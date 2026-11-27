A mangueira do botijão de gás e o regulador precisam de atenção. Esses acessórios têm marcações e prazo de validade; cinco anos são uma referência importante para conferir. Observar as datas e a certificação ajuda a evitar peças vencidas, ressecadas ou inadequadas para a instalação doméstica da cozinha.

As peças de ligação também envelhecem

O regulador controla a pressão do gás que sai do botijão, enquanto a mangueira leva o combustível ao fogão. Os dois acessórios trabalham juntos e precisam ser adequados à instalação. Peças rachadas, vencidas ou improvisadas não devem ser usadas mesmo quando o fogão parece funcionar.

O Corpo de Bombeiros do Paraná informa que o regulador certificado tem validade de cinco anos. Também orienta observar a marcação e as condições da mangueira. A data precisa ser conferida no próprio produto, sem presumir que toda peça foi fabricada no mesmo ano.

Homem compara mangueira de gás ressecada com uma nova, ambas transparentes e com faixa amarela, sobre bancada de trabalho // Imagem ilustrativa feita por IA

Como identificar a validade da mangueira?

Observe as inscrições no corpo do acessório. A mangueira aprovada para uso doméstico com gás liquefeito de petróleo deve trazer informações exigidas pelo regulamento. O Inmetro explica como identificar a certificação e as marcações necessárias para reconhecer uma peça regular.

Se os dados estiverem apagados, a mangueira estiver ressecada ou houver qualquer sinal de dano, não continue usando como se nada tivesse acontecido. A troca precisa respeitar o modelo indicado para o fogão e as condições da instalação, sem adaptações improvisadas.

Qual é o prazo do regulador?

Não basta olhar apenas para a mangueira. O regulador de pressão também possui data e marcação de conformidade. O prazo de cinco anos aparece em orientações oficiais para esse acessório. Não use aparência externa como prova de segurança, pois desgaste e validade são assuntos diferentes.

A inspeção visual pode começar pelos seguintes pontos:

Regulador : procurar fabricante, marca de conformidade e validade identificável no acessório.

: procurar fabricante, marca de conformidade e validade identificável no acessório. Mangueira : ler inscrições obrigatórias, data e indicação de uso com GLP.

: ler inscrições obrigatórias, data e indicação de uso com GLP. Estado : observar rachaduras, ressecamento, deformações ou encaixes danificados.

: observar rachaduras, ressecamento, deformações ou encaixes danificados. Instalação : evitar extensões, emendas e soluções que não sigam os padrões exigidos.

: evitar extensões, emendas e soluções que não sigam os padrões exigidos. Troca: usar peças certificadas e, quando necessário, serviço profissional habilitado.

A presença de selo não autoriza continuar usando um item depois do prazo ou quando está danificado. Validade e integridade precisam ser avaliadas juntas. Em caso de dúvida sobre o tipo de instalação, a medida segura é consultar profissional qualificado.

Quais cuidados ajudam a prevenir vazamentos?

O botijão deve permanecer na posição correta e em local indicado para o uso, com ventilação adequada. Não improvise mangueiras mais longas ou passe acessórios por trás de fontes de calor. Gás de cozinha exige instalação compatível com as orientações do fabricante e as normas aplicáveis.

Se houver cheiro de gás, afaste-se do local, evite chamas e não acione interruptores ou equipamentos elétricos. Procure ajuda especializada e siga as orientações dos bombeiros. Não faça testes de vazamento com fogo nem tente resolver falhas graves com fita adesiva.

Técnico examina o regulador metálico de um botijão de gás com uma lanterna, junto de mangueira transparente com faixa amarela // Imagem ilustrativa feita por IA

A certificação ajuda a escolher a peça correta

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, mantém regras para identificação das mangueiras destinadas ao gás doméstico. A marcação facilita reconhecer produtos certificados. Compras devem ser feitas em pontos confiáveis, com embalagem e informações claras sobre o acessório.

Regulador e mangueira têm funções diferentes dentro da instalação de GLP, ou gás liquefeito de petróleo. A substituição deve respeitar as especificações do equipamento. Peças parecidas nem sempre são equivalentes, especialmente quando o fogão exige montagem ou conexão diferente.

Vale olhar as datas antes de faltar gás

Aproveite um momento em que o fogão esteja desligado para localizar as inscrições e conferir se os acessórios estão dentro do prazo. Isso não exige desmontar a ligação. A inspeção visual não substitui avaliação técnica quando surgem sinais de vazamento ou dano.

O cuidado mais importante é não esperar um problema aparecer para trocar o que venceu. Com itens certificados, instalação adequada e atenção às datas, a cozinha fica menos exposta a riscos evitáveis, sem necessidade de ajustes caseiros perigosos.