Extrema, em Minas Gerais, reúne centros de distribuição que enviam produtos a várias regiões. A cidade também oferece passeios na natureza, como o Parque Cachoeira do Salto. Dados oficiais mostram a força econômica local, mas o peso exato do município no comércio eletrônico brasileiro ainda depende de estimativas.

Por que Extrema atrai tantos centros de distribuição?

Extrema fica no sul mineiro, próxima à divisa com São Paulo e conectada à Rodovia Fernão Dias. Esse posicionamento facilita a circulação de mercadorias entre grandes mercados consumidores. A instalação de centros logísticos também depende de terrenos, infraestrutura, mão de obra e escolhas feitas pelas empresas.

Em 2024, a Agência Minas informou a abertura de um centro de distribuição da Adidas operado pela DHL, com previsão de 260 empregos em três anos. O anúncio ajuda a mostrar a presença do setor, mas previsão de vagas não deve ser confundida com contratações já realizadas.

As paisagens naturais revelam um lado diferente de uma cidade conhecida pela movimentação de mercadorias – Foto: Vilamir Azevedo / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Os números da cidade ajudam a medir seu crescimento

O IBGE registra 53.482 moradores no Censo de 2022 e um PIB por habitante de R$ 377.790,63 em 2023. Esse último indicador divide a produção econômica local pela população. Não significa que cada morador receba esse valor em salário ou renda.

Algumas divulgações associam Extrema a um quarto das operações do comércio eletrônico brasileiro. Sem um levantamento público que defina período, método e tipo de produto, o número deve ser tratado como estimativa atribuída, não como uma contagem confirmada de todos os pacotes vendidos no país.

O que existe na cidade além dos galpões?

O comércio eletrônico explica parte da economia local, mas Extrema também integra uma região de montanhas, cursos de água e rotas de visitação. O Parque Cachoeira do Salto aparece no portal estadual de turismo como ponto de contemplação, com estrutura de apoio e caminhos para observar a paisagem.

Para organizar uma visita, vale distinguir as atividades oferecidas:

Parque do Salto: área para observar a queda d’água e aproveitar espaços de descanso.

área para observar a queda d’água e aproveitar espaços de descanso. Mirantes: escolha acessos liberados e confira o tempo de deslocamento antes de sair.

escolha acessos liberados e confira o tempo de deslocamento antes de sair. Caminhadas: verifique dificuldade, sinalização e condições climáticas de cada percurso.

verifique dificuldade, sinalização e condições climáticas de cada percurso. Comércio local: reserve um momento para conhecer serviços e estabelecimentos do centro.

reserve um momento para conhecer serviços e estabelecimentos do centro. Segurança: não entre na cachoeira, indicada como imprópria para banho devido à correnteza.

As atrações têm usos diferentes. Um centro de distribuição é área de trabalho e circulação de veículos, não um passeio aberto ao público. Já parques e espaços de lazer exigem atenção a horários, clima e regras locais. Separar esses ambientes evita expectativas erradas.

O crescimento dos centros de distribuição transformou a economia e a rotina da região – Foto: Vilamir Azevedo / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

A localização favorece negócios e mudanças na região

O movimento de cargas influencia empregos, circulação de veículos e demanda por serviços. A presença de empresas grandes também exige planejamento urbano e de transporte. O crescimento econômico pode ser expressivo, mas seus benefícios não se distribuem automaticamente de forma igual entre todos os moradores.

Na região serrana, outros municípios oferecem experiências bem diferentes. Monte Verde, distrito de Camanducaia, é ligado ao turismo de montanha. Gonçalves tem pousadas e paisagens rurais. São destinos distintos de Extrema, e não atrações situadas dentro do mesmo município.

Como montar um passeio sem confundir turismo com logística?

Quem visita Extrema pode reservar tempo para o Parque Cachoeira do Salto e verificar outras opções com o atendimento turístico municipal. Antes da saída, consulte a previsão do tempo e as orientações de acesso. A correnteza impede tratar a cachoeira como local comum de banho.

A localização de Extrema na divisa estadual ajuda a entender o papel das rodovias. Para o visitante, porém, um bom roteiro depende mais da informação atualizada sobre os atrativos do que da quantidade de empresas instaladas. Vale confirmar regras e horários diretamente com os responsáveis.

Extrema reúne duas paisagens que não se substituem

De um lado estão galpões e operações de distribuição, que mostram a ligação da cidade com o consumo nacional. Do outro, aparecem cachoeiras e montanhas procuradas para passeios. São atividades com públicos e cuidados diferentes, embora convivam no mesmo território do sul mineiro.

Extrema se destaca pelo encontro entre infraestrutura econômica e ambiente natural. Ler os dados com atenção, reconhecer o limite das estimativas e planejar a visita com base nas regras de cada atração permite conhecer melhor a cidade sem reduzir sua identidade apenas aos pacotes que passam por seus galpões.