicáveis àquele local

: 55 decibéis aplicáveis àquele local Resultado : indenização de R$ 5 mil mantida no recurso

: indenização de R$ 5 mil mantida no recurso Provas : vídeo feito da janela e ocorrência policial foram considerados

: vídeo feito da janela e ocorrência policial foram considerados Fiscalização: registros administrativos e termos de interdição também integraram o processo

Os números, isoladamente, não contam toda a situação. A decisão considerou o histórico de perturbação, as medidas administrativas e o material reunido no processo. O caso discute um estabelecimento específico, não uma proibição geral de música em bares.

Agente ambiental utiliza medidor de ruído diante de um bar do Distrito Federal durante a noite, com apresentação musical ao fundo // Imagem ilustrativa feita por IA

O direito ao sossego na vizinhança

O Código Civil permite questionar interferências que ultrapassem os limites de tolerância e prejudicam o sossego dos vizinhos. As regras concretas de ruído variam conforme o município, o tipo de local e o horário, por isso não existe um número único aplicável a qualquer rua.

A responsabilidade civil, nessa situação, foi ligada à continuidade da perturbação e à prova apresentada. Reclamações sem documentos também podem ser avaliadas pela Justiça, mas esse julgamento teve medições e outros registros que pesaram na conclusão sobre os danos.

Como terminou a ação contra o bar?

A Turma Recursal manteve a indenização de R$ 5 mil por danos morais. O julgamento foi unânime, segundo a notícia de outubro de 2026. Os réus também foram condenados ao pagamento das custas e dos honorários previstos na decisão.

O resultado divulgado confirma a manutenção da condenação, não o depósito do valor na conta da moradora. O caso registrou que o funcionamento de um comércio precisa conviver com o direito de quem mora perto a descansar em sua própria casa.