Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, tem história ligada à Lagoa dos Patos e festa dedicada ao milho. O município ganhou, em 2025, um prêmio de governança pública na categoria populacional. Parques, museu e culinária regional ajudam a conhecer a cidade para além dos reconhecimentos turísticos.

Como a Lagoa dos Patos entrou na história da cidade?

O nome tem origem em uma lagoa frequentada por patos silvestres, segundo a história publicada pela Prefeitura. Lavradores, criadores de gado e tropeiros passaram pela região do Rio Paranaíba, onde o povoado cresceu e ganhou importância para as comunidades vizinhas.

Antes de receber o nome atual, o lugar passou por diferentes denominações ligadas a Santo Antônio dos Patos. A condição de cidade veio em 24 de maio de 1892. O nome Patos de Minas foi consolidado depois de mudanças ocorridas na década de 1940.

O município ganhou destaque por resultados que vão muito além de sua festa mais conhecida – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

O milho transformou uma tradição em festa nacional

A primeira Festa do Milho realizada na sede municipal ocorreu em 1959. Ela cresceu ligada à agricultura, ao comércio e ao aniversário da cidade. Em 1965, um decreto federal instituiu o Dia Nacional do Milho, marco diferente da criação do evento local.

O milho está presente na Festa Nacional do Milho, conhecida como Fenamilho, e também no cotidiano de quem vende e consome alimentos típicos. Pamonha, curau e outros preparos ajudam a explicar como uma atividade econômica passou a fazer parte da identidade cultural.

O prêmio de governança tem uma categoria específica

Em 2025, Patos de Minas recebeu o primeiro lugar no Prêmio Rede Governança Brasil entre municípios de 100 mil a 300 mil habitantes. A premiação citou práticas de eficiência e transparência administrativa, conforme comunicado oficial da prefeitura.

Esse resultado deve ser entendido dentro da categoria avaliada. Ele não demonstra que a cidade lidera todos os índices de qualidade de vida, nem que ficou acima de cada município brasileiro. Rankings diferentes usam critérios próprios e podem produzir colocações distintas.

A força da cultura local e os bons indicadores de gestão ajudam a contar a trajetória dessa cidade – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

Quais passeios ajudam a conhecer Patos de Minas?

O portal municipal de turismo reúne espaços de natureza, lazer e memória. A Lagoa Grande, perto da rodoviária, foi urbanizada nos anos 1980. O Parque do Mocambo oferece vegetação, áreas de recreação e passeios ao ar livre.

Quatro paradas mostram lados diferentes da cidade mineira:

Lagoa Grande: área urbana próxima à rodoviária, indicada para observar a paisagem.

área urbana próxima à rodoviária, indicada para observar a paisagem. Parque do Mocambo: horto florestal com espaços de lazer e contato com a natureza.

horto florestal com espaços de lazer e contato com a natureza. Museu da Cidade: acervo histórico na antiga casa de Olegário Maciel.

acervo histórico na antiga casa de Olegário Maciel. Catedral de Santo Antônio: referência religiosa e arquitetônica da região central.

O Museu da Cidade preserva documentos e peças ligados à memória local. Já a Catedral de Santo Antônio de Pádua fica na Avenida Getúlio Vargas. Horários de visita, atividades e serviços dos parques podem variar, por isso precisam de confirmação antes da saída.

Quem deseja conhecer as belezas do interior de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Gustavo Pelas Gerais, que conta com mais de 4,1 mil visualizações, onde Gustavo mostra as principais atrações de Patos de Minas, incluindo a Catedral de Santo Antônio, o Parque do Mocambo e as tradições da famosa Festa Nacional do Milho:

A localização ajuda a planejar uma visita ao Alto Paranaíba

O município fica no interior de Minas Gerais, na região do Alto Paranaíba, longe do litoral e das cidades históricas mais conhecidas do estado. A localização de Patos de Minas ajuda a situá-lo no mapa e a identificar os municípios próximos.

Quem pretende conhecer a cidade pode combinar centro urbano, parques e culinária local em dias diferentes. A Fenamilho costuma concentrar atividades e visitantes, mas a programação muda a cada edição. Reservas e deslocamentos devem considerar as datas oficiais do evento.

Por que a história da cidade vai além do milho?

Segundo o Censo 2022 do IBGE, Patos de Minas tinha 159.235 moradores. Além do agronegócio, comércio, saúde, educação e serviços fazem parte da vida regional. É uma cidade que não pode ser resumida apenas a uma festa anual ou a um prêmio.

O antigo povoado, a tradição agrícola e os espaços de lazer formam um conjunto de referências. A Festa Nacional do Milho ajuda a reconhecer sua identidade, mas conhecer Patos de Minas também exige olhar para o que os moradores usam e preservam durante todo o ano.