Um almoço em família terminou em explosão durante a reposição de líquido em recipientes de aquecimento. As chamas atingiram um cliente, causando queimaduras em 30% do corpo. O tribunal distrital fixou R$ 50 mil por danos morais e estéticos, mas negou indenização adicional pedida pela esposa e pelas filhas.

As chamas atingiram o cliente durante o almoço

Em março de 2021, um homem almoçava com a família em um restaurante de Planaltina, no Distrito Federal. Durante a reposição de líquido nos réchauds quentes, recipientes usados para conservar alimentos aquecidos, ocorreu uma explosão e as chamas atingiram o cliente pelas costas.

As queimaduras alcançaram 30% do corpo, conforme a notícia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A vítima precisou de internação, cirurgia e tratamento prolongado, além de apresentar cicatrizes nas costas, na região glútea, nas coxas e no braço direito.

Paciente com curativos nas costas e no braço recebe cuidados hospitalares após queimaduras, com profissionais acompanhando o atendimento // Imagem ilustrativa feita por IA

O que a família pediu na ação?

O consumidor buscou reparação pelos danos ligados às queimaduras. A esposa e as três filhas também pediram indenização própria, alegando sofrimento provocado pelo acidente. O processo, portanto, diferenciou os prejuízos do cliente daqueles alegados por familiares que presenciaram as consequências.

O dono do restaurante reconheceu a ocorrência do acidente e custeou despesas médicas no valor de R$ 39.992,09. Ainda assim, contestou os valores de indenização solicitados e defendeu que o episódio tinha sido inesperado e não decorria de sua culpa.

O tribunal reconheceu danos diferentes

A 5ª Turma Cível examinou a falha na prestação do serviço e manteve a responsabilidade do restaurante. O colegiado separou o dano moral, ligado ao sofrimento e à violação de direitos pessoais, do dano estético, relacionado às alterações permanentes da aparência.

O tribunal considerou as cicatrizes deixadas pelo acidente, mas também observou que elas não provocaram limitação permanente das funções de trabalho. A avaliação dessas características ajudou a definir os valores da reparação, em vez de usar apenas o tamanho da área queimada.

Como os valores foram divididos?

O resultado divulgado fixou R$ 25 mil por danos morais e outros R$ 25 mil por danos estéticos ao consumidor. A soma chegou a R$ 50 mil. Os pedidos separados da esposa e das três filhas não foram acolhidos naquela decisão.

O julgamento separou as seguintes questões:

Acidente : chamas durante reposição de líquido em réchauds

: chamas durante reposição de líquido em réchauds Lesões : queimaduras em 30% do corpo do cliente

: queimaduras em 30% do corpo do cliente Tratamento : internação, cirurgia e recuperação prolongada

: internação, cirurgia e recuperação prolongada Reparação moral : R$ 25 mil ao consumidor

: R$ 25 mil ao consumidor Reparação estética : outros R$ 25 mil ao consumidor

: outros R$ 25 mil ao consumidor Família : pedidos próprios de indenização rejeitados

: pedidos próprios de indenização rejeitados Gastos médicos : proprietário informou despesas de R$ 39.992,09 custeadas

: proprietário informou despesas de R$ 39.992,09 custeadas Decisão: julgamento unânime da 5ª Turma Cível no Distrito Federal

Os desembargadores entenderam que o vínculo familiar e o sofrimento compartilhado não bastavam, sem prova adicional, para reconhecer danos pessoais indenizáveis aos parentes. Isso não diminui a gravidade da experiência, mas explica o limite do pedido acolhido judicialmente.

Médica examina cicatrizes já fechadas nas costas e no braço de um paciente, após recuperação de queimaduras sofridas em restaurante // Imagem ilustrativa feita por IA

A segurança de quem consome no restaurante

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade do prestador de serviços por defeitos de segurança. No caso, o tribunal considerou que o acidente ocorreu durante o funcionamento do restaurante, em atividade ligada ao atendimento dos clientes.

A responsabilidade civil permite examinar diferentes tipos de prejuízo ligados ao mesmo fato. Danos morais, estéticos e materiais têm fundamentos próprios e precisam ser considerados separadamente. A decisão não autoriza afirmar que toda queimadura gere automaticamente indenização de R$ 50 mil.

Qual foi o resultado do julgamento?

O colegiado fixou os R$ 50 mil em decisão unânime divulgada em setembro de 2025. O tribunal também rejeitou o pedido adicional formulado pelos familiares, sem afastar os danos reconhecidos diretamente ao consumidor atingido pelas chamas.

O registro oficial não confirma pagamento final ou novos tratamentos depois da decisão. O desfecho documentado é a condenação do restaurante por danos morais e estéticos, com limites expressos para os pedidos feitos pelas outras pessoas da família.