A mangueira do botijão de gás e o regulador precisam de atenção. Esses acessórios têm marcações e prazo de validade; cinco anos são uma referência importante para conferir. Observar as datas e a certificação ajuda a evitar peças vencidas, ressecadas ou inadequadas para a instalação doméstica da cozinha.
As peças de ligação também envelhecem
O regulador controla a pressão do gás que sai do botijão, enquanto a mangueira leva o combustível ao fogão. Os dois acessórios trabalham juntos e precisam ser adequados à instalação. Peças rachadas, vencidas ou improvisadas não devem ser usadas mesmo quando o fogão parece funcionar.
O Corpo de Bombeiros do Paraná informa que o regulador certificado tem validade de cinco anos. Também orienta observar a marcação e as condições da mangueira. A data precisa ser conferida no próprio produto, sem presumir que toda peça foi fabricada no mesmo ano.
Como identificar a validade da mangueira?
Observe as inscrições no corpo do acessório. A mangueira aprovada para uso doméstico com gás liquefeito de petróleo deve trazer informações exigidas pelo regulamento. O Inmetro explica como identificar a certificação e as marcações necessárias para reconhecer uma peça regular.
Se os dados estiverem apagados, a mangueira estiver ressecada ou houver qualquer sinal de dano, não continue usando como se nada tivesse acontecido. A troca precisa respeitar o modelo indicado para o fogão e as condições da instalação, sem adaptações improvisadas.
Qual é o prazo do regulador?
Não basta olhar apenas para a mangueira. O regulador de pressão também possui data e marcação de conformidade. O prazo de cinco anos aparece em orientações oficiais para esse acessório. Não use aparência externa como prova de segurança, pois desgaste e validade são assuntos diferentes.
- Regulador: procurar fabricante, marca de conformidade e validade identificável no acessório.
- Mangueira: ler inscrições obrigatórias, data e indicação de uso com GLP.
- Estado: observar rachaduras, ressecamento, deformações ou encaixes danificados.
- Instalação: evitar extensões, emendas e soluções que não sigam os padrões exigidos.
- Troca: usar peças certificadas e, quando necessário, serviço profissional habilitado.
A presença de selo não autoriza continuar usando um item depois do prazo ou quando está danificado. Validade e integridade precisam ser avaliadas juntas. Em caso de dúvida sobre o tipo de instalação, a medida segura é consultar profissional qualificado.
Quais cuidados ajudam a prevenir vazamentos?
O botijão deve permanecer na posição correta e em local indicado para o uso, com ventilação adequada. Não improvise mangueiras mais longas ou passe acessórios por trás de fontes de calor. Gás de cozinha exige instalação compatível com as orientações do fabricante e as normas aplicáveis.
Se houver cheiro de gás, afaste-se do local, evite chamas e não acione interruptores ou equipamentos elétricos. Procure ajuda especializada e siga as orientações dos bombeiros. Não faça testes de vazamento com fogo nem tente resolver falhas graves com fita adesiva.
A certificação ajuda a escolher a peça correta
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, mantém regras para identificação das mangueiras destinadas ao gás doméstico. A marcação facilita reconhecer produtos certificados. Compras devem ser feitas em pontos confiáveis, com embalagem e informações claras sobre o acessório.
Regulador e mangueira têm funções diferentes dentro da instalação de GLP, ou gás liquefeito de petróleo. A substituição deve respeitar as especificações do equipamento. Peças parecidas nem sempre são equivalentes, especialmente quando o fogão exige montagem ou conexão diferente.
Vale olhar as datas antes de faltar gás
Aproveite um momento em que o fogão esteja desligado para localizar as inscrições e conferir se os acessórios estão dentro do prazo. Isso não exige desmontar a ligação. A inspeção visual não substitui avaliação técnica quando surgem sinais de vazamento ou dano.
O cuidado mais importante é não esperar um problema aparecer para trocar o que venceu. Com itens certificados, instalação adequada e atenção às datas, a cozinha fica menos exposta a riscos evitáveis, sem necessidade de ajustes caseiros perigosos.
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