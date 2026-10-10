EM FOCO Resumo da matéria 01 Um conjunto no oceano Fernando de Noronha pertence a Pernambuco e reúne 21 ilhas, ilhotas e rochedos de origem vulcânica, com estrutura turística na ilha principal. 02 Praia premiada A Baía do Sancho recebeu mais de uma vez o título de melhor praia do mundo, conforme o portal oficial de turismo brasileiro. 03 Vistas e passeios Praias, mirantes e roteiros de barco oferecem formas diferentes de aproveitar a ilha, com escolhas ligadas ao tempo disponível e às condições locais.

Fernando de Noronha, arquipélago pernambucano, tem praias que mudam de cor conforme a luz e o ponto de vista. Suas 21 ilhas, ilhotas e rochedos cercam roteiros de mar transparente, falésias e mirantes. Na ilha principal, o Sancho e outras paisagens permitem combinar passeios pela costa com dias de descanso.

O que são as 21 ilhas de Fernando de Noronha?

O arquipélago de Fernando de Noronha pertence a Pernambuco e reúne ilhas, ilhotas e rochedos de origem vulcânica. O número de 21 formações descreve esse conjunto no oceano, enquanto a estrutura de hospedagem e os roteiros mais conhecidos se concentram na ilha principal.

A origem aparece nas elevações que saem do mar, parte de uma cadeia de montanhas submersa. Em terra, pousadas e serviços permitem organizar os passeios por praias e mirantes.

Fernando de Noronha é um paraíso brasileiro // Créditos: depositphotos.com / nachosuch

Por que a Baía do Sancho ganha tanto destaque?

A Baía do Sancho reúne mar transparente, areia cercada por falésias e uma vista ampla do alto. O portal Visit Brasil, da Embratur registra que ela foi eleita mais de uma vez a melhor praia do mundo. A premiação se refere à praia, dentro do arquipélago.

O acesso pela fenda na rocha torna a chegada parte da experiência: uma escadaria leva à areia entre os paredões. A baía também recebe passeios de barco. Antes de definir a visita, vale confirmar as condições e o funcionamento do acesso, considerando o esforço exigido pela descida.

Que outras paisagens entram no roteiro da ilha?

Depois do Sancho, a Baía dos Porcos oferece outro encontro entre água, rochas e a vista do Morro Dois Irmãos. O mirante da Baía dos Golfinhos acrescenta a chance de observar os animais a partir de terra. Escolha essas experiências conforme o tempo disponível e as condições locais.

O reconhecimento internacional de 2001 inclui Noronha e o Atol das Rocas na lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Isso se relaciona ao valor natural dessas áreas e de suas águas.

A seguir listamos 4 paradas que mostram diferentes lados do destino:

Baía do Sancho: o cenário combina areia, falésias e água transparente, com acesso por escadaria numa fenda e passeios de barco na baía.

o cenário combina areia, falésias e água transparente, com acesso por escadaria numa fenda e passeios de barco na baía. Baía dos Porcos: a paisagem de água e rochas acrescenta a vista do Morro Dois Irmãos ao passeio pela costa.

a paisagem de água e rochas acrescenta a vista do Morro Dois Irmãos ao passeio pela costa. Baía dos Golfinhos: o mirante permite observar o mar a partir de terra e oferece uma oportunidade de acompanhar os animais.

o mirante permite observar o mar a partir de terra e oferece uma oportunidade de acompanhar os animais. Praia da Conceição: é uma das opções para incluir tempo na areia, escolhendo a atividade de acordo com as condições do dia.

Quem sonha em conhecer as praias mais bonitas do Brasil, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Trip Partiu, que conta com mais de 949 mil visualizações, onde Ju Alvarenga mostra um roteiro completo por Fernando de Noronha, em Pernambuco, com dicas de como economizar, preços dos passeios, opções de hospedagem e visitas à famosa Praia do Sancho, à Baía dos Porcos e outros paraísos do arquipélago:

Leia também: Eleita 10 vezes seguidas a melhor praia do Brasil: a vila pernambucana onde jangadas cruzam piscinas naturais de águas transparentes

Como variar os passeios sem correr de praia em praia?

A Praia da Conceição e a Cacimba do Padre acrescentam paisagens à lista de opções, enquanto os passeios de barco mudam a forma de ver a costa. Escolher poucos pontos por dia deixa espaço para permanecer na areia ou no mirante, reduzindo o tempo gasto nos deslocamentos.

Essa escolha também depende da condição do mar, que muda ao longo do ano e entre diferentes praias. Uma paisagem bonita não significa água tranquila em qualquer data. Combine o roteiro com informações do dia e com o tipo de experiência desejada, seja observar, caminhar ou fazer uma atividade acompanhada.

A seguir listamos 3 opções de passeio para comparar o tipo de experiência antes de montar o roteiro:

DADOS EM FOCO Formas de aproveitar Noronha Formas de aproveitar Noronha Experiência Programa possível Ponto de atenção Vista do alto Mirantes da costa Tempo para caminhar e observar Praia e paisagem Sancho e outras faixas de areia Condições e funcionamento do acesso Costa vista do mar Passeio de barco Percurso e condições no dia

O que organizar antes de embarcar para Noronha?

O planejamento começa pela hospedagem e pelos acessos. A ilha recebe voos e oferece pousadas de diferentes perfis. A taxa estadual e o ingresso do parque são cobranças distintas; consultar os canais oficiais antes da viagem ajuda a montar um orçamento atualizado.

Fernando de Noronha pede tempo para apreciar tanto as praias quanto as vistas do alto. O conjunto de ilhas, o Sancho e os outros mirantes formam uma viagem com programas variados. Com acessos confirmados e uma agenda que permita mudanças, fica mais fácil escolher as melhores condições para cada passeio.