Uma lagoa aos pés de grandes paredões de pedra faz de Lapinha da Serra, em Minas Gerais, um refúgio para quem busca natureza e tranquilidade. O pequeno povoado também é ponto de partida da travessia Lapinha-Tabuleiro, um percurso de 42 km pelas montanhas que pode levar até três dias.

Por que a Lapinha da Serra parece tão isolada?

O povoado fica em uma área montanhosa da Serra do Espinhaço, longe dos grandes centros comerciais. A estrada de acesso tem trecho de terra, e a estrutura local é menor que a de uma cidade. Esse cenário torna necessário conferir transporte, alimentação e hospedagem com antecedência.

O nome Lapinha se liga ao município de Santana do Riacho. O visitante encontra uma comunidade que recebe viajantes, mas não deve contar com todos os serviços de uma cidade grande. Vale levar dinheiro de reserva, remédios pessoais e informações de contato.

A lagoa aos pés da serra forma um cenário que chama atenção de visitantes e moradores – Foto: Fábio Martins Hayashi / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

As montanhas fazem parte de uma área protegida

O entorno integra a região da Área de Proteção Ambiental Morro da Pedreira. Segundo o ICMBio, ela foi criada em 1990. A proteção não impede toda atividade humana, mas orienta o cuidado com vegetação, água, animais e paisagem.

Nas caminhadas, os campos rupestres e as formações rochosas merecem atenção tanto quanto a vista. Não retirar plantas ou pedras e permanecer em caminhos conhecidos ajuda a reduzir impactos. Para quem visita pela primeira vez, um condutor local também pode explicar as regras de cada percurso.

O que fazer sem encarar uma trilha de vários dias?

A Lagoa da Lapinha permite contemplar as montanhas sem transformar a viagem numa expedição. Caminhar pelo povoado, observar a paisagem e conversar com prestadores locais são opções mais simples. Passeios na água dependem das condições do dia e da operação autorizada de cada serviço.

Antes de sair da hospedagem, três cuidados ajudam a evitar problemas:

Trajeto: confirme distância, tempo de volta e necessidade de acompanhamento.

confirme distância, tempo de volta e necessidade de acompanhamento. Água e comida: leve o suficiente para todo o passeio.

leve o suficiente para todo o passeio. Tempo: observe a previsão de chuva e a condição das trilhas.

Também há trilhas para quem prefere caminhar, mas distância e dificuldade devem ser conferidas com quem conhece o trajeto. Mesmo uma saída curta pode ter sol forte, pedras e mudanças no tempo. O melhor roteiro é aquele compatível com o preparo de cada pessoa.

A travessia exige planejamento e atrai pessoas interessadas em caminhadas de longa distância – Foto: Guilherme Haruo / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

A travessia liga a Lapinha a outra cidade mineira

Para caminhantes experientes, a travessia Lapinha-Tabuleiro atravessa a serra até Conceição do Mato Dentro. A prefeitura desse município informa um roteiro de 42 quilômetros, classificado como difícil, com duração de dois a três dias. Não é passeio para começar sem planejamento.

A descrição da Prefeitura de Conceição do Mato Dentro mostra que o percurso exige tempo e experiência. São necessários orientação sobre o caminho, condições de pernoite e transporte de retorno. A situação dos acessos à Cachoeira do Tabuleiro deve ser confirmada separadamente.

Quem deseja descobrir os encantos da Serra do Cipó, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Por onde andei, com Fernanda Götz, que conta com mais de 180 mil visualizações, onde Fernanda Götz mostra as belezas de Lapinha da Serra, em Minas Gerais, com suas montanhas, cachoeiras e paisagens que cercam esse pequeno vilarejo:

Como chegar e organizar a estadia?

Quem sai de Belo Horizonte costuma seguir em direção à Serra do Cipó e depois ao município de Santana do Riacho. O trecho final de terra pede cautela, sobretudo com chuva. Antes de viajar, confirme estado da estrada, chegada à hospedagem e opções de alimentação.

Também é importante distinguir a Lapinha da Serra da entrada principal do Parque Nacional da Serra do Cipó: os atrativos ficam em pontos diferentes da região. Não planeje os dois roteiros como se estivessem na mesma portaria ou a poucos minutos a pé.

A viagem fica melhor quando o ritmo é escolhido antes

A Serra do Espinhaço continua até regiões com outra proposta de visita, como Diamantina, conhecida por ruas históricas e memória da mineração. Na Lapinha, a atração central é a relação entre lagoa, montanha e caminhada. Essas experiências exigem planos diferentes, ainda que compartilhem a mesma serra.

Reservar tempo para contemplar a lagoa pode ser tão adequado quanto completar uma travessia longa. O importante é respeitar o ambiente, as informações locais e os próprios limites físicos. Assim, a Lapinha da Serra oferece uma viagem mais segura, sem exigir pressa nem aventuras improvisadas.