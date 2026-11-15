O ferro de cabelo quente não deve ficar diretamente na bancada do banheiro após o uso. Conforme o material, o contato pode atingir revestimentos laminados, selantes da pedra e acabamentos próximos aos azulejos. Além das marcas, existe risco de queimadura e choque elétrico quando o aparelho fica perto da água.

Quais superfícies podem sofrer com a chapinha quente?

Três grupos merecem atenção: madeira revestida ou MDF laminado, pedras com selante e áreas de azulejo com rejunte ou acabamento sensível. O efeito não é igual em todos os materiais. Uma superfície resistente ao calor pode suportar melhor o contato, mas o revestimento próximo pode não ter a mesma proteção.

A chapinha alisadora funciona com placas aquecidas para modelar os cabelos. Mesmo desligada, continua quente por algum tempo. Por isso, apoiar o aparelho sobre um móvel comum pode causar marcas de contato, além de representar risco para crianças e animais.

Desligar a chapinha não significa que suas placas já estejam frias o suficiente para guardar – Imagem ilustrativa feita por IA

Madeira laminada e acabamentos merecem proteção

Em bancadas de MDF com laminado, calor concentrado pode afetar colas, bordas e revestimentos, causando deformação ou mudança de brilho. O risco depende do material e do tempo de contato. Uma toalha dobrada não é proteção adequada, pois pode aquecer, queimar ou dificultar a ventilação.

O cuidado deve incluir também a junção entre pia e bancada, onde podem existir materiais diferentes. Mesmo quando a peça principal suporta calor, bordas e selantes podem ser mais vulneráveis. Colocar o ferro diretamente sobre a superfície por vários minutos é um hábito evitável.

O granito e o azulejo também podem ficar marcados?

Granito e cerâmica costumam tolerar calor melhor que vários laminados, mas isso não garante que todos os acabamentos sejam iguais. Algumas pedras recebem tratamentos de superfície; azulejos têm rejunte e materiais de vedação ao redor. Não existe base para afirmar que toda chapinha deixa manchas brancas permanentes nesses materiais.

O risco aumenta quando a parte aquecida encosta em resinas, tintas, silicones ou revestimentos próximos. A melhor medida não é testar a resistência da pedra: é impedir o contato direto com o aparelho quente. Se aparecer uma marca, consulte as orientações do acabamento antes de usar produtos abrasivos.

Água e eletricidade aumentam o perigo no banheiro

O Electrical Safety First recomenda manter chapinhas longe de pias cheias, banheiras e chuveiros. Não use o aparelho com mãos molhadas nem deixe o plugue ou cabo em contato com água. O risco elétrico é diferente do dano causado pelo calor à bancada.

Mesmo desligado pelo botão, um aparelho conectado à tomada pode representar perigo perto da água. Ao terminar, retire o plugue com as mãos secas e mantenha o fio longe das placas quentes. Se cair em água, não tente pegá-lo antes de cortar a alimentação elétrica com segurança.

O uso de um apoio resistente ao calor ajuda a proteger a bancada durante o resfriamento – Imagem ilustrativa feita por IA

Uma base térmica evita contato direto com a bancada

Uma solução é reservar um tapete ou apoio próprio, resistente ao calor, em superfície plana e seca. O material deve ser compatível com as temperaturas indicadas pelo fabricante. Madeira comum, pano úmido e plástico sem classificação térmica não substituem uma base adequada.

Antes de deixar o aparelho esfriar, confira estes cuidados essenciais:

Desligar: tire o plugue da tomada ao terminar.

tire o plugue da tomada ao terminar. Apoiar: use superfície firme e resistente ao calor.

use superfície firme e resistente ao calor. Afastar: mantenha distância da pia, torneira e toalhas.

mantenha distância da pia, torneira e toalhas. Proteger: deixe as placas longe do cabo e de objetos.

deixe as placas longe do cabo e de objetos. Esperar: guarde somente após esfriar conforme o manual.

O mesmo guia lembra que alisadores podem permanecer quentes por dezenas de minutos. Isso torna arriscado colocá-los imediatamente em gavetas, armários ou bolsas comuns. Um suporte térmico apropriado ajuda a deixar o aparelho em resfriamento sem contato com superfícies sensíveis.

Como guardar o ferro de cabelo com segurança?

Depois de esfriar, confira se o aparelho está seco, limpo e desconectado. Não enrole o cabo apertado ao redor da chapinha, pois isso pode desgastar a ligação. A prevenção de queimaduras também exige manter o aparelho longe das crianças durante o resfriamento.

É possível proteger a bancada sem adivinhar qual material aguenta o calor. Escolha um apoio térmico apropriado, mantenha distância da água e espere o tempo de resfriamento. Assim, reduz-se o risco de marcas em acabamentos, de queimaduras e de acidentes elétricos no banheiro.