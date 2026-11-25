Para levar o foguete e a torre de lançamento até a plataforma 39B, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, a NASA usa o Crawler-Transporter 2. A máquina tem cerca de 3 mil toneladas, anda sobre oito esteiras organizadas em quatro módulos e, carregada, pode chegar a 1,6 km/h, num ritmo de passeio bem lento.

O que exatamente o crawler carrega?

Vale separar a cena em três partes. O CT-2 é o veículo de transporte. Sobre ele vai o lançador móvel, que reúne a base e a torre com os sistemas de serviço. E o foguete fica preso a esse lançador, não às esteiras. É um sanduíche de engenharia com o foguete de recheio em pé.

A ficha técnica da NASA explica que o crawler toca o lançador em quatro pontos reforçados e não se conecta diretamente ao foguete. Essa interface permite levar o conjunto inteiro e, no destino, transferir o apoio para estruturas fixas da plataforma.

Imagem ilustrativa: o CT-2 tem oito esteiras em quatro módulos e 16 motores elétricos de tração

Três mil toneladas de máquina, oito mil de capacidade

A NASA informa cerca de 6,6 milhões de libras para o CT-2, e outro documento da agência fala em 6,65 milhões. Convertendo, dá perto de 3 mil toneladas métricas só de máquina, antes de qualquer carga subir nela.

A capacidade declarada de transporte é de 18 milhões de libras, ou cerca de 8,2 mil toneladas. São números com papéis diferentes: o primeiro é o peso do próprio crawler; o segundo, o que ele aguenta levar. Nenhum deles é a massa do foguete nem o peso somado de toda a operação.

Como oito esteiras movem tudo isso?

As esteiras não trabalham soltas. Elas estão organizadas em quatro módulos inferiores, um em cada canto, e cada módulo tem duas esteiras. A distribuição cria vários pontos de apoio para espalhar o peso da máquina e da carga. Não são oito veículos puxando uma torre, e sim um único veículo com oito pés.

Quem faz as esteiras andar são motores elétricos de tração, alimentados por geradores a diesel instalados a bordo. A ficha registra 16 motores, quatro por módulo. É o mesmo princípio de alguns gigantes da mineração: o diesel gera a eletricidade, e a eletricidade move o conjunto.

O CT-2 em números:

Massa própria: cerca de 3 mil toneladas.

cerca de 3 mil toneladas. Capacidade de carga: cerca de 8,2 mil toneladas.

cerca de 8,2 mil toneladas. Esteiras: oito, em quatro módulos com duas cada.

oito, em quatro módulos com duas cada. Motores de tração: 16, quatro em cada módulo.

16, quatro em cada módulo. Velocidade de referência: 1 milha por hora carregado, cerca de 1,6 km/h.

Imagem ilustrativa: o sistema hidráulico de nivelamento mantém o foguete na vertical na rampa da plataforma

Na rampa da plataforma, o foguete precisa continuar na vertical

A plataforma fica num ponto mais alto, e o caminho termina numa subida. Para o foguete não inclinar junto, entra em cena o sistema JEL, sigla em inglês para elevação, equalização e nivelamento. Cilindros hidráulicos ajustam lados e cantos do crawler de forma independente.

Quando as esteiras alcançam a rampa, esses ajustes mantêm o lançador nivelado e o foguete na orientação prevista. Por isso a altura do veículo varia, de cerca de 6 a 8 metros, conforme a posição dos cilindros. O nivelamento resolve a diferença entre o caminho inclinado e uma carga muito alta.

Por que andar a apenas 1,6 km/h?

Porque pressa, aqui, é inimiga. A velocidade é limitada pela análise da suavidade do transporte: o importante é que o conjunto chegue sem solavancos. Os 1,6 km/h são uma referência com carga, não uma média obrigatória da viagem inteira, que tem cerca de 6,8 quilômetros até a 39B.

O trajeto inclui ainda aproximação, alinhamento e transferência de apoio. No destino, o lançador é colocado sobre os mecanismos fixos da plataforma, e o crawler pode sair de baixo dele. Quem já empurrou um móvel pesado por uma rampa entende por que ninguém tem pressa com cargas gigantes.

Este infográfico em vídeo da NASA mostra como funcionam os crawlers:

O crawler da era Apollo foi reforçado para transportar o SLS

Os dois crawlers originais foram construídos na década de 1960 para o programa Apollo e depois levaram os ônibus espaciais às plataformas. Para o Artemis, os engenheiros reforçaram componentes de apoio, rolamentos e sistemas do CT-2.

Em 2022, a NASA documentou o uso do crawler com o SLS e a Orion na preparação e no lançamento da Artemis I. Vale lembrar o limite do papel dele: a máquina leva o sistema até a rampa e sai de cena. Na hora da decolagem, o crawler já está longe do foguete.