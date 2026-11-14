Muito antes de existirem ruas e prédios, enormes dinossauros caminhavam pelas terras onde hoje fica Uberaba, no Triângulo Mineiro. Os fósseis encontrados na região ajudam a contar essa história de até 80 milhões de anos. Com mais de 10 mil achados e um museu dedicado a esses animais, a cidade conquistou em 2024 o reconhecimento de Geoparque Mundial da UNESCO.

Por que Uberaba virou terra dos dinossauros?

O solo da cidade guarda registros do período Cretáceo, quando animais enormes viviam onde hoje existem estradas, fazendas e bairros. Conforme a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, os fósseis encontrados na região têm entre 80 e 66 milhões de anos.

Os primeiros achados ocorreram em 1945, durante uma obra ferroviária. No ano seguinte, começaram as pesquisas conduzidas pelo paleontólogo Llewellyn Ivor Price. O trabalho revelou dinossauros, tartarugas, crocodiliformes e outros animais, que hoje ajudam cientistas a reconstruir antigos ambientes de rios e lagoas.

O reconhecimento internacional reforça a importância das pesquisas e da preservação do patrimônio natural – Créditos: depositphotos.com / GersonFortes

O geoparque mundial nasceu de fósseis e pesquisa

Em 2024, a UNESCO reconheceu o Geoparque Uberaba, chamado de Terra dos Gigantes. O território indicado pela organização abrange 452.300 hectares. O título valoriza a ciência, a educação e a proteção de locais com importância geológica.

Uma das descobertas mais conhecidas é o Uberabatitan ribeiroi, dinossauro herbívoro de grande porte encontrado na região. Segundo a UNESCO, mais de 10 mil fósseis do Cretáceo Superior foram recuperados no território. Isso não significa que todos estejam expostos nem que cada ponto possa receber visitas.

O que há para conhecer em Peirópolis?

O bairro de Peirópolis concentra parte da estrutura de visitação e pesquisa. A antiga estação ferroviária foi adaptada para atividades culturais. O Museu dos Dinossauros mostra fósseis, réplicas e reconstruções que facilitam a compreensão de animais extintos, sem depender de linguagem técnica.

Entre os espaços e experiências ligados ao geoparque, destacam-se:

Museu dos Dinossauros: exposições de fósseis e réplicas de animais pré-históricos.

exposições de fósseis e réplicas de animais pré-históricos. Centro de Pesquisas Llewellyn Ivor Price: estudo e preparação de materiais paleontológicos.

estudo e preparação de materiais paleontológicos. Antiga estação: prédio ferroviário que ganhou nova função educativa e cultural.

prédio ferroviário que ganhou nova função educativa e cultural. Serra da Galga: área de escavação importante para pesquisas sobre dinossauros.

área de escavação importante para pesquisas sobre dinossauros. Jardim do museu: reconstruções em tamanho real em ambiente aberto.

O passeio também revela a rotina de uma comunidade que passou a conviver com pesquisadores, estudantes e visitantes. A visita ao museu é gratuita, conforme o cadastro oficial da instituição. Antes de sair, vale confirmar horários e condições de acesso, pois podem mudar em feriados.

Museus e espaços de visitação aproximam os turistas das descobertas feitas pelos pesquisadores – Créditos: depositphotos.com / GersonFortes

A ciência também aparece nas obras e estradas

Novos vestígios não surgem apenas em escavações planejadas. Em 2022, obras em um condomínio de Uberaba revelaram centenas de fósseis em mais de 250 blocos de rocha, posteriormente encaminhados à universidade. A descoberta mostra por que estudos prévios podem ser necessários em áreas com potencial paleontológico.

O trabalho envolve identificar, retirar, preparar e guardar cada peça. A conservação permite novas análises, mesmo muitos anos depois. A pesquisa científica também movimenta outras cidades mineiras, mas em Uberaba o principal laboratório é o próprio terreno que conserva sinais de antigas formas de vida.

Quem deseja conhecer os encantos do Triângulo Mineiro, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal DEVA NO AR, que conta com mais de 103 mil visualizações, onde o apresentador mostra as principais características de Uberaba, incluindo sua importância na criação do gado Zebu, o Museu dos Dinossauros, o Memorial Chico Xavier e outras atrações dessa cidade do interior de Minas Gerais:

Como visitar o Museu dos Dinossauros?

O museu fica em Peirópolis, fora da área central de Uberaba. A referência da universidade é a ligação pela BR-262. O planejamento deve considerar deslocamento de ida e volta, tempo para observar as exposições e eventuais restrições em áreas usadas diretamente pelos pesquisadores.

É importante separar museu aberto ao público de sítio de pesquisa. Fossilizar é um processo raro e os materiais precisam de proteção. Retirar peças de afloramentos sem autorização prejudica estudos. Fotografar, observar e seguir as orientações locais são formas mais seguras de conhecer o patrimônio.

O reconhecimento protege uma história muito antiga

A história de Uberaba também inclui a criação de gado zebu, a formação de bairros e a chegada da ferrovia. O geoparque acrescenta outra camada: uma paisagem que preserva evidências de um tempo em que não existiam pessoas na região.

O futuro do Geoparque Uberaba depende de pesquisa contínua, educação e cuidado com os locais onde os fósseis aparecem. O reconhecimento internacional é importante, mas a proteção acontece no dia a dia, com trabalho das instituições e participação de quem vive perto dessas áreas.