Uma luz sob o armário da cozinha ajuda a iluminar a bancada de preparo à noite e reduz sombras criadas pelo corpo diante da luz do teto. Para uma instalação simples, é melhor escolher luminária pronta, de baixa tensão ou recarregável. Ligações elétricas fixas precisam de um profissional qualificado.

Por que a luz do teto deixa sombras na bancada?

A pessoa que fica diante do balcão pode bloquear a iluminação que vem de cima. O Departamento de Energia dos Estados Unidos cita luminárias instaladas sob armários como opção de luz direcionada à superfície de trabalho. Iluminação próxima da tarefa ajuda a enxergar melhor os alimentos e utensílios.

A luz complementar não precisa clarear o cômodo inteiro. Seu papel é iluminar a área onde se cortam legumes, leem receitas e organizam ingredientes. Quando a bancada recebe luz uniforme e sem reflexos fortes, fica mais fácil identificar detalhes do preparo durante a noite.

Uma luz instalada sob o armário pode reduzir as sombras que aparecem sobre a bancada

Luminárias prontas simplificam a instalação

Modelos recarregáveis ou de baixa tensão podem evitar mudanças na fiação fixa da casa, desde que sejam usados conforme o manual. Observe o tipo de alimentação, o método de fixação e a proteção contra umidade. Equipamento pronto e certificado é preferível a adaptações feitas com fios soltos.

Uma luminária alimentada por bateria exige recarga e verificação periódica. Já modelos ligados à tomada precisam de cabo bem posicionado, distante de calor e água. Escolha a opção que se encaixa na rotina sem criar fios atravessando a pia nem tomadas sobrecarregadas.

Como escolher tamanho e tipo de luz?

Meça a faixa livre sob o armário e a área realmente usada para preparar alimentos. Uma peça curta demais deixa partes escuras; outra mal posicionada pode refletir na superfície. Prefira luz distribuída na área de trabalho e verifique as dimensões do produto antes da compra.

Confira estes pontos na escolha:

Alimentação: bateria, recarga ou fonte de baixa tensão conforme o fabricante.

bateria, recarga ou fonte de baixa tensão conforme o fabricante. Medidas: comprimento suficiente para a área onde os alimentos são preparados.

comprimento suficiente para a área onde os alimentos são preparados. Fixação: suporte e superfície aceitos no manual do produto.

suporte e superfície aceitos no manual do produto. Proteção: distância segura de vapor, pia e calor do fogão.

Antes de fixar, teste a iluminação no horário em que a cozinha costuma ser usada. Observe se existe sombra sobre a tábua de corte e se a luz incomoda os olhos. Boa posição e intensidade adequada importam mais que brilho excessivo na bancada.

Segurança elétrica exige atenção redobrada

O Ministério de Minas e Energia alerta para riscos de fios danificados, umidade e adaptações improvisadas em instalações domésticas. Por isso, não faça emendas expostas, não esconda cabos danificados e evite equipamentos sem identificação. A ligação elétrica fixa deve ficar com profissional qualificado.

Siga também as orientações de ventilação e distância de calor do fabricante. Luminárias usadas perto da pia precisam ser apropriadas para aquele ambiente. Se o armário tiver revestimento solto, a fixação adesiva pode falhar. Superfície limpa e firme evita que a luminária caia durante o uso.

O recurso melhora a visibilidade sem exigir mudanças na iluminação principal da cozinha

Onde posicionar a luz para cortar alimentos?

A luminária deve iluminar a parte da bancada em que as mãos trabalham, sem ficar voltada diretamente para os olhos. Teste a posição com uma tábua de corte vazia antes de instalar. O ideal é reduzir sombras na região central e preservar uma visão confortável dos ingredientes.

Se houver portas ou gavetas próximas, verifique se elas abrem sem tocar no aparelho. Evite pontos onde vapor e gordura atinjam a luminária com frequência. Uma faixa de luz bem localizada pode melhorar a tarefa mesmo sem mudar a iluminação geral do cômodo.

Manutenção e limpeza conservam a iluminação

A iluminação envolve a distribuição de luz nos ambientes, mas o conforto também depende de limpeza e posicionamento. Desligue a luminária antes de passar pano conforme o manual. Água sobre partes elétricas e produtos agressivos podem danificar o equipamento.

Verifique periodicamente o cabo, a fonte, o suporte e a bateria quando houver. Se surgir aquecimento anormal, cheiro de queimado ou falha, suspenda o uso. A luz sob o armário deve facilitar o preparo da comida sem criar novos riscos na cozinha.