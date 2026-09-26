O Túnel de Base de São Gotardo mudou a lógica da travessia ferroviária dos Alpes. Em vez de fazer os trens subirem longas rampas pela antiga linha de montanha, a Suíça abriu uma passagem de baixa altitude sob o maciço e criou uma rota muito mais direta para passageiros e para o transporte de carga entre o norte e o sul da Europa.

Por que a travessia antiga exigia tanto esforço dos trens?

Antes da nova obra, a ligação pelo Túnel de Base de São Gotardo ainda não existia, e a rota tradicional precisava contornar o relevo alpino com inclinações, curvas e trechos mais exigentes. Isso funcionava, mas pesava no tempo de viagem e na eficiência, especialmente para composições de carga longas e pesadas.

Esse é justamente o sentido da expressão “ferrovia praticamente plana”. Ela não significa ausência absoluta de desnível, mas uma travessia de baixa altitude e rampas muito mais suaves do que as da antiga linha de montanha, o que reduz o esforço operacional e melhora a fluidez da circulação.

Como o Túnel de Base de São Gotardo cruza os Alpes

O que a obra entregou de tão diferente sob os Alpes?

Segundo a SBB, o túnel foi inaugurado em 2016, tem cerca de 57 km e continua sendo o mais longo túnel ferroviário do mundo. Mais do que um recorde, ele criou a chamada Flachbahn, uma ferrovia plana através dos Alpes que encurta e simplifica a travessia.

Em vez de subir a montanha, o trem entra nela. A diferença parece simples, mas muda tudo: ao atravessar o maciço por baixo, a linha passa a operar com menos limitações de relevo, o que ajuda tanto os serviços de passageiros quanto o corredor de cargas entre os grandes eixos econômicos europeus.

Como essa rota de base funciona na prática?

O projeto integra a nova ligação ferroviária alpina da Suíça, apresentada pelo UVEK como peça central da travessia moderna dos Alpes. O sistema não é apenas um “buraco” comprido na montanha: ele foi pensado para manter fluxo constante, segurança e compatibilidade com volumes altos de tráfego.

Os pontos principais da estrutura são estes:

Duas galerias principais: o túnel opera com dois tubos ferroviários separados, o que melhora a circulação e a segurança.

o túnel opera com dois tubos ferroviários separados, o que melhora a circulação e a segurança. Passagens transversais: conexões internas ligam os dois lados em intervalos regulares.

conexões internas ligam os dois lados em intervalos regulares. Baixa altitude: a linha evita grande parte das inclinações da antiga travessia alpina.

a linha evita grande parte das inclinações da antiga travessia alpina. Função mista: a rota foi desenhada para passageiros e também para o transporte pesado de mercadorias.

Como o Túnel de Base de São Gotardo cruza os Alpes

O que essa travessia quase plana mudou para quem viaja e para quem transporta carga?

O impacto mais visível foi a combinação de viagens mais rápidas com operação mais previsível. Para passageiros, isso significou conexões melhores entre regiões suíças e ligações internacionais mais competitivas. Para as cargas, a vantagem veio da possibilidade de cruzar os Alpes com menos penalidades de inclinação e maior eficiência logística.

Essa lógica é importante porque o corredor alpino não atende apenas à Suíça. Ele faz parte de um eixo continental que liga o norte e o sul da Europa. Quando uma obra como essa reduz esforço e tempo no trecho montanhoso, ela não melhora só uma viagem isolada: reorganiza uma rota inteira.

Se quiser visualizar a escala do túnel por dentro, este vídeo ajuda a entender a dimensão da obra:

Por que o Túnel de Base de São Gotardo continua sendo um marco da engenharia?

Porque ele não impressiona só pelo comprimento. O mérito maior está em ter transformado uma travessia alpina historicamente difícil em uma passagem ferroviária de perfil muito mais racional. A obra atacou o obstáculo principal, que era o relevo, sem depender apenas de otimizações marginais na linha antiga.

No fim, o Túnel de Base de São Gotardo virou um símbolo de como grandes obras conseguem mudar a geografia prática de um continente. Os Alpes continuam no mesmo lugar, mas a ferrovia passou a tratá-los de outro modo: não mais como uma montanha a escalar, e sim como uma barreira atravessada por dentro, em uma rota muito mais plana e eficiente.