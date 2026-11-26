Um aluguel de R$ 550 atrasou, e a proprietária cobrou com ameaças, ofensas e corte irregular de água e energia. No recurso, a Justiça distrital elevou os danos morais de R$ 1 mil para R$ 3 mil. O julgamento colegiado considerou inaceitáveis os procedimentos de cobrança abusiva praticados pela proprietária.

O atraso ocorreu depois de anos no imóvel

A inquilina morava havia três anos na residência quando atrasou o pagamento completo de um aluguel de R$ 550. Segundo seu relato no processo, foi a única ocasião em que deixou de quitar integralmente a mensalidade no período de locação.

A reação atribuída à proprietária incluiu ofensas, ameaças e corte irregular de serviços básicos. A mulher afirmou que a energia foi desligada e que o registro de água foi retirado. Também relatou comentários raciais ofensivos durante o conflito.

Proprietária cobra aluguel atrasado diante do portão de uma casa no Distrito Federal, enquanto a inquilina demonstra desconforto // Imagem ilustrativa feita por IA

O que aconteceu depois da cobrança?

A moradora disse ter registrado boletim de ocorrência por causa da situação. Mesmo depois de sair do imóvel, relatou que continuou recebendo ameaças e xingamentos. Esses episódios formaram a base de sua ação por reparação moral contra a locadora.

Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a primeira decisão reconheceu dano moral e estabeleceu R$ 1 mil. A inquilina considerou a quantia insuficiente e recorreu, pedindo aumento para R$ 10 mil.

A Turma Recursal ampliou a indenização

O colegiado reconheceu que o proprietário pode cobrar o aluguel devido, mas não pode recorrer a constrangimentos, ameaças ou suspensão irregular de água e luz. A decisão também considerou ofensas dirigidas à família da moradora durante o conflito.

Na análise do recurso, os julgadores elevaram a reparação para R$ 3 mil. A Turma levou em conta a gravidade das condutas descritas e avaliadas no processo, sem confundir o direito de receber o aluguel com autorização para expor ou ameaçar a inquilina.

Quais fatos pesaram para a Justiça?

A cobrança foi avaliada junto das medidas usadas para pressionar a moradora. Os julgadores observaram que o atraso de uma prestação não autoriza o locador a substituir os caminhos legais por ações diretas contra serviços essenciais da residência.

Os registros que fundamentaram a decisão incluem:

Valor : aluguel mensal de R$ 550

: aluguel mensal de R$ 550 Atraso : uma ocorrência relatada em três anos de moradia

: uma ocorrência relatada em três anos de moradia Conduta : ameaças, xingamentos e ofensas de cunho racial

: ameaças, xingamentos e ofensas de cunho racial Serviços : desligamento da energia e retirada do registro de água

: desligamento da energia e retirada do registro de água Indenização : aumento de R$ 1 mil para R$ 3 mil

: aumento de R$ 1 mil para R$ 3 mil Pedido no recurso : inquilina pretendia elevar a reparação a R$ 10 mil

: inquilina pretendia elevar a reparação a R$ 10 mil Julgamento: colegiado aumentou o valor em decisão tomada por maioria, após analisar a forma como ocorreu a cobrança

O processo não transforma o atraso em dívida perdoada. A discussão julgada tratou do método de cobrança e dos danos ligados a ele. O valor final foi menor que os R$ 10 mil solicitados pela autora no recurso.

Inquilina apresenta comprovantes e relata cobranças abusivas a uma profissional do direito, durante atendimento no Distrito Federal // Imagem ilustrativa feita por IA

A cobrança de aluguel tem limites legais

A Lei do Inquilinato organiza direitos e deveres na locação urbana. Quando há falta de pagamento, existem meios legais de cobrança e eventual retomada do imóvel. A lei não autoriza humilhação, ameaças ou corte particular de serviços essenciais como forma de pressão.

A responsabilidade civil pode surgir quando uma conduta abusiva provoca dano reconhecido judicialmente. Nesse julgamento, a forma de cobrança foi decisiva. Os fatos descritos não devem ser usados para supor que todo atraso de aluguel gere indenização contra a proprietária.

Qual foi o resultado conhecido do recurso?

A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal elevou o valor para R$ 3 mil, em decisão divulgada em outubro de 2025. O julgamento ocorreu por maioria, de acordo com a publicação oficial.

A informação disponível não demonstra o pagamento efetivo da indenização. O resultado registrado é a reforma do valor devido à inquilina, após o tribunal considerar abusivas as ameaças, as ofensas e a interrupção irregular de água e energia.