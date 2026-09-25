O sistema MOSE parece invisível na maior parte do tempo porque suas 78 comportas ficam deitadas no fundo, cheias de água. Quando a maré sobe demais, ar comprimido expulsa essa água, cada peça ganha flutuabilidade, gira nas dobradiças e forma uma barreira temporária para proteger Veneza e sua lagoa.

Por que o sistema MOSE fica escondido quase o tempo todo?

O MOSE foi concebido para interferir o mínimo possível nas entradas da lagoa em condições normais. Por isso, as comportas permanecem recolhidas dentro de caixas de alojamento no fundo, preenchidas com água e praticamente fora da paisagem cotidiana.

Essa escolha faz diferença para navegação, circulação hídrica e leitura visual da área. Em vez de manter um paredão fixo à vista, o sistema só aparece quando há risco de maré excepcional, momento em que a proteção deixa de ser invisível e passa a funcionar como uma barreira emergencial.

Como o sistema MOSE levanta comportas para fechar a lagoa temporariamente

O que acontece dentro de cada comporta quando a maré ameaça Veneza?

No momento de ativação, o sistema de comportas injeta ar comprimido no interior das estruturas. Esse ar empurra a água para fora, reduz o peso da peça e faz com que ela suba por flutuabilidade, girando em torno de suas articulações.

O movimento não depende de um guindaste puxando a placa para cima. A própria mudança interna de água para ar permite a rotação. Quando a emergência termina, o processo se inverte: a água volta a entrar, a comporta perde flutuabilidade e desce novamente ao alojamento.

Como 78 peças separadas conseguem fechar a lagoa?

O conjunto foi distribuído em 4 barreiras móveis posicionadas nas entradas da Lagoa de Veneza. Quando elas sobem em sequência, passam a funcionar como um bloqueio coordenado entre o mar e a lagoa, reduzindo a entrada da água de maré excepcional.

A organização do sistema pode ser resumida assim:

78 comportas: são as peças metálicas móveis que sobem quando o sistema é acionado.

são as peças metálicas móveis que sobem quando o sistema é acionado. 4 barreiras: elas distribuem as comportas pelos acessos estratégicos da lagoa.

elas distribuem as comportas pelos acessos estratégicos da lagoa. 3 bocas de porto: Lido, Malamocco e Chioggia concentram os pontos de fechamento.

Lido, Malamocco e Chioggia concentram os pontos de fechamento. Fechamento temporário: a lagoa não fica isolada permanentemente, apenas durante eventos de maré alta relevante.

Como o sistema MOSE levanta comportas para fechar a lagoa temporariamente

Por que esse tipo de defesa é tão importante para Veneza?

A cidade de Veneza e sua lagoa formam um conjunto histórico extremamente sensível à água alta. Isso ajuda a entender por que a proteção precisa acontecer sem transformar de forma permanente um ambiente que também depende de trocas constantes com o mar.

O MOSE tenta equilibrar essas duas necessidades. De um lado, há a defesa contra alagamentos. De outro, existe a preservação de um espaço urbano e lagunar singular. Por isso, o sistema foi pensado para aparecer apenas quando necessário, em vez de impor uma barreira fixa todos os dias.

O que mais chama atenção no funcionamento do MOSE?

O aspecto mais marcante é que a proteção nasce do próprio fundo do mar. Quem vê as placas inclinadas acima da água enxerga o fim de um processo que começa escondido, com caixas submersas, dobradiças, ar comprimido e uma sequência calculada de elevação.

Essa lógica torna o sistema MOSE diferente de uma muralha convencional. Em vez de existir como obstáculo permanente, ele permanece ausente até o momento crítico. Só então aquelas grandes comportas metálicas emergem, fecham temporariamente a lagoa e devolvem a Veneza uma defesa que quase nunca fica visível.