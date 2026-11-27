Uma peça romana metálica, do tamanho aproximado da palma de uma mão, apareceu praticamente inteira na Inglaterra. Ela tem 12 faces, aberturas redondas e pequenas saliências nas pontas. O objeto encontrado em Norton Disney tem cerca de 1.700 anos, mas pesquisadores ainda não sabem para que ele servia.

A descoberta aconteceu em Norton Disney

O objeto foi encontrado em 2023, na região de Norton Disney, no condado inglês de Lincolnshire. É um dodecaedro romano, nome dado a peças com 12 faces que já apareceram em outros sítios ligados à presença de Roma na Europa.

Segundo o Conselho de Lincolnshire, o exemplar mede cerca de oito centímetros e pesa aproximadamente 245 gramas. Seu bom estado de preservação chamou atenção porque vários objetos semelhantes chegaram aos museus quebrados ou sem um contexto completo de descoberta.

Escavação reconstituída em Norton Disney mostra um dodecaedro romano parcialmente enterrado, com arqueólogos examinando a peça // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que as 12 faces ainda intrigam pesquisadores?

Cada face tem uma abertura, e as extremidades apresentam pequenas esferas. A peça foi produzida em liga de cobre, mas não traz instruções, inscrições explicativas ou marcas que permitam identificar uma função segura para todos os exemplares conhecidos.

Existem hipóteses sobre medição, artesanato e cerimônias, mas nenhuma virou conclusão aceita para cada objeto. A descrição dos dodecaedros romanos reúne propostas diferentes, o que mostra por que o mistério não deve ser resolvido apenas pela aparência curiosa.

O estado da peça ajuda a documentar detalhes

Quando uma peça está quase inteira, pesquisadores conseguem comparar tamanhos das aberturas, formato das pontas e marcas de fabricação. Isso permite descrever melhor o objeto, mesmo sem descobrir exatamente o que os antigos usuários faziam com ele.

Os dados confirmados são diferentes das explicações propostas:

Formato: sólido vazado com doze faces de cinco lados.

sólido vazado com doze faces de cinco lados. Material: metal formado por liga que contém cobre.

metal formado por liga que contém cobre. Medidas: cerca de oito centímetros e 245 gramas.

cerca de oito centímetros e 245 gramas. Data: objeto romano com idade aproximada de 1.700 anos.

objeto romano com idade aproximada de 1.700 anos. Uso: nenhuma função foi demonstrada de maneira definitiva.

nenhuma função foi demonstrada de maneira definitiva. Achado: peça recuperada em 2023 e apresentada para visitação pública.

peça recuperada em 2023 e apresentada para visitação pública. Comparações: objetos semelhantes aparecem em diferentes partes da antiga Europa romana.

objetos semelhantes aparecem em diferentes partes da antiga Europa romana. Exposição: o exemplar foi apresentado ao público depois da descoberta documentada.

O nome dodecaedro indica a forma geométrica, não uma atividade específica. A descoberta também não prova que o objeto fosse uma ferramenta militar, brinquedo ou instrumento religioso. Essas interpretações exigem outras evidências além das aberturas circulares.

Exame do dodecaedro romano destaca os anéis ao redor dos furos e a superfície de cobre envelhecido, com detalhes das faces preservadas // Imagem ilustrativa feita por IA

O que se conhece do lugar onde ele apareceu?

Norton Disney tem outros vestígios da época romana, incluindo uma área de antiga ocupação. A documentação da Historic England descreve um sítio de vila romana na região, útil para entender a presença daquele período no território.

Isso não significa que o dodecaedro pertencesse à vila documentada ou que fosse usado dentro de uma casa específica. O local de descoberta precisa ser distinguido das informações gerais sobre os demais sítios conhecidos na mesma comunidade.

Por que nem todo objeto antigo tem uso conhecido?

A arqueologia identifica muitas ferramentas por marcas de desgaste, comparações e registros escritos. No caso dos dodecaedros, faltam informações diretas que liguem sua forma a uma tarefa comprovada em textos ou imagens do período romano.

Uma hipótese pode parecer convincente e ainda assim continuar sem prova suficiente. Por isso, pesquisadores procuram peças em contextos bem registrados e comparam características. Uma explicação útil precisa resistir a testes, não somente combinar com o desenho do metal.

O mistério permanece após a descoberta

A preservação do exemplar de Norton Disney oferece mais detalhes para estudo e exposição pública. A peça ajuda a comparar dodecaedros encontrados em regiões diferentes, mesmo que nenhum deles tenha resolvido o problema de sua finalidade.

O resultado mais seguro é reconhecer a qualidade do trabalho em metal e a falta de resposta definitiva sobre o uso. O objeto romano continua sendo uma pergunta aberta, e essa incerteza faz parte de uma apresentação fiel do achado.