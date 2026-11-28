Entre 2022 e 2023, um homem negociou um lote no Guará, no Distrito Federal, com quem se apresentava como corretor e proprietário. O valor anunciado era de R$ 200 mil. O vendedor garantiu que a documentação estava regular e apresentou uma escritura de doação. A Justiça examinou provas e responsabilidades.

Negociação no Guará começou com promessa de documento regular

Entre 2022 e 2023, um homem negociou um lote no Guará, no Distrito Federal, com quem se apresentava como corretor e proprietário. O valor anunciado era de R$ 200 mil. O vendedor garantiu que a documentação estava regular e apresentou uma escritura de doação.

A notícia do TJDFT apresenta o episódio a partir dos elementos reunidos no processo. O registro ajuda a distinguir o que foi contado pelas partes dos fatos reconhecidos na decisão e evita tratar uma alegação como prova definitiva.

Comprador examina escritura apresentada por vendedor fictício numa sala comercial do Guará, com documentos e chaves sobre a mesa // Imagem ilustrativa feita por IA

Como o comprador descobriu a fraude?

O comprador entregou dois veículos, um imóvel e fez transferências bancárias para a imobiliária ligada ao negociador. Quando tentou registrar o terreno, foi informado de que a escritura atribuída à Codhab era falsa. Também não existia processo de doação em seu nome.

A versão apresentada na ação explica por que surgiu a disputa, mas não resolve sozinha a questão. O procedimento judicial permite que a parte contrária responda e apresente documentos. Depois, os magistrados verificam quais informações foram realmente sustentadas.

Documentos e pagamentos sustentaram a condenação

A investigação reuniu comprovantes bancários, depoimentos e os detalhes da negociação. A defesa disse que o acusado apenas intermediou a venda e não pretendia enganar ninguém. Os julgadores concluíram que ele recebeu pagamentos e conduziu diretamente a tratativa.

Os registros centrais do episódio podem ser resumidos assim:

Lote: terreno oferecido como se tivesse documentação válida.

terreno oferecido como se tivesse documentação válida. Preço: negociação anunciada por R$ 200 mil.

negociação anunciada por R$ 200 mil. Alerta: cartório não encontrou doação em nome do comprador.

cartório não encontrou doação em nome do comprador. Provas: comprovantes e depoimentos examinados pelos julgadores.

comprovantes e depoimentos examinados pelos julgadores. Reparação: R$ 23,7 mil referentes a transferências não devolvidas.

A comparação entre registros foi decisiva para avaliar o caso. Nem toda divergência indica, por si só, que uma versão é falsa. A conclusão depende do conjunto de provas e da ligação dessas informações com a conduta examinada.

O que aconteceu com os bens entregues?

O processo registrou a devolução dos dois veículos e do imóvel utilizados no negócio. Por essa razão, a reparação financeira não incluiu esses bens. A condenação civil fixou R$ 23,7 mil, relativos às transferências que continuaram sem restituição.

O Código Penal distingue condutas criminosas de simples desacordos entre particulares. A existência de uma condenação exige prova dos fatos e dos elementos do crime. Uma reclamação ou suspeita, por si só, não produz a mesma consequência jurídica.

Comprador acompanha a conferência de escritura num cartório do Distrito Federal, enquanto funcionária consulta registros no computador // Imagem ilustrativa feita por IA

A lei diferencia venda irregular e estelionato

O uso de uma escritura com aparência de documento público pesou na avaliação dos desembargadores. Eles consideraram que essa apresentação aumentou a confiança da vítima e reforçou o engano. A conduta foi tratada como crime, além de gerar dever de reparar o prejuízo.

O estelionato envolve enganar alguém para obter vantagem indevida e causar prejuízo. Sua configuração depende de elementos comprovados, não apenas de uma negociação frustrada. A decisão judicial examinou as condutas e as provas específicas da acusação.

Como terminou o julgamento do corretor?

Em 11 de novembro de 2026, a 1ª Turma Criminal do TJDFT confirmou, por unanimidade, um ano e nove meses de reclusão em regime semiaberto. A reincidência influenciou o regime. O processo citado pelo tribunal é o de número 0711631-80.2023.8.07.0014.

O desfecho informado corresponde ao estágio descrito na publicação do tribunal. Para situações semelhantes, registros, contratos, fotos e comprovantes podem ajudar a esclarecer o ocorrido. O resultado de outro processo, porém, não assegura indenização ou condenação automática.