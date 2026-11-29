Um cliente contratou advogado em 2016 para cuidar de duas ações judiciais. Em um dos casos, o profissional fechou acordo extrajudicial de R$ 25 mil sem autorização do contratante e recebeu o valor integralmente. A responsabilização judicial considerou circunstâncias documentadas e consequências financeiras do episódio.
Cliente contratou profissional para atuar em duas ações
Um cliente contratou advogado em 2016 para cuidar de duas ações judiciais. Em um dos casos, o profissional fechou acordo extrajudicial de R$ 25 mil sem autorização do contratante e recebeu o valor integralmente.
A notícia do TJDFT apresenta o episódio a partir dos elementos reunidos no processo. O registro ajuda a distinguir o que foi contado pelas partes dos fatos reconhecidos na decisão e evita tratar uma alegação como prova definitiva.
Como o dinheiro ficou retido após o acordo?
Pelos termos do negócio, R$ 20 mil pertenciam ao cliente e R$ 5 mil correspondiam aos honorários advocatícios. O contratante afirmou que o valor não foi transferido para ele e que recebeu informações falsas sobre o andamento do processo.
A versão apresentada na ação explica por que surgiu a disputa, mas não resolve sozinha a questão. O procedimento judicial permite que a parte contrária responda e apresente documentos. Depois, os magistrados verificam quais informações foram realmente sustentadas.
Ausência de comprovante de repasse pesou na decisão
O advogado sustentou que já havia devolvido o dinheiro e questionou a indenização. Os desembargadores observaram que não havia comprovante de repasse no processo. Também consideraram inadequado exigir que o cliente provasse uma transferência que alegava nunca ter recebido.
- Contratação: duas ações iniciadas com advogado em 2016.
- Acordo: R$ 25 mil recebidos sem consentimento.
- Cliente: R$ 20 mil previstos para restituição.
- Honorários: R$ 5 mil reservados ao profissional.
- Danos morais: R$ 5 mil mantidos pela Justiça.
A comparação entre registros foi decisiva para avaliar o caso. Nem toda divergência indica, por si só, que uma versão é falsa. A conclusão depende do conjunto de provas e da ligação dessas informações com a conduta examinada.
Por que houve condenação por danos morais?
A retenção se estendeu por aproximadamente cinco anos, período considerado grave pela Justiça. A Turma Cível entendeu que a conduta ultrapassava o descumprimento de uma obrigação financeira e atingia a confiança necessária entre o cliente e o profissional contratado.
O Código Civil estabelece regras para avaliar danos e obrigações entre pessoas. Por isso, o resultado não depende apenas de ter ocorrido um problema: importa demonstrar o prejuízo, as circunstâncias e a relação entre eles.
A relação profissional exige prestação de contas
Uma atuação jurídica envolve autorização para determinados atos e dever de informar o titular dos valores recebidos. Acerto de honorários não significa que toda a quantia de um acordo passe a pertencer ao advogado. Os documentos contratuais ajudam a distinguir cada parcela.
A responsabilidade civil examina quando alguém tem o dever de reparar danos causados a outra pessoa. A conclusão depende dos fatos, dos documentos e das regras aplicáveis. Nem todo prejuízo implica indenização automática.
Qual valor a Justiça fixou para o cliente?
Em 3 de setembro de 2026, a 2ª Turma Cível do TJDFT manteve a indenização de R$ 5 mil por danos morais. O recurso do advogado foi rejeitado por unanimidade, conforme a informação publicada pelo próprio tribunal.
O desfecho informado corresponde ao estágio descrito na publicação do tribunal. Para situações semelhantes, registros, contratos, fotos e comprovantes podem ajudar a esclarecer o ocorrido. O resultado de outro processo, porém, não assegura indenização ou condenação automática.
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