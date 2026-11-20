Piranhas, no sertão alagoano, cresceu às margens do Rio São Francisco e reúne casas antigas, ladeiras e mirantes. Seu centro histórico é protegido pelo Iphan desde 2004. O rio, a navegação e a ferrovia ajudaram a formar a cidade, que guarda referências ao cangaço entre suas ruas e construções históricas.

Piranhas ocupa morros às margens do São Francisco

As casas de Piranhas acompanham as subidas e descidas do terreno, entre o rio São Francisco e os morros do sertão. O centro antigo tem ruas estreitas, fachadas coloridas e construções ligadas ao comércio regional. Caminhar por ali ajuda a perceber por que a paisagem faz parte da história.

O Iphan descreve a cidade como um conjunto de morros e baixadas, dividido entre a parte alta e a baixa. A formação urbana acompanha o relevo. Por isso, o passeio pelo centro também passa por escadas, ladeiras e pontos de observação do rio.

Piranhas une o prestígio de estar às margens do Rio São Francisco ao cenário do Cânion do Xingó, o quinto maior navegável do mundo // Créditos: depositphotos.com / marciocoelhofotografo

Por que o centro histórico é protegido?

O conjunto de Piranhas recebeu tombamento federal em 2004. A proteção inclui o núcleo antigo, o distrito de Entremontes e um trecho de 13 quilômetros do São Francisco. Não se trata apenas de conservar fachadas: o vínculo entre os prédios e a paisagem do rio também tem valor cultural.

Segundo o órgão federal, o perímetro protegido reúne aproximadamente mil imóveis. Entre eles há igrejas, a estação ferroviária, a Torre do Relógio e antigos prédios públicos. Esse conjunto mantém marcas das diferentes épocas em que a cidade serviu de ponto de circulação pelo sertão.

A cidade tem igrejas, mirantes e ruas para explorar

Os passeios urbanos mostram diferentes partes de Piranhas. A Igreja Nossa Senhora da Saúde fica no centro histórico, e o Mirante Secular oferece vista sobre os telhados e o São Francisco. A antiga estação ferroviária lembra outra fase do movimento de pessoas e cargas.

Estes pontos ajudam a conhecer a cidade além do passeio de barco:

Centro histórico: ruas de ladeiras e casarões protegidos.

ruas de ladeiras e casarões protegidos. Mirante Secular: vista do conjunto urbano e do rio.

vista do conjunto urbano e do rio. Torre do Relógio: construção de referência no centro antigo.

construção de referência no centro antigo. Igreja Nossa Senhora da Saúde: templo situado na área histórica.

templo situado na área histórica. Antiga estação: memória da ligação ferroviária pelo sertão.

A Prefeitura de Piranhas reúne esses atrativos em seu portal turístico. As distâncias parecem pequenas nas ruas do centro, mas as ladeiras podem tornar a caminhada cansativa. Vale escolher primeiro a parte baixa e avaliar com calma as subidas aos mirantes.

Piranhas destaca-se no sertão alagoano como a primeira cidade do semiárido nordestino a ter o casario colonial tombado pelo IPHAN // Créditos: depositphotos.com / marciocoelhofotografo

Qual foi o papel do rio no crescimento da cidade?

Durante muito tempo, o Rio São Francisco foi uma importante rota de comunicação e comércio no interior do Nordeste. Piranhas ganhou relevância nesse movimento, recebendo mercadorias e viajantes. O rio não era apenas paisagem: ele ajudava a conectar localidades distantes e movimentava a economia regional.

A antiga Estrada de Ferro de Paulo Afonso também esteve ligada a esse sistema, contornando obstáculos à navegação. A estação de Piranhas é um dos testemunhos materiais dessa fase. Ela ajuda a explicar o passado, mas aparece como parte da história da cidade, não como seu único assunto.

Quem deseja explorar as paisagens do Nordeste, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Rolê Família, que conta com mais de 78 mil visualizações, onde os apresentadores mostram um roteiro de três dias por Piranhas, em Alagoas, e pelos impressionantes Cânions do Xingó, na divisa com Sergipe, incluindo passeios pelo Rio São Francisco e pelo centro histórico da cidade:

O sertão aparece na memória e na cultura local

Piranhas também preserva referências ao cangaço, presentes nos espaços de memória da região. O centro histórico e o antigo prédio da estação remetem a episódios conhecidos do sertão. Essas referências convivem com igrejas, moradias e locais usados diariamente por moradores.

O distrito de Entremontes, incluído na área de proteção federal, amplia o olhar para além do centro. O passado local reúne navegação, comércio e tradições culturais, sem caber numa única narrativa. Ao visitar museus e pontos históricos, é importante conferir horários e informações de funcionamento atualizados.

Como organizar uma visita a Piranhas?

Um passeio pelo centro histórico permite conhecer fachadas, igrejas e a orla antes de subir aos mirantes. A história de Piranhas inclui a navegação a vapor e a antiga ferrovia. Para a caminhada, leve água e reserve tempo para as ladeiras.

Outra cidade histórica banhada pelo São Francisco é Penedo, em Alagoas, mas ela tem patrimônio e formação próprios. Em Piranhas, o encontro entre casario, ladeiras e rio explica o caráter da cidade. Observar essa ligação é uma maneira mais completa de conhecer o destino.