Redes de pesca de seis mil anos desapareceram, mas deixaram impressões dentro de vasos de barro no Japão. Pesquisadores examinaram essas marcas e reconstruíram detalhes dos fios e dos nós. A análise estimou que produzir uma rede podia exigir mais de 85 horas de trabalho, sinal de uma atividade cuidadosa.

Os vasos guardaram rastros de fibras antigas

Fragmentos de cerâmica do período Jomon, no Japão, apresentavam marcas difíceis de ver a olho nu. Em vez de encontrar redes intactas, pesquisadores reconheceram impressões que as fibras deixaram no barro quando os recipientes foram produzidos ou usados.

A equipe ligada à Universidade de Kumamoto examinou peças provenientes de sítios em regiões como Hokkaido e Kyushu. As marcas ajudam a estudar materiais que se desfizeram, mostrando o valor de observar o interior dos objetos e não apenas sua decoração externa.

Pesquisadora posiciona um fragmento de cerâmica Jomon em um aparelho de microtomografia, usado para estudar impressões antigas no barro // Imagem ilustrativa feita por IA

Como descobriram os nós sem encontrar as redes?

Os cientistas usaram técnicas de imagem para observar pequenas marcas no barro e comparar padrões compatíveis com fios entrelaçados. O exame permitiu reconstituir características da rede, mas não recuperou fisicamente as fibras que existiam milhares de anos atrás.

O estudo publicado no Journal of Archaeological Science descreve essa reconstrução. A diferença é essencial: a cerâmica preservou uma impressão do objeto, e os pesquisadores produziram uma interpretação de sua estrutura com base nas marcas identificadas.

Fabricar a rede exigia tempo e conhecimento

Fazer uma rede envolve preparar fios, repetir nós e manter espaços adequados entre as partes. O trabalho exige regularidade e paciência, mesmo quando o material parece simples. Os vestígios sugerem que pescadores antigos conheciam maneiras de produzir esse equipamento.

Os vasos oferecem pistas sobre etapas de um trabalho desaparecido:

Fibras: materiais que deixaram marcas e não foram recuperados intactos.

materiais que deixaram marcas e não foram recuperados intactos. Nós: padrões reconstruídos com ajuda de exames de imagem.

padrões reconstruídos com ajuda de exames de imagem. Malhas: espaços entre fios, importantes para o formato da rede.

espaços entre fios, importantes para o formato da rede. Tempo: estimativa superior a 85 horas para confeccionar um exemplar.

estimativa superior a 85 horas para confeccionar um exemplar. Limite: a duração calculada não mede o trabalho de cada pessoa antiga.

a duração calculada não mede o trabalho de cada pessoa antiga. Exames: imagens permitem examinar a estrutura sem quebrar a cerâmica.

imagens permitem examinar a estrutura sem quebrar a cerâmica. Regiões: peças vieram de sítios em áreas distintas do Japão.

A Universidade de Kumamoto destacou a estimativa de mais de 85 horas para uma rede. Esse cálculo depende do modelo estudado e não pode ser convertido automaticamente em tempo gasto por qualquer pescador do período.

O que as redes dizem sobre a pesca antiga?

Redes permitem capturar peixes por uma técnica diferente de anzóis e lanças. A presença de seus vestígios ajuda a entender a variedade dos instrumentos de pesca empregados por grupos que viviam próximos da água em diferentes regiões japonesas.

A tradição da cerâmica Jomon é conhecida por uma longa história e por mudanças de forma e produção. Isso não significa que todas as comunidades do período usassem redes iguais ou trabalhassem com a mesma quantidade de horas.

Reencenação de uma pessoa Jomon confeccionando uma rede de pesca no antigo Japão, com fios vegetais, nós regulares e ferramentas simples // Imagem ilustrativa feita por IA

Como uma impressão pode revelar uma rede?

Quando fibras se decompõem, fica difícil demonstrar como eram trançadas. As marcas em cerâmica podem preservar o desenho de uma trama por mais tempo do que a própria rede, desde que a superfície não tenha sido muito danificada.

A técnica de imagem contribui para estudar esses detalhes sem destruir a peça. Mas nem toda marca é uma rede, e a conclusão depende da comparação cuidadosa com padrões conhecidos, experimentos e informações do sítio arqueológico.

O trabalho dos pescadores ganhou uma nova pista

A descoberta não mostra o rosto nem o nome de quem fabricou as redes. Ela registra uma habilidade prática, repetida com cuidado, que sustentava atividades de pesca. O tempo investido no equipamento ajuda a imaginar seu valor para as comunidades antigas.

Os vasos japoneses mostram que objetos comuns podem guardar sinais de técnicas desaparecidas. A pesquisa transformou marcas pequenas no barro em informação sobre materiais, nós e esforço humano, sem afirmar que uma rede completa tenha sobrevivido por seis milênios.