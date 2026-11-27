No norte da Arábia Saudita, paredes rochosas desenham retângulos sobre o chão do deserto. Arqueólogos documentaram mais de 1.600 estruturas desse tipo, chamadas mustatil, algumas com cerca de 7 mil anos. A escavação de uma delas, com 140 metros, revelou restos de animais e pistas de possíveis encontros rituais.

As grandes estruturas formam desenhos no deserto

Os monumentos são conhecidos como mustatil, palavra relacionada ao formato retangular. Eles aparecem em vários pontos do norte da Arábia Saudita, numa paisagem onde paredes de pedra construídas há milênios ainda podem ser reconhecidas por pesquisadores.

A Universidade da Austrália Ocidental informou que equipes identificaram mais de 1.600 estruturas numa área muito extensa. O número se refere ao conjunto estudado, não a uma cidade única nem a construções erguidas todas exatamente no mesmo ano.

Entrada estreita de um mustatil próximo de AlUla aparece entre paredes baixas de arenito, com uma pesquisadora observando a estrutura // Imagem ilustrativa feita por IA

O que havia dentro da estrutura de 140 metros?

Uma das escavações investigou um monumento próximo de AlUla, com cerca de 140 metros de comprimento. Pesquisadores encontraram restos de animais e elementos que sugerem práticas de reunião e oferenda, embora o significado exato dos acontecimentos continue incerto.

O artigo publicado na PLOS ONE apresenta os resultados dessa escavação. A presença dos ossos é um dado material; associá-los a cerimônias é uma interpretação construída a partir do modo como estavam depositados e das características do lugar.

As pedras ajudam a reconstruir encontros antigos

Construir uma estrutura tão longa exigia mover materiais e organizar tarefas. O conjunto indica participação humana planejada, mas não permite calcular com precisão quantas pessoas trabalharam em cada monumento nem por quanto tempo os espaços foram utilizados.

A pesquisa diferencia o que apareceu no terreno das hipóteses:

Retângulos: forma repetida nas construções documentadas.

forma repetida nas construções documentadas. Pedras: material usado para erguer paredes baixas e compridas.

material usado para erguer paredes baixas e compridas. 140 metros: extensão do monumento estudado em escavação detalhada.

extensão do monumento estudado em escavação detalhada. Restos animais: vestígios encontrados no interior da estrutura.

vestígios encontrados no interior da estrutura. Rituais: interpretação possível, sem conhecimento completo das crenças locais.

interpretação possível, sem conhecimento completo das crenças locais. Região: monumentos distribuídos por área extensa do norte da Arábia Saudita.

monumentos distribuídos por área extensa do norte da Arábia Saudita. Estudo: comparação entre escavação de um exemplar e levantamentos regionais.

comparação entre escavação de um exemplar e levantamentos regionais. Comparação: o significado do conjunto exige estudar outros monumentos e os ambientes próximos.

A Universidade da Austrália Ocidental associa a pesquisa a práticas coletivas do período Neolítico. Isso não prova que todas as estruturas serviam à mesma cerimônia. O uso de cada local precisa ser comparado com o material realmente recuperado.

Por que as construções são tão antigas?

Os estudos situam parte desses monumentos em um período de até 7 mil anos atrás, quando comunidades ocupavam paisagens da península Arábica em condições ambientais diferentes das atuais. As datas vêm de pesquisas arqueológicas e de materiais associados aos sítios.

A história dos mustatil ainda reúne muitas questões sobre sua construção e distribuição. Não há inscrições capazes de explicar diretamente quais pessoas organizaram cada obra, nem documentos que descrevam os encontros que podem ter ocorrido nesses espaços.

Reencenação do Neolítico mostra quatro pessoas construindo paredes de pedra de um mustatil, com vegetação esparsa no deserto da Arábia // Imagem ilustrativa feita por IA

Como era o deserto naquele passado?

A paisagem não permaneceu igual ao longo dos milênios. Variações de chuva, vegetação e disponibilidade de água influenciavam onde grupos humanos e animais podiam circular. Esse contexto ajuda a entender por que monumentos aparecem em regiões hoje muito secas.

Mas não basta olhar o clima atual para imaginar a vida de então. As condições ambientais precisam ser reconstruídas por estudos próprios, sem supor que todas as comunidades tinham os mesmos recursos, hábitos ou motivos para construir estruturas de pedra.

A função exata ainda é estudada

A grande quantidade de monumentos mostra que o tipo de construção teve importância para diferentes comunidades. A escavação de um mustatil permite investigar um exemplo concreto, mas não traduz automaticamente as crenças de toda a região numa única explicação.

Os 1.600 retângulos e o exemplar de 140 metros oferecem uma janela para encontros coletivos muito antigos. A força da descoberta está nos vestígios, enquanto o significado completo das cerimônias permanece uma pergunta aberta para a arqueologia.