Um cliente contratou advogado em 2016 para cuidar de duas ações judiciais. Em um dos casos, o profissional fechou acordo extrajudicial de R$ 25 mil sem autorização do contratante e recebeu o valor integralmente. A responsabilização judicial considerou circunstâncias documentadas e consequências financeiras do episódio.

Cliente contratou profissional para atuar em duas ações

Um cliente contratou advogado em 2016 para cuidar de duas ações judiciais. Em um dos casos, o profissional fechou acordo extrajudicial de R$ 25 mil sem autorização do contratante e recebeu o valor integralmente.

A notícia do TJDFT apresenta o episódio a partir dos elementos reunidos no processo. O registro ajuda a distinguir o que foi contado pelas partes dos fatos reconhecidos na decisão e evita tratar uma alegação como prova definitiva.

Advogado fictício confere documentos de acordo e comprovante bancário no escritório, com pasta de processo aberta sobre a mesa // Imagem ilustrativa feita por IA

Como o dinheiro ficou retido após o acordo?

Pelos termos do negócio, R$ 20 mil pertenciam ao cliente e R$ 5 mil correspondiam aos honorários advocatícios. O contratante afirmou que o valor não foi transferido para ele e que recebeu informações falsas sobre o andamento do processo.

A versão apresentada na ação explica por que surgiu a disputa, mas não resolve sozinha a questão. O procedimento judicial permite que a parte contrária responda e apresente documentos. Depois, os magistrados verificam quais informações foram realmente sustentadas.

Ausência de comprovante de repasse pesou na decisão

O advogado sustentou que já havia devolvido o dinheiro e questionou a indenização. Os desembargadores observaram que não havia comprovante de repasse no processo. Também consideraram inadequado exigir que o cliente provasse uma transferência que alegava nunca ter recebido.

Os registros centrais do episódio podem ser resumidos assim:

Contratação: duas ações iniciadas com advogado em 2016.

duas ações iniciadas com advogado em 2016. Acordo: R$ 25 mil recebidos sem consentimento.

R$ 25 mil recebidos sem consentimento. Cliente: R$ 20 mil previstos para restituição.

R$ 20 mil previstos para restituição. Honorários: R$ 5 mil reservados ao profissional.

R$ 5 mil reservados ao profissional. Danos morais: R$ 5 mil mantidos pela Justiça.

A comparação entre registros foi decisiva para avaliar o caso. Nem toda divergência indica, por si só, que uma versão é falsa. A conclusão depende do conjunto de provas e da ligação dessas informações com a conduta examinada.

Cliente examina contrato e comprovantes em casa enquanto faz uma ligação, procurando esclarecer a falta de repasse do acordo // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que houve condenação por danos morais?

A retenção se estendeu por aproximadamente cinco anos, período considerado grave pela Justiça. A Turma Cível entendeu que a conduta ultrapassava o descumprimento de uma obrigação financeira e atingia a confiança necessária entre o cliente e o profissional contratado.

O Código Civil estabelece regras para avaliar danos e obrigações entre pessoas. Por isso, o resultado não depende apenas de ter ocorrido um problema: importa demonstrar o prejuízo, as circunstâncias e a relação entre eles.

Cliente confere contrato de honorários e documentos de acordo com profissional de orientação jurídica em escritório do DF // Imagem ilustrativa feita por IA

A relação profissional exige prestação de contas

Uma atuação jurídica envolve autorização para determinados atos e dever de informar o titular dos valores recebidos. Acerto de honorários não significa que toda a quantia de um acordo passe a pertencer ao advogado. Os documentos contratuais ajudam a distinguir cada parcela.

A responsabilidade civil examina quando alguém tem o dever de reparar danos causados a outra pessoa. A conclusão depende dos fatos, dos documentos e das regras aplicáveis. Nem todo prejuízo implica indenização automática.

Qual valor a Justiça fixou para o cliente?

Em 3 de setembro de 2026, a 2ª Turma Cível do TJDFT manteve a indenização de R$ 5 mil por danos morais. O recurso do advogado foi rejeitado por unanimidade, conforme a informação publicada pelo próprio tribunal.

O desfecho informado corresponde ao estágio descrito na publicação do tribunal. Para situações semelhantes, registros, contratos, fotos e comprovantes podem ajudar a esclarecer o ocorrido. O resultado de outro processo, porém, não assegura indenização ou condenação automática.